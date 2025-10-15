Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

BCR Leaderboard for area leaders through Week 7, 2025

Princeton quarterback Gavin Lanham lets go of a throw against Mendota on Friday, Oct. 10, 2025 at Bryant Field in Princeton.

Princeton quarterback Gavin Lanham lets go of a pass against Mendota on Friday, Oct. 10, 2025 at Bryant Field in Princeton. He has rushed for 332 yards and 3 TDs and passed for 380 yards and 2 TDS. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 7.

ScoringKicking2 PTTDTotal
C. Etheridge (P)021476
D. Stewart (BV)06960
L. Marquez (SB)02638
A. Redcliff (H-PC)00530
B. Curran (H-PC)00530
D. Glynn (H-PC)00424
G. Ferrari (SB)00424
B. Clevenger (P)240024
B. Carrington (BV)08220
S. McGunnigal (SB)00318
G. Lanham (P)00318
A. Agushi (P)00318
K. Richter (BV)02214
AJ Hermes (SB)00212
C. Sterling (H-PC)00212
R. Soliman (SB)120012
J. De La Torre (SB)00212
Re. Pearson (P)00212
W. Smith (BV)0218
Ca. Riva (SB)0218
B. Hirst (SB)0016
C. Caldwell (P)0016
A. Longeville (P)0016
B. Shane (BV)0016
B. Burris (SB)0016
G. Cox (P)0016
RushingAttYardsTDsYPC
C. Etheridge (P)98942138.5
D. Stewart (BV)10664196.0
A. Redcliff (H-PC)8656656.8
D. Glynn (H-PC)7339965.5
L. Marquez (SB)8539664.8
G. Lanham (P)5833235.0
B. Curran (H-PC)4329326.8
B. Carrington (BV)6427424.3
K. Richter (BV)11161114.6
PassingC-A-IYardsTDs
G. Lanham (P)24-47-03802
D. Glynn (H-PC)20-55-13754
G. Ferrari (SB)32-79-03743
A. Litherland (BV)10-26-21450
B. Curran (H-PC)2-9-119
A. Redcliff (H-PC)2-12-180
ReceivingRecYardsTDsYPC
C. Sterling (H-PC)8133216.7
A. Redcliff (H-PC)5118229.8
J. Oester (P)7137019.6
C. Etheridge (P)9137215.2
B. Curran (H-PC)578115.6
H. Edgcomb (H-PC)470017.5
Ca. Riva (SB)383229.5
J. De La Torre (SB)573014.0
R. Jagers (P)345015.0
T. Raffety (SB) 137037.0
D. Martin (BV) 236018.0
N. Pappas-Annbilli (SB)130030.0
D. Carboni (SB)429928.2
B. Emmett (P)226013.0
D. Stewart (BV)32307.8
B. Foster (BV)120020.0
B. Hirst (SB)39015.0
A. Hermes (SB)21208.0
High School FootballBCR SportsBureau Valley PrepsPrinceton PrepsHall PrepsSt. Bede PrepsFriday Night Drive Front HeadlinesIllinois Valley Front Headlines
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL