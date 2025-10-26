2025 IHSA playoffs: First round pairings

Here are the first round pairings of the IHSA Playoffs. Dates and times of first-round games will be released throughout the weekend. Check back at Friday Night Drive for updates.
Class 8A
|1-to-32 bracket
|Date and Time
|No. 32 Loyola
|at
|No. 1 Mount Carmel
|TBD
|No. 17 Belleville East
|at
|No. 16 West Aurora
|TBD
|No. 25 Palatine
|at
|No. 8 Whitney Young
|TBD
|No. 24 Stevenson
|at
|No. 9 Lincoln-Way East
|TBD
|No. 29 Huntley
|at
|No. 4 Fremd
|TBD
|No. 20 York
|at
|No. 13 Lyons
|TBD
|No. 28 New Trier
|at
|No. 5 Warren
|TBD
|No. 21 Oswego East
|at
|No. 12 Bolingbrook
|TBD
|No. 31 Elgin
|at
|No. 2 Barrington
|TBD
|No. 18 Minooka
|at
|No. 15 Glenbrook South
|TBD
|No. 26 Homewood-Flossmoor
|at
|No. 7 Curie
|TBD
|No. 23 Lockport
|at
|No. 10 Sandburg
|TBD
|No. 30 Downers Grove South
|at
|No. 3 Maine South
|TBD
|No. 19 Hinsdale Central
|at
|No. 14 South Elgin
|TBD
|No. 27 Perspectives
|at
|No. 6 Lane
|TBD
|No. 22 Naperville North
|at
|No. 11 Oswego
|TBD
Class 7A
|1-to-32 bracket
|Date and Time
|No. 32 Edwardsville
|at
|No. 1 Richards
|TBD
|No. 17 Payton
|at
|No. 16 Hersey
|TBD
|No. 25 St. Rita
|at
|No. 8 Rockford Guilford
|TBD
|No. 24 Reavis
|at
|No. 9 Lincoln-Way Central
|TBD
|No. 29 West Chicago
|at
|No. 4 Glenbard East
|TBD
|No. 20 Hoffman Estates
|at
|No. 13 Batavia
|TBD
|No. 28 Andrew
|at
|No. 5 Moline
|TBD
|No. 21 Glenbard North
|at
|No. 12 Yorkville TBD
|TBD
|No. 31 Willowbrook
|at
|No. 2 Glenbard West
|TBD
|No. 18 Prospect
|at
|No. 15 Downers Grove North
|TBD
|No. 26 Lincoln Park
|at
|No. 7 Lincoln-Way West
|TBD
|No. 23 Prosser
|at
|No. 10 Kenwood
|TBD
|No. 30 East Moline United Township
|at
|No. 3 St. Charles North
|TBD
|No. 19 Normal Community
|at
|No. 14 Carmel
|TBD
|No. 27 Rockford Jefferson
|at
|No. 6 Brother Rice
|TBD
|No. 22 Jacobs
|at
|No. 11 Addison Trail
|TBD
Class 6A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 16 Hononegah
|at
|No. 1 Nazareth
|TBD
|No. 9 Wheaton Warrenville South
|at
|No. 8 Highland Park
|TBD
|No. 13 Grant
|at
|No. 4 Lake Zurich
|TBD
|No. 12 Glenbard South
|No. 5 Antioch
|TBD
|No. 15 Libertyville
|at
|No. 2 Burlington Central
|TBD
|No. 10 Mather
|at
|No. 7 Harlem
|TBD
|No. 14 Rolling Meadows
|at
|No. 3 Riverside-Brookfield
|TBD
|No. 11 Fenwick
|at
|No. 6 Kennedy
|TBD
|South Bracket
|No. 16 Joliet Catholic
|at
|No. 1 Glenwood
|TBD
|No. 9 Plainfield East
|at
|No. 8 East St. Louis
|TBD
|No. 13 Thornwood
|at
|No. 4 Normal West
|TBD
|No. 12 Simeon
|at
|No. 5 Goode
|TBD
|No. 15 Shepard
|at
|No. 2 Bradley-Bourbonnais
|TBD
|No. 10 St. Laurence
|at
|No. 7 Oak Lawn
|TBD
|No. 14 Quincy
|at
|No. 3 Crete-Monee
|TBD
|No. 11 Pekin
|at
|No. 6 Dunlap
|TBD
Class 5A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 16 Vernon Hills
|at
|No. 1 Prairie Ridge
|TBD
|No. 9 St. Francis
|at
|No. 8 Morgan Park
|TBD
|No. 13 King
|at
|No. 4 Chicago Ag. Science
|TBD
|No. 12 Lake View
|at
|No. 5 Corliss
|TBD
|No. 15 Noble/Bulls
|at
|No. 2 Belvidere North
|TBD
|No. 10 Lakes
|at
|No. 7 Kaneland
|TBD
|No. 14 St. Patrick
|at
|No. 3 Wauconda
|TBD
|No. 11 Sycamore
|at
|No. 6 Cary-Grove
|TBD
|South Bracket
|No. 16 Normal U-High
|at
|No. 1 Washington
|TBD
|No. 9 Marion
|at
|No. 8 Mahomet-Seymour
|TBD
|No. 13 Lemont
|at
|No. 4 Kankakee
|TBD
|No. 12 Springfield
|at
|No. 5 Providence
|TBD
|No. 15 Champaign Centennial
|at
|No. 2 Oak Forest
|TBD
|No. 10 Mascoutah
|at
|No. 7 Bloomington
|TBD
|No. 14 MacArthur
|at
|No. 3 Peoria
|TBD
|No. 11 T.F. North
|at
|No. 6 Morton
|TBD
Class 4A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 16 Urban Prep Bronzeville
|at
|No. 1 Montini
|TBD
|No. 9 Peoria Notre Dame
|at
|No. 8 Marengo
|TBD
|No. 13 Woodstock North
|at
|No. 4 Dixon
|TBD
|No. 12 Sterling
|at
|No. 5 Coal City
|TBD
|No. 15 Woodstock
|at
|No. 2 Morris
|TBD
|No. 10 South Shore
|at
|No. 7 Metamora
|TBD
|No. 14 Hillcrest
|at
|No. 3 Macomb
|TBD
|No. 11 Rochelle
|at
|No. 6 Geneseo
|TBD
|South Bracket
|No. 16 Jacksonville
|at
|No. 1 Richland County
|TBD
|No. 9 Cahokia
|at
|No. 8 Centralia
|TBD
|No. 13 Columbia
|at
|No. 4 Breese Central
|TBD
|No. 12 Highland
|at
|No. 5 Freeburg
|TBD
|No. 15 Alton Marquette
|at
|No. 2 Carterville
|TBD
|No. 10 Sacred Heart-Griffin
|at
|No. 7 Quincy Notre Dame
|TBD
|No. 14 Taylorville
|at
|No. 3 Rochester
|TBD
|No. 11 Waterloo
|at
|No. 6 Mt. Zion
|TBD
Class 3A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 16 North Boone
|at
|No. 1 Richmond-Burton
|TBD
|No. 9 Aurora Central Catholic
|at
|No. 9 Noble Rauner
|TBD
|No. 13 Princeton
|at
|No. 4 Bloomington Central Catholic
|TBD
|No. 12 Manteno
|at
|No. 5 Monmouth-Roseville
|5 p.m. Saturday
|No. 15 Oregon
|at
|No. 2 Byron
|TBD
|No. 10 Pecatonica
|at
|No. 7 Johnsburg
|TBD
|No. 14 Herscher
|at
|No. 3 Bishop McNamara
|7 p.m. Friday
|No. 11 IC Catholic Prep
|at
|No. 6 Hope Academy
|TBD
|South Bracket
|No. 16 Hillsboro
|at
|No. 1 Williamsville
|TBD
|No. 9 Fairfield
|at
|No. 8 PORTA
|TBD
|No. 13 Mt. Carmel
|at
|No. 4 Tolono Unity
|TBD
|No. 12 Paris
|at
|No. 5 Monticello
|TBD
|No. 15 Christopher
|at
|No. 2 Vandalia
|TBD
|No. 10 Greenville
|at
|No. 7 Olympia
|TBD
|No. 14 St. Joseph-Ogden
|at
|No. 3 Benton
|TBD
|No. 11 Roxana
|at
|No. 6 West Frankfort
|TBD
Class 2A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 16 Illini West (5-4)
|at
|No. 1 Rockridge (9-0)
|TBD
|No. 9 Tri-Valley (7-2)
|at
|No. 8 Chicago Richards (7-2)
|TBD
|No. 13 Riverdale (6-3)
|at
|No. 4 Seneca (9-0)
|1 p.m. Saturday
|No. 12 West Hancock Coop (6-3)
|at
|No. 5 Wilmington (8-1)
|3 p.m. Saturday
|No. 15 Marshall Coop (5-4)
|at
|No. 2 El Paso Gridley (9-0)
|TBD
|No. 10 Colfax Ridgeview (7-2)
|at
|No. 7 Newman Central Catholic (7-2)
|1 p.m. Saturday
|No. 14 Eastland-Pearl City (5-4)
|at
|No. 3 Farmington (9-0)
|TBD
|No. 11 Erie-Prophetstown (6-3)
|at
|No. 6 Aurora Christian (7-2)
|TBD
|South Bracket
|No. 16 Trenton Wesclin (5-4)
|at
|No. 1 Johnston City (9-0)
|TBD
|No. 9 Maroa-Forsyth (7-2)
|at
|No. 8 Chester (8-1)
|TBD
|No. 13 Nashville (5-4)
|at
|No. 4 Flora (8-1)
|TBD
|No. 12 Bismarck-Henning (6-3)
|at
|No. 5 Pana (8-1)
|TBD
|No. 15 Shelbyville (5-4)
|at
|No. 2 Westville (9-0)
|TBD
|No. 10 Carlinville (7-2)
|at
|No. 7 DuQuoin (8-1)
|TBD
|No. 14 Marshall (5-4)
|at
|No. 3 Arthur (9-0)
|TBD
|No. 11 Sullivan (7-2)
|at
|No. 6 Toledo (8-1)
|TBD
Class 1A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 16 Galena (5-4)
|at
|No. 1 Stockton (9-0)
|TBD
|No. 9 Heyworth (7-2)
|at
|No. 8 Princeville (7-2)
|TBD
|No. 13 Knoxville (5-4)
|at
|No. 4 Clifton Central (8-1)
|TBD
|No. 12 Dwight (6-3)
|at
|No. 5 Rushville (7-2)
|2 p.m. Saturday
|No. 15 Stark County (5-4)
|at
|No. 2 Kewanee Wethersfield (9-0)
|TBD
|No. 10 Deer Creek Mackinaw (6-3)
|at
|No. 7 Chicago Crane (7-2)
|TBD
|No. 14 Forreston (5-4)
|at
|No. 3 Lena-Winslow (8-1)
|TBD
|No. 11 Ottawa Marquette (6-3)
|at
|No. 6 Gibson City (7-2)
|1 p.m. Saturday
|South Bracket
|No. 16 Villa Grove (5-4)
|at
|No. 1 Hardin Calhoun (9-0)
|TBD
|No. 9 Sesser Valley (6-3)
|at
|No. 8 Greenfield (6-3)
|TBD
|No. 13 Red Hill (5-4)
|at
|No. 4 Casey Westfield (7-2)
|TBD
|No. 12 Nokomis (6-3)
|at
|No. 5 Tuscola (7-2)
|TBD
|No. 15 West Central Co-op (5-4)
|at
|No. 2 Camp Point Central (9-0)
|TBD
|No. 10 Athens (6-3)
|at
|No. 7 Brown County (7-2)
|TBD
|No. 14 Salt Fork (5-4)
|at
|No. 3 DuPo (8-1)
|TBD
|No. 11 Carrollton (6-3)
|at
|No. 6 Fithian Oakwood (7-2)
|TBD