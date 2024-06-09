Putnam County High School honor roll, 4th quarter 2023-2024

Putnam County High School announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.
High honor roll
Freshmen
Peyton Barto, Cadence Breckenridge, Brooklin Brown, Itaty Castro, Emberlyn Cwikla, Leonel Dorado, Caden Ellena, Daphne Heeley, Patrick King, Maya Lenczewski, Alexis Margis, Shany Ochoa, Payton Olson, Adrian Rivera, Timmber Skinner, Rodolfo Villagomez, Jaxon Weger, Sarah Wiesbrock, Kennedy Worby
Sophomores
Braden Bickerman, Cadience Bickett, Cole Boedigheimer, Maxwell Brester, Ashley Cano, Nathaniel Johll, Addalynn Leatherman, Ryan Oliver, Talon Pack, Ella Pyszka, Alexander Rodriguez, Sydney Samek, Teaghan Sarver, Annamae Smith, Eric Vipond
Juniors
Chloe Andersen, Ethan Askeland, Emelia Bouxsein, Mason Brannon, Brooklyn Brester, Drew Carlson, Cadence Coleman, Kacie Coleman, Deacon Cwikla, Jacob Edens, Alexis Glenn, Julian Goulding, Bailey Herr, Enzo Holocker, Phoebe Kammer, Meredith Lamis, Miles Main, Lisa Myres, Courtney Oliver, Caitlyn Sager, Anna Sandberg, Matthew Schennum, Ayden Serrine, Jaden Siegmann, Margaret Spratt, Hannah Taliani, Lily Thompson, Valeria Villagomez, Amos Vincent
Seniors
Kylee Allen, Esmeralda Avila, Brock Boedigheimer, Madison Boggio, Salina Breckenridge, Hailey Cimei, Conlan Cwikla, Hayden Dauck, Joshua Dove, Gabrielle Doyle, Alyssa Durbin, Emelia Grant, Orlando Harris, Ava Hatton, Emma Henderson, Sarah Johnson, Logan Keesee, Claire McCook, Kylee Moore, Avery Moutray, Alexander Myres, Miguel Reveles, Maggie Richetta, Spencer Samek, Hannah Strack, Paxton Stunkel, Ricardo Trinidad Jr, Cole Vipond, Miles Walder, Megan Wasilewski
Honor roll
Freshmen
Braiden Actis, Natalie Brandner-Dinoto, Kale Coleman, Veronika Mack, Justin Murphy, Chloe Parcher, Seth Saepharn, Andrew Taylor, Paige Tonioni, Waverly Watson
Sophomores
Adam Acquisto, Jonathan Avila, Beckham Baker, Nolan Bence, Jaden Busch, Boer De Boer, Jackson Delhotal, Jacob Dove, Ella Irwin, Derick Kauffman, Traxton Mattingly, Juan Ramirez, Carson Schlosser, Johnathon Stunkel, Brayden Zuniga
Juniors
Cole Abraham, Nathaniel Baratta, Isabelle Brown, Aiden Furar, Kade Gensini, Ayden Lawless, Garret Luke, Jace Ruiz, Cameron Spradling, Jaden Stoddard, Madison Wasilewski, Daric Wiesbrock
Seniors
Blake Baker, Gavin Cimei, Adan Coronel, Alyssa Fluech, Tucker Gualandi, Lauren Henderson, Chasity Missel, Julia Mosqueda, Jose Ochoa, Noah Pohlson, Gabriel Sandoval, Bryce Smith, Josiah Stunkel, Drew Taliani, Jonathan Taylor, Annabel Vincent