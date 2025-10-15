BCR Leaderboard for area leaders through Week 7, 2025

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 7.
|Scoring
|Kicking
|2 PT
|TD
|Total
|C. Etheridge (P)
|0
|2
|14
|76
|D. Stewart (BV)
|0
|6
|9
|60
|L. Marquez (SB)
|0
|2
|6
|38
|A. Redcliff (H-PC)
|0
|0
|5
|30
|B. Curran (H-PC)
|0
|0
|5
|30
|D. Glynn (H-PC)
|0
|0
|4
|24
|G. Ferrari (SB)
|0
|0
|4
|24
|B. Clevenger (P)
|24
|0
|0
|24
|B. Carrington (BV)
|0
|8
|2
|20
|S. McGunnigal (SB)
|0
|0
|3
|18
|G. Lanham (P)
|0
|0
|3
|18
|A. Agushi (P)
|0
|0
|3
|18
|K. Richter (BV)
|0
|2
|2
|14
|AJ Hermes (SB)
|0
|0
|2
|12
|C. Sterling (H-PC)
|0
|0
|2
|12
|R. Soliman (SB)
|12
|0
|0
|12
|J. De La Torre (SB)
|0
|0
|2
|12
|Re. Pearson (P)
|0
|0
|2
|12
|W. Smith (BV)
|0
|2
|1
|8
|Ca. Riva (SB)
|0
|2
|1
|8
|B. Hirst (SB)
|0
|0
|1
|6
|C. Caldwell (P)
|0
|0
|1
|6
|A. Longeville (P)
|0
|0
|1
|6
|B. Shane (BV)
|0
|0
|1
|6
|B. Burris (SB)
|0
|0
|1
|6
|G. Cox (P)
|0
|0
|1
|6
|Rushing
|Att
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Etheridge (P)
|98
|942
|13
|8.5
|D. Stewart (BV)
|106
|641
|9
|6.0
|A. Redcliff (H-PC)
|86
|566
|5
|6.8
|D. Glynn (H-PC)
|73
|399
|6
|5.5
|L. Marquez (SB)
|85
|396
|6
|4.8
|G. Lanham (P)
|58
|332
|3
|5.0
|B. Curran (H-PC)
|43
|293
|2
|6.8
|B. Carrington (BV)
|64
|274
|2
|4.3
|K. Richter (BV)
|11
|161
|1
|14.6
|Passing
|C-A-I
|Yards
|TDs
|G. Lanham (P)
|24-47-0
|380
|2
|D. Glynn (H-PC)
|20-55-1
|375
|4
|G. Ferrari (SB)
|32-79-0
|374
|3
|A. Litherland (BV)
|10-26-2
|145
|0
|B. Curran (H-PC)
|2-9-1
|19
|A. Redcliff (H-PC)
|2-12-1
|8
|0
|Receiving
|Rec
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Sterling (H-PC)
|8
|133
|2
|16.7
|A. Redcliff (H-PC)
|5
|118
|2
|29.8
|J. Oester (P)
|7
|137
|0
|19.6
|C. Etheridge (P)
|9
|137
|2
|15.2
|B. Curran (H-PC)
|5
|78
|1
|15.6
|H. Edgcomb (H-PC)
|4
|70
|0
|17.5
|Ca. Riva (SB)
|3
|83
|2
|29.5
|J. De La Torre (SB)
|5
|73
|0
|14.0
|R. Jagers (P)
|3
|45
|0
|15.0
|T. Raffety (SB)
|1
|37
|0
|37.0
|D. Martin (BV)
|2
|36
|0
|18.0
|N. Pappas-Annbilli (SB)
|1
|30
|0
|30.0
|D. Carboni (SB)
|4
|29
|9
|28.2
|B. Emmett (P)
|2
|26
|0
|13.0
|D. Stewart (BV)
|3
|23
|0
|7.8
|B. Foster (BV)
|1
|20
|0
|20.0
|B. Hirst (SB)
|3
|9
|0
|15.0
|A. Hermes (SB)
|2
|12
|0
|8.0