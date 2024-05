Princeton High School honor roll, second semester 2023-24

Princeton High School named students to the honor and high honor rolls for the second semester of the 2023-24 school year. (Derek Barichello)

High Honor Roll

The following students were named to the high honor roll (asterisk denotes 4.0 grade-point average): Ruby Acker,* Cameron Adkisson,* Emmaleigh Ames, Ashley Anderson, Benjamin Anderson, Nolan Anderson, Noah Bacorn, Noah Baker, Morgan Bartkiewicz,* Isla Bayer, Cayden Benavidez, Levi Boggs,* Wyatt Bohms, Anna Boughton, Abigail Brown,* Arthur Burden III, Danika Burden, Landon Bush, Sophia Carlson, Tessa Carlson, Kyle Chin, Selina Chin, Ace Christiansen, Hanna Claiborne,* Isabella Clevenger, Taylor Compton, Xiomara Cortez, Gianna Crowl, Keighley Davis, Landon Davis,* Justin DePauw, Addison Dever, Devin Dever, Alex Diaz, Camryn Driscoll, Evan Driscoll, Jackson Drozda, Grace Eggers,* Michael Ellis, Casey Etheridge,* Kambri Fisher,* Morgan Foes,* Miyah Fox, Olivia Fox, Morgan Franklin,*Angela Frost, Payton Frueh, Erah Goodale, Lilith Gray, Common Green, Gracelynn Hansen, Lydia Hardy,* Ellie Harp,* Abigail Harris,* Micah Harris, Zachary Harris, Katelynn Hartmann, Jack Heaton, Adeline Hecht,* Makayla Hecht,* Ava Hobson,* Savannah Hollars, Micah Hult,* Ryan Jagers,* Ethan Janssen, Lydia Johnson,* Kalista Jones, Caroline Keutzer, Ella Kinnamon, Brinley Kloepping, Nolan Kloepping, Tricia Kloepping, Ava Knaak, Jacob Knickerbocker, Braydyn Kruse, Ava Kyle, Josephina Leone, Kylen Lewis,* Timothy Lewis,* Olivia Longeville, Matthew Lord, Peyton Lovestrand, Paityn Lucas, Kathy Maciczak,* Haylee Mancini,* Jackson Mason, Kaitlyn McCarter, Jessa McLaughlin, Emilee Merkel, Caitlin Meyer,* Natalie Meyer,* Chloe Miller, Payne Miller, Chloe Moffitt, Kelsea Mongan,* Ian Morris,* Kiyrra Morris, Sydney Mount, Sydney Neff, Scarlett Nichols, Caleb Novak, Cade Odell, Avah Oertel, Sophia Oester, Liam Orozco, Jack Orwig, Anisha Patel,* Kamryn Patel,* Andrew Peacock, Rebekah Pearson, Rhett Pearson, Kaylee Pease,* Tyson Phillips,* Gavin Pinter,* Brenna Powelson, Lea Quinlan, Riley Rauh, Reese Reviglio, Morgan Richards,* Ashley Richardson,* Yocelynn Robledo, Joshua Roth, Ella Rutledge, Sylvie Rutledge, Michel Sanchez-Rodriguez, Hayden Sayler, James Schillaci, Nora Schneider, Norah Schultz, Sydney Scully, Braden Shaw, Aaliyah Shipley,* Jadah Shipley,* Alivia Shute, Christiane Sierens, Josie Sierens,* Isabella Simmering,* Chase Sims, Mia Sluis, Emily Smith, Meghan Smith, Michael Smith, James Starkey III, Owen Thornton, Arianne Tirao, Layla Todd, Kole Transou, Konner Tucker, Jordan VandeVenter,* Avery Waca, Emma Wahlgren, Kamden Wahlgren, Ashlynn Weber, Ellie Welte,* Fiona Wempe, Philip Whited,* Maximus Wilborn,* Bennett Williams,* Samantha Woolley, Elin Workman*

Honor Roll

The following students were named to the honor roll: Onnestee Adams, Ayden Agushi, Gracie Anderson, Ayla Berlin, Ashton Bland, Brooklynn Borys, Yasmin Bracamontes, Georgie Breeding-Fulton, Scarlet Breeding-Fulton, Karsyn Brucker, Mia Buccini, Eli Burden, John Busard, Corbin Cain, Keeley Cardosi, Addison Compton, Jaydon Cooke, Jazzlyn DePauw, Alexis Emmett, Tyler Forristall, Paige Fox, Beckett Funderberg, Isabella Gibson, Ella Grey, Macey Hall, Angelina Hernandez, Hannah Herro, Kieren Hoffman, Kimberly Imsland, Anagrace Isaacson, Paige Jesse, Katherine Kammerer, Teresa Kelly, Grace Killin, Jadeyn Klingenberg, Kelsea Klingenberg, Isaac Knickerbocker, Landen Koning, Wyatt Koning, Luke LaPorte, Noah LaPorte, Abram Longeville, Collin Lund, Bayleigh Mack, Braelyn Maloy, Joshua Martin, Olivia Mattingly, Keeley McCarter, Ely Mehlbrech, Addison Monaco, Mariska Mount, Parker Nink, Chloe Ostrowski, Jordan Reinhardt, Dakara Rivera, Brennan Roden, Cruz Rodriguez, Clayton Rokosz, Brayden Schwartz, Elijah Skaggs, Joshua Smith, Luke Smith, Jace Stuckey, Audrey Thompson, Isaiah Tiser, Abigail Ward, Adam Windham