BCR boxscores for Week 9, 2025

AT PRINCETON
Princeton 48, Erie-Prophetstown 0
|1
|2
|3
|4
|Total
|E-P (6-3)
|0
|0
|0
|0
|0
|Princeton (6-3)
|15
|20
|6
|7
|48
Scoring plays
PHS - Oester 14 run (kick fail), 8:45 1Q
PHS - safety, 6:48 1Q
PHS - Etheridge 7 run (Clevenger kick), 1:11 1Q
PHS - Etheridge 87 run (kick fail), 7:37 2Q
PHS - Goskusky 3 run (Clevenger kick), 1:16 2Q
PHS - Emmett 10 run (Clevenger kick), :05 2Q
PHS - Etheridge 15 run (kick fail), 1:29 3Q
PHS - Agushi 41 run (Clevenger kick), 6:19 4Q
|Yardsticks
|EP
|PHS
|Total net yards
|144
|413
|by rushing
|29-101
|37-413
|by passing
|43
|0
|Passing (C-A-I)
|2-7-2
|0-0-0
|Penalties-yards
|3-25
|10-90
Individual statistics
RUSHING: E-P - Winckler 11-29; Wetzell 14-62; Hovey 3-4; Decker 1-6. PHS - Etheridge 14-213, 3 TD; Lanham 10-62; Goskusky 6-38, TD; Oester 1-14, TD; Emmett 1-10, TD; Agushi 1-28, TD; Pearson 1-13.
PASSING: E-P - Winckler 2-7-2, 43 yards. PHS - None.
RECEIVING: E-P - Adams 1-37; Steimle 1-6.
AT SPRING VALLEY
Rockridge 48, Hall-Putnam County 21
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Rockridge (9-0)
|14
|21
|0
|13
|48
|Hall-PC (3-6)
|0
|6
|8
|7
|21
Hall scoring plays
H - B. Curran 49 run (kick failed), 2Q
H - Sterling 28 pass from B. Curran (Curran run), 3Q
H - Sterling 16 pass from B. Curran (Koch kick), 4Q
Individual stats
RUSHING: H - Redcliff 14-178 (2 TDs), B. Curran 13-35 (TD), Edgcomb 4-4.
PASSING: H - B. Curran 12-22-3, 195 yards (2 TDs).
RECEIVING: H - Sterling 6-136 (2 TDs), Redcliff 3-32, Edgcomb 2-19, Pinter 1-5, J. Curran 1-3
AT AMBOY
Amboy-LaMoille-Ohio 54, West Central 14
ALO PASSING: Welch-3-3, 71 yards (1 TD)
ALO RUSHING: Lopez 5-43, Heath 7-64 (3 TDS), McCoy 5-88 (2 TDs), Welch 1-8
ALO RECEIVING: Winn 1-16 (TD), McNinch 1-35, McCoy 1-20.
Note: Bureau Valley and St. Bede boxscores were not available
QUICK COUNTS
Three Rivers
Mercer County 33, Mendota 10
Mon-Rose 40, Newman 7
Orion 63, Kewanee 24
Riverdale 34, Sherrard 20
Other area games
Annawan-Wethersfield 50, South Fulton 7
Dixon 57, Genoa-Kingston 21
Farmington 48, Bureau Valley 0
Geneseo 45, Quincy 7
Genoa-Kingston 62, Rock Falls 6
O’Fallon 34, L-P 0
Manteno 33, Streator 6
Marquette 66, Morrison 23
Ottawa 52, Granite City 0
Seneca 48, Carlyle 13
Sterling 42, Rock Island 14
St. Teresa 45, St. Bede 22