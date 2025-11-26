Three Rivers announces all-conference football: NewsTribune sports briefs

Hall seniors Braden Curran (flex) and Aiden Redcliff (punter) and Princeton seniors Casey Etheridge (running back), Rhett Pearson (offensive line/defensive line) and Common Green (linebacker) were unanimously selected to the All-Three Rivers Conference Mississippi Division team.
Etheridge also was named first-team defensive back and Redcliff also was named first-team at linebacker. Other area first-team picks were Hall’s Chace Sterling (end/defensive lineman) and Jack Curran (defensive back) and Princeton’s Gavin Lanham (quarterback).
Second-team picks were Hall’s Jacob Mongan (offensive line), Redcliff (running back) and Braden Curran (linebacker), Mendota’s Cannon Chaon (offensive line), Keegan Beetz (end), Aden Tillman (quarterback/defensive back), Wyatt Ossman (flex/linebacker), Joe Stewart (defensive line) and Princeton’s Owen Hartman (offensive line/defensive line), Abe Longville (end/linebacker), Ryan Jagers (end), Brennen Emmett (running back), Lane Goskusky (linebacker), Lanham (defensive back) and Jack Oester (defensive back).
Hall’s Dylan Glynn (quarterback) and Mongan (defensive line), Mendota’s Reese Lane (offensive line), Corbin Furar (running back), Cam Wasmer (defensive line) and Gavin Evans (linebacker) and Princeton’s Eli Burden (offensive line), Eli Berlin (offensive line), Landen Kendall (offensive line), Oester (flex), Grady Cox (defensive line) and Luke LaPorte (defensive line) were honorable mention.
L-P’s Aubrey Duttlinger, Kelsey Frederick earn all-state
La Salle-Peru junior Aubrey Duttlinger and senior Kelsey Frederick were named to the Illinois Prep Volleyball (illprepvb.com) All-State Team.
Duttlinger was a third-team selection and Frederick was honorable mention.
Duttlinger, who was voted Interstate 8 Conference co-MVP, led the area with 4.5 kills per set and also led the Cavaliers at 3.2 digs per set. Frederick averaged 2.9 kills, 2.6 digs, 0.5 blocks and 0.4 aces per set.
Duttlinger and Frederick led the Cavs to a 32-6 record, a share of the conference title and a Class 3A sectional final appearance.