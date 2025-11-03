Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

Princeton-Bloomington Central Catholic playoff boxscore

Recap of area of playoff scores/pairings

Princeton players (from left) Jack Oester, Lane Goskusky, Eli Burden and Casey Etheridge react after getting a fumble from Central Catholic during the Class 3A playoffs on Saturday, Nov. 1, 2025 at Central Catholic High School in Bloomington.

Princeton players (from left) Jack Oester, Lane Goskusky, Eli Burden and Casey Etheridge react after getting a fumble from Central Catholic during the Class 3A playoffs on Saturday, Nov. 1, 2025 at Central Catholic High School in Bloomington. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

AT BLOOMINGTON

Bloomington Central Catholic 41, Princeton 20

1234Total
Princeton (6-3)0120820
Princeton (6-3)71314741

Scoring plays

BCC - Powe 70 run (Dappen kick), 11:52 1Q

PHS - Goskusky 1 run (kick blocked), 11:57 2Q

BCC - Powe 26 run (Dappen kick), 5:37 2Q

PHS - Lanham 1 run (pass failed), 0:43 2Q

BCC - Powe 29 run (pass failed), 0:05 2Q

BCC - Powe 6 run (Dappen kick), 7:15 3Q

BCC - Powe 24 run (Dappen kick), 4:53 3Q

BCC - Powe 3 run (Dappen kick), 7:22 4Q

PHS - Etheridge 14 run (Jagers pass from Lanham), 1:11 4Q

YardsticksPHSBCC
First downs1418
Total net yards144413
by rushing29-10137-413
by passing4552
Passing (C-A-I)4-11-15-7-0
Penalties-yards1-56-25

Individual statistics

RUSHING: PHS - Etheridge 20-148 (TD), Lanham 11-48 (TD), Goskusky 10-38 (TD), Oester 1-4. BCC - Powe 18-234 (6 TDs), Brady 5-40, Rave 9-65.

PASSING: PHS - Lanham 4-10-1, 41 yards; Etheridge 0-1-0. BCC - Brady 5-7-0, 52 yards

RECEIVING: PHS - Etheridge 2-28, Goskusky 1-8 Jagers 1-5. BCC - Schnierle 3-20, Roberts 1-15, Kohn 1-8.

Time of game: 2:15. Game-time temperature: 48 degrees

AT AMBOY

Amboy-LaMoille-Ohio 68, Milford-Cissna Park 8

ALO RUSHING: Lopez 11-128 (3 TDs), McCoy 15-144, Heath 10-117 (4 TDs), Welch 1-1 (TD).

ALO PASSING: Welch 0-3

AREA FIRST-ROUND PLAYOFF SCORES

Class 1A

No. 2 Annawan-Wethersfield 31, No. 15 Stark County 8

No. 6 Gibson City Melvin-Sibley 28, No. 11 Ottawa Marquette 6-3

Class 2A

No. 1 Rockridge 56, No. 16 Illini West 12

No. 4 Seneca 35, No. 13 Riverdale 21

No. 7 Sterling Newman 43, No. 10 Colfax Ridgeview-Lexington 8

No. 6 Aurora Christian 37, No. 11 Erie-Prophetstown 12

Class 3A

No. 4 Bloomington Central Catholic 41, No. 13 Princeton 20

No. 5 Monmouth-Roseville 39, No. 12 Manteno 14

No. 2 Byron 63, No. 15 Oregon 15

No. 11 IC Catholic 42, No. 6 Chicago Hope 13

Class 4A

No. 4 Dixon 45, No. 13 Woodstock North 0

No. 5 Coal City 49, No. 12 Sterling 7

No. 6 Geneseo 16, No. 11 Rochelle 14

AREA SECOND-ROUND PAIRINGS

All games on Saturday except where noted

Class 1A

No. 2 Annawan-Wethersfield (10-0) at No. 9 Deer Creek-Mackinaw (7-3), 3 p.m.

Class 2A

No. 1 Rockridge (10-0) at No. 9 Downs Tri-Valley (8-2), 2 p.m.

No. 7 Sterling Newman (8-2) at No. 2 El Paso-Gridley (10-0), 5 p.m.

No. 5 Wilmington (9-1) at No. 4 Seneca (10-0), 6 p.m.

Class 3A

No. 5 Monmouth-Roseville (9-1) at No. 4 Bloomington Central Catholic (10-0), 1 p.m.

No. 2 Byron (10-0) at No. 10 Du-Pec (7-3), 1 p.m.

No. 3 Kankakee McNamara (10-0) at No. 11 IC Catholic (6-3), Friday, 7 p.m.

Class 4A

No. 5 Coal City (8-2) at No. 4 Dixon (9-1), Friday, 7 p.m.

No. 6 Geneseo (8-2) at No. 3 Macomb (9-1), 1 p.m.

High School FootballBCR SportsBureau Valley PrepsHall PrepsPrinceton PrepsSt. Bede PrepsAmboy PrepsIllinois Valley Front HeadlinesFriday Night Drive Front Headlines
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL