BCR Leaderboard for area leaders through Week 6, 2025

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 6.
|Scoring
|Kicking
|2 PT
|TD
|Total
|C. Etheridge (P)
|0
|2
|10
|62
|D. Stewart (BV)
|0
|6
|7
|48
|L. Marquez (SB)
|0
|2
|6
|38
|A. Redcliff (H)
|0
|0
|5
|30
|D. Glynn (H-PC)
|0
|0
|4
|24
|S. McGunnigal (SB)
|0
|0
|3
|18
|B. Clevenger (P)
|18
|0
|0
|18
|A. Agushi (P)
|0
|0
|3
|18
|G. Ferrari (SB)
|0
|0
|3
|18
|AJ Hermes (SB)
|0
|0
|2
|12
|B. Carrington (BV)
|0
|6
|2
|18
|B. Curran (H)
|0
|0
|3
|18
|C. Sterling (H)
|0
|0
|2
|12
|R. Soliman (SB)
|12
|0
|0
|12
|K. Richter (BV)
|0
|2
|1
|8
|W. Smith (BV)
|0
|2
|1
|8
|Ca. Riva (SB)
|0
|2
|1
|8
|G. Lanham (P)
|0
|0
|1
|6
|J. De La Torre (SB)
|0
|0
|1
|6
|B. Hirst (SB)
|0
|0
|1
|6
|C. Caldwell (P)
|0
|0
|1
|6
|A. Longeville (P)
|0
|0
|1
|6
|B. Shane (BV)
|0
|0
|1
|6
|Re. Pearson (P)
|0
|0
|1
|6
|B. Burris (SB)
|0
|0
|1
|6
|G. Cox (P)
|0
|0
|1
|6
|Rushing
|Att
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Etheridge (P)
|84
|718
|9
|8.5
|D. Stewart (BV)
|87
|572
|7
|6.6
|A. Redcliff (H-PC)
|76
|517
|5
|6.8
|D. Glynn (H-PC)
|73
|399
|6
|5.5
|L. Marquez (SB)
|81
|389
|6
|4.8
|G. Lanham (P)
|52
|262
|1
|5.0
|B. Carrington (BV)
|54
|212
|2
|3.9
|K. Richter (BV)
|11
|161
|1
|14.6
|B. Curran (H-PC)
|33
|229
|3
|6.3
|Passing
|C-A-I
|Yards
|TDs
|D. Glynn (H-PC)
|20-55-1
|375
|4
|G. Ferrari (SB)
|20-58-0
|263
|2
|G. Lanham (P)
|21-41-0
|327
|2
|A. Litherland (BV)
|5-18-1
|97
|0
|Receiving
|Rec
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Sterling (H-PC)
|8
|133
|2
|16.7
|A. Redcliff (H-PC)
|4
|119
|2
|29.8
|J. Oester (P)
|7
|137
|0
|19.6
|C. Etheridge (P)
|9
|137
|2
|15.2
|B. Curran (H-PC)
|5
|78
|1
|15.6
|Ca. Riva (SB)
|2
|59
|2
|29.5
|H. Edgcomb (H-PC)
|3
|50
|0
|16.7
|T. Raffety (SB)
|1
|37
|0
|37.0
|D. Martin (BV)
|2
|36
|0
|18.0
|N. Pappas-Annbilli (SB)
|1
|30
|0
|30.0
|B. Hirst (SB)
|2
|12
|0
|15.0
|J. De La Torre (SB)
|1
|14
|0
|14.0
|A. Hermes (SB)
|1
|8
|0
|8.0