BCR boxscores for Week 7, 2025

AT SPRING VALLEY
Princeton 28, Hall 12
|1
|2
|3
|4
|Total
|Princeton
|7
|7
|0
|14
|28
|Hall
|6
|0
|0
|6
|12
Scoring plays
H - Redcliff 9 run (kick failed), 9:03 1Q
P - Emmett 34 run (Clevenger kick), 1:38 1Q
P - Etheridge 29 run (Clevenger kick), 9:08 2Q
H - Redcliff 11 run (pass failed), 11:53 4Q
P - Agushi 9 run (Clevenger kick), 7:46 4Q
P - Goskusky 5 run (Clevenger kick), 3:16 4Q
|Yardsticks
|P
|H
|First downs
|12
|11
|Total net yards
|323
|213
|by rushing
|37-283
|35-189
|by passing
|40
|34
|Passing (C-A-I)
|3-7-0
|2-12-1
|Penalties-yards
|4-45
|3-35
|Fumbles-lost
|1-0
|0-0
|Punts-avg
|1-21
|2-20.5
Individual statistics
RUSHING: P - Etheridge 23-223 (2 TDs), Emmett 1-34 (TD), Agushi 3-11 (TD), Lanham 9-7, Goskusky 1-5 (TD). H- Redcliff 25-183 (2 TDs), Stunkel 3-15, Glynn 3-(-8), B. Curran 4-(-1).
PASSING: P - Lanham 3-6-0, 40 yards, Etheridge 0-1-0. H - Glynn 1-3-0, 27 yards; Redcliffe 1-9-1, 7 yards
RECEIVING: P - Oester 2-41, Etheridge 0-(-1). H - Curran 1-27, 1-8.
AT LEWISTOWN
Bureau Valley 44, Lewistown-Cuba-Valley 6
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|total
|Bureau Valley
|16
|22
|6
|0
|44
|Elmwood-Brimfield
|0
|0
|6
|0
|6
Scoring plays
BV - Stewart 20 run (Stewart run), 1Q
BV - Stewart 5 run (Richter run), 1Q
BV - Carrington 10 run (run failed), 2Q
BV - Carrington 10 run (Stewart run), 2Q
BV - Richter 36 run (Stewart run), 2Q
BV - Howlett 55 fumble return (run failed), 3Q
LVC - 15 pass (run failed), 3Q
|Yardsticks
|BV
|LVC
|First downs
|11
|11
|Total yards
|258
|162
|by rushing
|226
|88
|by passing
|32
|74
|Passing
|1-3-0
|8-13-2
|Penalties
|4-17
|1-10
|Fumbles lost
|1
|2
Individual stats
RUSHING: BV - Stewart 9-80 (2 TDs), Richter 4-56 (TD), Carrington 6-36 (2 TDs), Smith 1-21, Denheimer 2-19, Dybek 1-11, Litherland 1-(-1).
PASSING: BV - Litherland 1-3-0, 32 yards.
RECEIVING: BV - Richter 1-32.
AT ST. BEDE
Dwight 48, St. Bede 14
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Dwight
|7
|28
|13
|0
|48
|St. Bede
|0
|0
|6
|8
|14
St. Bede scoring plays
SB - Ca. Riva 4 run (run failed), 2:59 3Q
SB - Ferrrari 2 run (Ca. Riva run), 6:15 4Q
Individual stats
RUSHING: SB - Ferrari 8-31, Ca. Riva 4-23 (TD), De La Torre 3-20, Marquez 8-16, Hirst 4-18, Hermes 3-12, McGunnigal 1-(-9).
PASSING: SB - Ferrari 2-10-1, 31 yards
RECEIVING: SB - Ca. Riva 1-19, Carboni 1-12
THREE RIVERS SCORES
E-P 42, Riverdale 36
Mendota 28, Kewanee 13
Mon-Rose 49, Sherrard 13
Newman 46, Mercer County 7
Princeton 28, Hall-PC 12
Rockridge 50, Orion 7
OTHER AREA SCORES
Amboy-LaMoille-Ohio 68, Peoria Heights 0
Annawan-Wethersfield 48, Stark County 7
Dixon 55, Stillman Valley 0
Geneseo 38, Galesburg 20
L-P 28, Ottawa 14
Morris 37, Rochelle 14
Seneca 43, Marquette 26
Sterling 55, Alleman 13
Winnebago 44, Rock Falls 12