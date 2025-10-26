Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

2025 IHSA playoffs: First round pairings

Nazareth holds up the championship trophy after defeating Joliet Catholic 29-27 in the Class 5A state championship on Saturday, Nov. 30, 2024 in Normal.

Nazareth holds up the championship trophy after defeating Joliet Catholic 29-27 in the 2024 Class 5A state championship onin Normal. (Gary Middendorf)

By Joshua Welge

Here are the first round pairings of the IHSA Playoffs. Dates and times of first-round games will be released throughout the weekend. Check back at Friday Night Drive for updates.

Class 8A

1-to-32 bracketDate and Time
No. 32 LoyolaatNo. 1 Mount CarmelTBD
No. 17 Belleville EastatNo. 16 West AuroraTBD
No. 25 PalatineatNo. 8 Whitney YoungTBD
No. 24 StevensonatNo. 9 Lincoln-Way EastTBD
No. 29 HuntleyatNo. 4 FremdTBD
No. 20 YorkatNo. 13 LyonsTBD
No. 28 New TrieratNo. 5 WarrenTBD
No. 21 Oswego EastatNo. 12 BolingbrookTBD
No. 31 ElginatNo. 2 BarringtonTBD
No. 18 MinookaatNo. 15 Glenbrook SouthTBD
No. 26 Homewood-FlossmooratNo. 7 CurieTBD
No. 23 LockportatNo. 10 SandburgTBD
No. 30 Downers Grove SouthatNo. 3 Maine SouthTBD
No. 19 Hinsdale CentralatNo. 14 South ElginTBD
No. 27 PerspectivesatNo. 6 LaneTBD
No. 22 Naperville NorthatNo. 11 OswegoTBD

Class 7A

1-to-32 bracketDate and Time
No. 32 Edwardsvilleat No. 1 RichardsTBD
No. 17 PaytonatNo. 16 HerseyTBD
No. 25 St. RitaatNo. 8 Rockford GuilfordTBD
No. 24 ReavisatNo. 9 Lincoln-Way CentralTBD
No. 29 West ChicagoatNo. 4 Glenbard EastTBD
No. 20 Hoffman EstatesatNo. 13 BataviaTBD
No. 28 AndrewatNo. 5 MolineTBD
No. 21 Glenbard NorthatNo. 12 Yorkville TBDTBD
No. 31 WillowbrookatNo. 2 Glenbard WestTBD
No. 18 ProspectatNo. 15 Downers Grove NorthTBD
No. 26 Lincoln ParkatNo. 7 Lincoln-Way WestTBD
No. 23 ProsseratNo. 10 KenwoodTBD
No. 30 East Moline United TownshipatNo. 3 St. Charles NorthTBD
No. 19 Normal CommunityatNo. 14 CarmelTBD
No. 27 Rockford JeffersonatNo. 6 Brother RiceTBD
No. 22 JacobsatNo. 11 Addison TrailTBD

Class 6A

North BracketDate and Time
No. 16 HononegahatNo. 1 NazarethTBD
No. 9 Wheaton Warrenville SouthatNo. 8 Highland ParkTBD
No. 13 GrantatNo. 4 Lake ZurichTBD
No. 12 Glenbard SouthNo. 5 AntiochTBD
No. 15 LibertyvilleatNo. 2 Burlington CentralTBD
No. 10 MatheratNo. 7 HarlemTBD
No. 14 Rolling MeadowsatNo. 3 Riverside-BrookfieldTBD
No. 11 FenwickatNo. 6 KennedyTBD
South Bracket
No. 16 Joliet CatholicatNo. 1 GlenwoodTBD
No. 9 Plainfield EastatNo. 8 East St. LouisTBD
No. 13 ThornwoodatNo. 4 Normal WestTBD
No. 12 SimeonatNo. 5 GoodeTBD
No. 15 ShepardatNo. 2 Bradley-BourbonnaisTBD
No. 10 St. LaurenceatNo. 7 Oak LawnTBD
No. 14 QuincyatNo. 3 Crete-MoneeTBD
No. 11 PekinatNo. 6 DunlapTBD

Class 5A

North BracketDate and Time
No. 16 Vernon HillsatNo. 1 Prairie RidgeTBD
No. 9 St. FrancisatNo. 8 Morgan ParkTBD
No. 13 KingatNo. 4 Chicago Ag. ScienceTBD
No. 12 Lake ViewatNo. 5 CorlissTBD
No. 15 Noble/BullsatNo. 2 Belvidere NorthTBD
No. 10 LakesatNo. 7 KanelandTBD
No. 14 St. PatrickatNo. 3 WaucondaTBD
No. 11 SycamoreatNo. 6 Cary-GroveTBD
South Bracket
No. 16 Normal U-HighatNo. 1 WashingtonTBD
No. 9 MarionatNo. 8 Mahomet-SeymourTBD
No. 13 LemontatNo. 4 KankakeeTBD
No. 12 SpringfieldatNo. 5 ProvidenceTBD
No. 15 Champaign CentennialatNo. 2 Oak ForestTBD
No. 10 MascoutahatNo. 7 BloomingtonTBD
No. 14 MacArthuratNo. 3 PeoriaTBD
No. 11 T.F. NorthatNo. 6 MortonTBD

Class 4A

North BracketDate and Time
No. 16 Urban Prep BronzevilleatNo. 1 MontiniTBD
No. 9 Peoria Notre DameatNo. 8 Marengo TBD
No. 13 Woodstock NorthatNo. 4 DixonTBD
No. 12 SterlingatNo. 5 Coal CityTBD
No. 15 WoodstockatNo. 2 MorrisTBD
No. 10 South ShoreatNo. 7 MetamoraTBD
No. 14 HillcrestatNo. 3 MacombTBD
No. 11 RochelleatNo. 6 GeneseoTBD
South Bracket
No. 16 JacksonvilleatNo. 1 Richland CountyTBD
No. 9 CahokiaatNo. 8 CentraliaTBD
No. 13 ColumbiaatNo. 4 Breese CentralTBD
No. 12 HighlandatNo. 5 FreeburgTBD
No. 15 Alton Marquette atNo. 2 CartervilleTBD
No. 10 Sacred Heart-GriffinatNo. 7 Quincy Notre DameTBD
No. 14 TaylorvilleatNo. 3 RochesterTBD
No. 11 WaterlooatNo. 6 Mt. ZionTBD

Class 3A

North BracketDate and Time
No. 16 North Booneat No. 1 Richmond-BurtonTBD
No. 9 Aurora Central CatholicatNo. 9 Noble RaunerTBD
No. 13 PrincetonatNo. 4 Bloomington Central CatholicTBD
No. 12 MantenoatNo. 5 Monmouth-Roseville5 p.m. Saturday
No. 15 OregonatNo. 2 ByronTBD
No. 10 PecatonicaatNo. 7 JohnsburgTBD
No. 14 HerscheratNo. 3 Bishop McNamara7 p.m. Friday
No. 11 IC Catholic PrepatNo. 6 Hope AcademyTBD
South Bracket
No. 16 HillsboroatNo. 1 WilliamsvilleTBD
No. 9 FairfieldatNo. 8 PORTATBD
No. 13 Mt. CarmelatNo. 4 Tolono UnityTBD
No. 12 ParisatNo. 5 MonticelloTBD
No. 15 ChristopheratNo. 2 VandaliaTBD
No. 10 GreenvilleatNo. 7 OlympiaTBD
No. 14 St. Joseph-OgdenatNo. 3 BentonTBD
No. 11 RoxanaatNo. 6 West FrankfortTBD

Class 2A

North BracketDate and Time
No. 16 Illini West (5-4)at No. 1 Rockridge (9-0)TBD
No. 9 Tri-Valley (7-2)at No. 8 Chicago Richards (7-2)TBD
No. 13 Riverdale (6-3)atNo. 4 Seneca (9-0)1 p.m. Saturday
No. 12 West Hancock Coop (6-3)atNo. 5 Wilmington (8-1)3 p.m. Saturday
No. 15 Marshall Coop (5-4)atNo. 2 El Paso Gridley (9-0)TBD
No. 10 Colfax Ridgeview (7-2)atNo. 7 Newman Central Catholic (7-2)1 p.m. Saturday
No. 14 Eastland-Pearl City (5-4)atNo. 3 Farmington (9-0)TBD
No. 11 Erie-Prophetstown (6-3)atNo. 6 Aurora Christian (7-2)TBD
South Bracket
No. 16 Trenton Wesclin (5-4)atNo. 1 Johnston City (9-0)TBD
No. 9 Maroa-Forsyth (7-2)atNo. 8 Chester (8-1)TBD
No. 13 Nashville (5-4)atNo. 4 Flora (8-1)TBD
No. 12 Bismarck-Henning (6-3)atNo. 5 Pana (8-1)TBD
No. 15 Shelbyville (5-4)atNo. 2 Westville (9-0)TBD
No. 10 Carlinville (7-2)atNo. 7 DuQuoin (8-1)TBD
No. 14 Marshall (5-4)atNo. 3 Arthur (9-0)TBD
No. 11 Sullivan (7-2)atNo. 6 Toledo (8-1)TBD

Class 1A

North BracketDate and Time
No. 16 Galena (5-4)at No. 1 Stockton (9-0)TBD
No. 9 Heyworth (7-2)at No. 8 Princeville (7-2)TBD
No. 13 Knoxville (5-4)atNo. 4 Clifton Central (8-1)TBD
No. 12 Dwight (6-3)atNo. 5 Rushville (7-2)2 p.m. Saturday
No. 15 Stark County (5-4)atNo. 2 Kewanee Wethersfield (9-0)TBD
No. 10 Deer Creek Mackinaw (6-3)atNo. 7 Chicago Crane (7-2)TBD
No. 14 Forreston (5-4)atNo. 3 Lena-Winslow (8-1)TBD
No. 11 Ottawa Marquette (6-3)atNo. 6 Gibson City (7-2)1 p.m. Saturday
South Bracket
No. 16 Villa Grove (5-4)atNo. 1 Hardin Calhoun (9-0)TBD
No. 9 Sesser Valley (6-3)atNo. 8 Greenfield (6-3)TBD
No. 13 Red Hill (5-4)atNo. 4 Casey Westfield (7-2)TBD
No. 12 Nokomis (6-3)atNo. 5 Tuscola (7-2)TBD
No. 15 West Central Co-op (5-4)atNo. 2 Camp Point Central (9-0)TBD
No. 10 Athens (6-3)atNo. 7 Brown County (7-2)TBD
No. 14 Salt Fork (5-4)atNo. 3 DuPo (8-1)TBD
No. 11 Carrollton (6-3)atNo. 6 Fithian Oakwood (7-2)TBD
High School FootballIHSAHigh School SportsFriday Night DriveLincoln-Way East PrepsLyons Township PrepsOswego PrepsDowners Grove South PrepsJoliet West PrepsPlainfield South PrepsWill County Front HeadlinesSauk Valley Front HeadlinesDeKalb County Front HeadlinesKane County Front HeadlinesMcHenry County Front HeadlinesDuPage and Cook County Front HeadlinesKendall County Front HeadlinesKankakee County Front HeadlinesFND - DeKalb CountyFND - DuPage & Cook CountiesFND - Illinois ValleyFND - Kane CountyFND - KankakeeFND - Kendall CountyFND - McHenry CountyFND - Ogle CountyFND - Sauk ValleyFND - Will & Grundy Counties
Joshua Welge

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.