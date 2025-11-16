2025 IHSA playoffs: Semifinal round pairings

Here are the semifinal pairings of the IHSA Playoffs.
Class 8A
|1-to-32 bracket
|Date and Time
|Fremd (11-1)
|at
|Mount Carmel (12-0)
|TBD
|Lockport (9-3)
|at
|Oswego (10-2)
|TBD
Class 7A
|1-to-32 bracket
|Date and Time
|Batavia (10-2)
|at
|St. Rita (8-4)
|TBD
|Downers Grove North (10-2)
|at
|Brother Rice (11-1)
|TBD
Class 6A
|North Bracket
|Date and Time
|Fenwick (9-3)
|at
|Nazareth (11-1)
|TBD
|South Bracket
|East St. Louis (9-3)
|at
|St. Laurence (8-4)
|TBD
Class 5A
|North Bracket
|Date and Time
|St. Francis (9-3)
|at
|Belvidere North (12-0)
|TBD
|South Bracket
|Oak Forest (11-1)
|at
|Providence (9-3)
|TBD
Class 4A
|North Bracket
|Date and Time
|Morris (11-1)
|at
|Montini (12-0)
|TBD
|South Bracket
|Date and Time
|Breese Central (11-1)
|at
|Rochester (11-1)
|Saturday 4 p.m.
Class 3A
|North Bracket
|Date and Time
|Byron (12-0)
|at
|Richmond-Burton (12-0)
|Saturday 2 p.m.
|South Bracket
|Tolono Unity (11-1)
|at
|St. Joseph-Ogden (8-4)
|TBD
Class 2A
|North Bracket
|Date and Time
|El Paso-Gridley (12-0)
|at
|Wilmington (11-1)
|TBD
|South Bracket
|Maroa-Forsyth (10-2)
|at
|Arthur (12-0)
|TBD
Class 1A
|North Bracket
|Date and Time
|Lena-Winslow (11-1)
|at
|Stockton (12-0)
|TBD
|South Bracket
|Brown County (10-2)
|at
|Hardin Calhoun (12-0)
|TBD