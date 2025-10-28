Shaw Local

BCR boxscores for Week 9, 2025

Princeton's Casey Etheridge celebrates during the Tigers' 48-0 win over Erie-Prophetstown on Friday, Oct. 24, 2025 at Bryant Field in Princeton.

Princeton's Casey Etheridge celebrates during the Tigers' 48-0 win over Erie-Prophetstown on Friday, Oct. 24, 2025 at Bryant Field in Princeton. (Mike )

By Kevin Hieronymus

AT PRINCETON

Princeton 48, Erie-Prophetstown 0

1234Total
E-P (6-3)00000
Princeton (6-3)15206748

Scoring plays

PHS - Oester 14 run (kick fail), 8:45 1Q

PHS - safety, 6:48 1Q

PHS - Etheridge 7 run (Clevenger kick), 1:11 1Q

PHS - Etheridge 87 run (kick fail), 7:37 2Q

PHS - Goskusky 3 run (Clevenger kick), 1:16 2Q

PHS - Emmett 10 run (Clevenger kick), :05 2Q

PHS - Etheridge 15 run (kick fail), 1:29 3Q

PHS - Agushi 41 run (Clevenger kick), 6:19 4Q

YardsticksEPPHS
Total net yards144413
by rushing29-10137-413
by passing430
Passing (C-A-I)2-7-20-0-0
Penalties-yards3-2510-90

Individual statistics

RUSHING: E-P - Winckler 11-29; Wetzell 14-62; Hovey 3-4; Decker 1-6. PHS - Etheridge 14-213, 3 TD; Lanham 10-62; Goskusky 6-38, TD; Oester 1-14, TD; Emmett 1-10, TD; Agushi 1-28, TD; Pearson 1-13.

PASSING: E-P - Winckler 2-7-2, 43 yards. PHS - None.

RECEIVING: E-P - Adams 1-37; Steimle 1-6.

AT SPRING VALLEY

Rockridge 48, Hall-Putnam County 21

1Q2Q3Q4QTotal
Rockridge (9-0)142101348
Hall-PC (3-6)068721

Hall scoring plays

H - B. Curran 49 run (kick failed), 2Q

H - Sterling 28 pass from B. Curran (Curran run), 3Q

H - Sterling 16 pass from B. Curran (Koch kick), 4Q

Individual stats

RUSHING: H - Redcliff 14-178 (2 TDs), B. Curran 13-35 (TD), Edgcomb 4-4.

PASSING: H - B. Curran 12-22-3, 195 yards (2 TDs).

RECEIVING: H - Sterling 6-136 (2 TDs), Redcliff 3-32, Edgcomb 2-19, Pinter 1-5, J. Curran 1-3

AT AMBOY

Amboy-LaMoille-Ohio 54, West Central 14

ALO PASSING: Welch-3-3, 71 yards (1 TD)

ALO RUSHING: Lopez 5-43, Heath 7-64 (3 TDS), McCoy 5-88 (2 TDs), Welch 1-8

ALO RECEIVING: Winn 1-16 (TD), McNinch 1-35, McCoy 1-20.

Note: Bureau Valley and St. Bede boxscores were not available

QUICK COUNTS

Three Rivers

Mercer County 33, Mendota 10

Mon-Rose 40, Newman 7

Orion 63, Kewanee 24

Riverdale 34, Sherrard 20

Other area games

Annawan-Wethersfield 50, South Fulton 7

Dixon 57, Genoa-Kingston 21

Farmington 48, Bureau Valley 0

Geneseo 45, Quincy 7

Genoa-Kingston 62, Rock Falls 6

O’Fallon 34, L-P 0

Manteno 33, Streator 6

Marquette 66, Morrison 23

Ottawa 52, Granite City 0

Seneca 48, Carlyle 13

Sterling 42, Rock Island 14

St. Teresa 45, St. Bede 22

