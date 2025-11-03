Princeton-Bloomington Central Catholic playoff boxscore

AT BLOOMINGTON
Bloomington Central Catholic 41, Princeton 20
|1
|2
|3
|4
|Total
|Princeton (6-3)
|0
|12
|0
|8
|20
|Princeton (6-3)
|7
|13
|14
|7
|41
Scoring plays
BCC - Powe 70 run (Dappen kick), 11:52 1Q
PHS - Goskusky 1 run (kick blocked), 11:57 2Q
BCC - Powe 26 run (Dappen kick), 5:37 2Q
PHS - Lanham 1 run (pass failed), 0:43 2Q
BCC - Powe 29 run (pass failed), 0:05 2Q
BCC - Powe 6 run (Dappen kick), 7:15 3Q
BCC - Powe 24 run (Dappen kick), 4:53 3Q
BCC - Powe 3 run (Dappen kick), 7:22 4Q
PHS - Etheridge 14 run (Jagers pass from Lanham), 1:11 4Q
|Yardsticks
|PHS
|BCC
|First downs
|14
|18
|Total net yards
|144
|413
|by rushing
|29-101
|37-413
|by passing
|45
|52
|Passing (C-A-I)
|4-11-1
|5-7-0
|Penalties-yards
|1-5
|6-25
Individual statistics
RUSHING: PHS - Etheridge 20-148 (TD), Lanham 11-48 (TD), Goskusky 10-38 (TD), Oester 1-4. BCC - Powe 18-234 (6 TDs), Brady 5-40, Rave 9-65.
PASSING: PHS - Lanham 4-10-1, 41 yards; Etheridge 0-1-0. BCC - Brady 5-7-0, 52 yards
RECEIVING: PHS - Etheridge 2-28, Goskusky 1-8 Jagers 1-5. BCC - Schnierle 3-20, Roberts 1-15, Kohn 1-8.
Time of game: 2:15. Game-time temperature: 48 degrees
AT AMBOY
Amboy-LaMoille-Ohio 68, Milford-Cissna Park 8
ALO RUSHING: Lopez 11-128 (3 TDs), McCoy 15-144, Heath 10-117 (4 TDs), Welch 1-1 (TD).
ALO PASSING: Welch 0-3
AREA FIRST-ROUND PLAYOFF SCORES
Class 1A
No. 2 Annawan-Wethersfield 31, No. 15 Stark County 8
No. 6 Gibson City Melvin-Sibley 28, No. 11 Ottawa Marquette 6-3
Class 2A
No. 1 Rockridge 56, No. 16 Illini West 12
No. 4 Seneca 35, No. 13 Riverdale 21
No. 7 Sterling Newman 43, No. 10 Colfax Ridgeview-Lexington 8
No. 6 Aurora Christian 37, No. 11 Erie-Prophetstown 12
Class 3A
No. 4 Bloomington Central Catholic 41, No. 13 Princeton 20
No. 5 Monmouth-Roseville 39, No. 12 Manteno 14
No. 2 Byron 63, No. 15 Oregon 15
No. 11 IC Catholic 42, No. 6 Chicago Hope 13
Class 4A
No. 4 Dixon 45, No. 13 Woodstock North 0
No. 5 Coal City 49, No. 12 Sterling 7
No. 6 Geneseo 16, No. 11 Rochelle 14
AREA SECOND-ROUND PAIRINGS
All games on Saturday except where noted
Class 1A
No. 2 Annawan-Wethersfield (10-0) at No. 9 Deer Creek-Mackinaw (7-3), 3 p.m.
Class 2A
No. 1 Rockridge (10-0) at No. 9 Downs Tri-Valley (8-2), 2 p.m.
No. 7 Sterling Newman (8-2) at No. 2 El Paso-Gridley (10-0), 5 p.m.
No. 5 Wilmington (9-1) at No. 4 Seneca (10-0), 6 p.m.
Class 3A
No. 5 Monmouth-Roseville (9-1) at No. 4 Bloomington Central Catholic (10-0), 1 p.m.
No. 2 Byron (10-0) at No. 10 Du-Pec (7-3), 1 p.m.
No. 3 Kankakee McNamara (10-0) at No. 11 IC Catholic (6-3), Friday, 7 p.m.
Class 4A
No. 5 Coal City (8-2) at No. 4 Dixon (9-1), Friday, 7 p.m.
No. 6 Geneseo (8-2) at No. 3 Macomb (9-1), 1 p.m.