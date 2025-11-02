Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

2025 IHSA playoffs: Second round pairings

Batavia's Michael Vander Luitgaren (8) passes the ball during the game on Friday Oct. 31, 2025, while taking on Hoffman Estate during the first round of playoffs held at Batavia High School.

Batavia's Michael Vander Luitgaren (8) passes the ball during the game on Friday Oct. 31, 2025, while taking on Hoffman Estate during the first round of playoffs held at Batavia High School. (David Toney for Shaw Local News /David Toney)

By Joshua Welge

Here are the second round pairings of the IHSA Playoffs.

Class 8A

1-to-32 bracketDate and Time
No. 1 Mount Carmel (10-0)atNo. 17 Belleville East (8-2)TBD
No. 9 Lincoln-Way East (8-2)atNo. 25 Palatine (6-4)7 p.m.
No. 13 Lyons (8-2)atNo. 4 Fremd (9-1)TBD
No. 12 Bolingbrook (8-2)atNo. 5 Warren (9-1)TBD
No. 15 Glenbrook South (8-2)atNo. 2 Barrington (9-1)TBD
No. 26 Homewood-Flossmoor (6-4)atNo. 23 Lockport (7-3)TBD
No. 3 Maine South (9-1)atNo. 19 Hinsdale Central (7-3)TBD
No. 11 Oswego (8-2)atNo. 6 Lane (9-1)TBD

Class 7A

1-to-32 bracketDate and Time
No. 16 Hersey (8-2)at No. 1 Richards (9-1)TBD
No. 9 Lincoln-Way Central (9-1)atNo. 25 St. Rita (6-4)TBD
No. 13 Batavia (8-2)atNo. 4 Glenbard East (9-1)7 p.m. Friday
No. 5 Moline (9-1)atNo. 21 Glenbard North (7-3)TBD
No. 15 Downers Grove North (8-2)atNo. 2 Glenbard West (9-1)TBD
No. 10 Kenwood (9-1)atNo. 7 Lincoln-Way West (9-1)TBD
No. 14 Carmel (8-2)atNo. 3 St. Charles North (9-1)TBD
No. 6 Brother Rice (9-1)atNo. 22 Jacobs (7-3)TBD

Class 6A

North BracketDate and Time
No. 1 Nazareth (9-1)atNo. 9 Wheaton Warrenville South (7-3)TBD
No. 5 Antioch (8-2)atNo. 4 Lake Zurich (8-2)TBD
No. 7 Harlem (8-2)atNo. No. 2 Burlington Central (9-1)TBD
No. 14 Rolling Meadows (7-3)atNo. 11 Fenwick (7-3)TBD
South Bracket
No. 8 East St. Louis (7-3)atNo. 1 Glenwood (10-0)TBD
No. 4 Normal Community West (8-2)atNo. 12 Simeon (6-4)TBD
No. 2 Bradley-Bourbonnais (9-1)atNo. 10 St. Laurence (6-4)6 p.m. Friday
No. 6 Dunlap (8-2)atNo. 3 Crete-Monee (8-2)TBD

Class 5A

North BracketDate and Time
No. 1 Prairie Ridge (10-0)atNo. 9 St. Francis (7-3)TBD
No. 5 Corliss (8-2)atNo. 13 King (6-4)TBD
No. 7 Kaneland (8-2)atNo. 2 Belvidere North (10-0)TBD
No. 6 Cary-Grove (8-2)atNo. 14 St. Patrick (6-4)TBD
South Bracket
No. 8 Mahomet-Seymour (7-3)atNo. 1 Washington (9-1)TBD
No. 5 Providence (7-3)atNo. 4 Kankakee (7-3)TBD
No. 7 Bloomington (7-3)atNo. 2 Oak Forest (9-1) TBD
No. 6 Morton (7-3)atNo. 3 Peoria (8-2)TBD

Class 4A

North BracketDate and Time
No. 1 Montini (10-0)atNo. 9 Peoria Notre Dame (8-2)TBD
No. 5 Coal City (8-2)atNo. 4 Dixon (9-1)TBD
No. 7 Metamora (8-2)atNo. 2 Morris (9-1)TBD
No. 6 Geneseo (8-2)atNo. 3 Macomb (9-1)TBD
South Bracket
No. 16 Jacksonville (6-4)atNo. 9 Cahokia (8-2)TBD
No. 5 Freeburg (9-1)atNo. 4 Breese Central (9-1)TBD
No. 2 Carterville (10-0)atNo. 10 Sacred Heart-Griffin (7-3)TBD
No. 3 Rochester (9-1)atNo. 11 Waterloo (7-3)7 p.m. Friday

Class 3A

North BracketDate and Time
No. 1 Richmond-Burton (10-0)at No. 9 Aurora Central Catholic (8-2)TBD
No. 5 Monmouth-Roseville (9-1)atNo. 4 Bloomington Central Catholic (10-0)TBD
No. 2 Byron (10-0)atNo. 10 Durand-Pecatonica (7-3)TBD
No. 3 Bishop McNamara (10-0)atNo. 11 IC Catholic Prep (7-3)TBD
South Bracket
No. 8 Petersburg PORTA (7-3)atNo. 1 Williamsville (10-0)TBD
No. 5 Monticello (8-2)atNo. 4 Tolono Unity (9-1)TBD
No. 2 Vandalia (10-0)atNo. 10 Greenville (7-3)TBD
No. 14 St. Joseph-Ogden (6-4)atNo. 11 Roxana (7-3)TBD

Class 2A

North BracketDate and Time
No. 1 Rockridge (10-0)at No. 9 Tri-Valley (8-2)TBD
No. 5 Wilmington (9-1)at No. 4 Seneca (10-0)TBD
No. 7 Newman Central Catholic (8-2)atNo. 2 El-Paso Gridley (10-0)TBD
No. 6 Aurora Christian (8-2)atNo. 3 Farmington (10-0)TBD
South Bracket
No. 1 Johnston City (10-0)atNo. 9 Maroa-Forsyth (8-2)TBD
No. 5 Pana (9-1)atNo. 4 Flora (9-1)TBD
No. 7 DuQuoin (9-1)atNo. 2 Westville (10-0)TBD
No. 6 Toledo Cumberland (9-1)atNo. 3 Arthur (10-0)TBD

Class 1A

North BracketDate and Time
No. 1 Stockton (10-0)at No. 9 Heyworth (8-2)TBD
No. 4 Clifton Central (9-1)at No. 12 Dwight (7-3)TBD
No. 2 Annawan-Wethersfield (10-0)atNo. 10 Deer Creek Mackinaw (7-3)TBD
No. 6 GCMS (8-2)atNo. 3 Lena-Winslow (9-1)TBD
South Bracket
No. 8 GreenfieldatNo. 1 Hardin CalhounTBD
No. 4 Casey-Westfield (8-2)atNo. 12 Nokomis (7-3)TBD
No. 7 Brown County (8-2)atNo. 2 Camp Point Central (10-0)TBD
No. 3 Dupo (9-1)atNo. 11 Carrollton (7-3)TBD
High School FootballIHSAHigh School SportsFriday Night DriveLincoln-Way East PrepsLyons Township PrepsOswego PrepsDowners Grove South PrepsJoliet West PrepsPlainfield South PrepsWill County Front HeadlinesSauk Valley Front HeadlinesDeKalb County Front HeadlinesKane County Front HeadlinesMcHenry County Front HeadlinesDuPage and Cook County Front HeadlinesKendall County Front HeadlinesKankakee County Front HeadlinesFND - DeKalb CountyFND - DuPage & Cook CountiesFND - Illinois ValleyFND - Kane CountyFND - KankakeeFND - Kendall CountyFND - McHenry CountyFND - Ogle CountyFND - Sauk ValleyFND - Will & Grundy Counties
Joshua Welge

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.