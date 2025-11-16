Shaw Local

Friday Night Drive

2025 IHSA playoffs: Semifinal round pairings

Downers Grove North’s Will Vala (9) make a one handed catch during a Class 7A quarterfinal game against Lincoln-Way West on November 15, 2025 at Downers Grove North High School in Downers Grove .

Downers Grove North’s Will Vala (9) make a one handed catch during a Class 7A quarterfinal game against Lincoln-Way West on November 15, 2025 at Downers Grove North High School in Downers Grove . (Jon Cunningham for Shaw Local Ne)

By Joshua Welge

Here are the semifinal pairings of the IHSA Playoffs.

Class 8A

1-to-32 bracketDate and Time
Fremd (11-1)atMount Carmel (12-0)TBD
Lockport (9-3)atOswego (10-2)TBD

Class 7A

1-to-32 bracketDate and Time
Batavia (10-2)at St. Rita (8-4)TBD
Downers Grove North (10-2)atBrother Rice (11-1)TBD

Class 6A

North BracketDate and Time
Fenwick (9-3)atNazareth (11-1)TBD
South Bracket
East St. Louis (9-3)atSt. Laurence (8-4)TBD

Class 5A

North BracketDate and Time
St. Francis (9-3)atBelvidere North (12-0)TBD
South Bracket
Oak Forest (11-1)atProvidence (9-3)TBD

Class 4A

North BracketDate and Time
Morris (11-1)atMontini (12-0)TBD
South BracketDate and Time
Breese Central (11-1)atRochester (11-1)Saturday 4 p.m.

Class 3A

North BracketDate and Time
Byron (12-0)at Richmond-Burton (12-0)Saturday 2 p.m.
South Bracket
Tolono Unity (11-1)atSt. Joseph-Ogden (8-4)TBD

Class 2A

North BracketDate and Time
El Paso-Gridley (12-0)at Wilmington (11-1)TBD
South Bracket
Maroa-Forsyth (10-2)atArthur (12-0)TBD

Class 1A

North BracketDate and Time
Lena-Winslow (11-1)at Stockton (12-0)TBD
South Bracket
Brown County (10-2)atHardin Calhoun (12-0)TBD
