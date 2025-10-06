Shaw Local

Friday Night Drive

BCR boxscores for Week 7, 2025

Aiden Redcliff (34) of Hall celebrates with teammates after scoring touchdown in first quarter of game against Princeton on Friday, Oct. 3, 2025 at Richard Nesti Stadium in Spring Valley.

Aiden Redcliff (34) of Hall celebrates with teammates after scoring touchdown in first quarter of game against Princeton on Friday, Oct. 3, 2025 at Richard Nesti Stadium in Spring Valley. (MaKade Rios for Shaw Local)

By Kevin Hieronymus

AT SPRING VALLEY

Princeton 28, Hall 12

1234Total
Princeton7701428
Hall600612

Scoring plays

H - Redcliff 9 run (kick failed), 9:03 1Q

P - Emmett 34 run (Clevenger kick), 1:38 1Q

P - Etheridge 29 run (Clevenger kick), 9:08 2Q

H - Redcliff 11 run (pass failed), 11:53 4Q

P - Agushi 9 run (Clevenger kick), 7:46 4Q

P - Goskusky 5 run (Clevenger kick), 3:16 4Q

YardsticksPH
First downs1211
Total net yards323 213
by rushing37-28335-189
by passing4034
Passing (C-A-I)3-7-02-12-1
Penalties-yards4-453-35
Fumbles-lost1-00-0
Punts-avg1-212-20.5

Individual statistics

RUSHING: P - Etheridge 23-223 (2 TDs), Emmett 1-34 (TD), Agushi 3-11 (TD), Lanham 9-7, Goskusky 1-5 (TD). H- Redcliff 25-183 (2 TDs), Stunkel 3-15, Glynn 3-(-8), B. Curran 4-(-1).

PASSING: P - Lanham 3-6-0, 40 yards, Etheridge 0-1-0. H - Glynn 1-3-0, 27 yards; Redcliffe 1-9-1, 7 yards

RECEIVING: P - Oester 2-41, Etheridge 0-(-1). H - Curran 1-27, 1-8.

AT LEWISTOWN

Bureau Valley 44, Lewistown-Cuba-Valley 6

1Q2Q3Q4Qtotal
Bureau Valley16226044
Elmwood-Brimfield00606

Scoring plays

BV - Stewart 20 run (Stewart run), 1Q

BV - Stewart 5 run (Richter run), 1Q

BV - Carrington 10 run (run failed), 2Q

BV - Carrington 10 run (Stewart run), 2Q

BV - Richter 36 run (Stewart run), 2Q

BV - Howlett 55 fumble return (run failed), 3Q

LVC - 15 pass (run failed), 3Q

YardsticksBVLVC
First downs1111
Total yards258162
by rushing22688
by passing3274
Passing1-3-08-13-2
Penalties4-171-10
Fumbles lost12

Individual stats

RUSHING: BV - Stewart 9-80 (2 TDs), Richter 4-56 (TD), Carrington 6-36 (2 TDs), Smith 1-21, Denheimer 2-19, Dybek 1-11, Litherland 1-(-1).

PASSING: BV - Litherland 1-3-0, 32 yards.

RECEIVING: BV - Richter 1-32.

AT ST. BEDE

Dwight 48, St. Bede 14

1Q2Q3Q4QTotal
Dwight72813048
St. Bede006814

St. Bede scoring plays

SB - Ca. Riva 4 run (run failed), 2:59 3Q

SB - Ferrrari 2 run (Ca. Riva run), 6:15 4Q

Individual stats

RUSHING: SB - Ferrari 8-31, Ca. Riva 4-23 (TD), De La Torre 3-20, Marquez 8-16, Hirst 4-18, Hermes 3-12, McGunnigal 1-(-9).

PASSING: SB - Ferrari 2-10-1, 31 yards

RECEIVING: SB - Ca. Riva 1-19, Carboni 1-12

THREE RIVERS SCORES

E-P 42, Riverdale 36

Mendota 28, Kewanee 13

Mon-Rose 49, Sherrard 13

Newman 46, Mercer County 7

Princeton 28, Hall-PC 12

Rockridge 50, Orion 7

OTHER AREA SCORES

Amboy-LaMoille-Ohio 68, Peoria Heights 0

Annawan-Wethersfield 48, Stark County 7

Dixon 55, Stillman Valley 0

Geneseo 38, Galesburg 20

L-P 28, Ottawa 14

Morris 37, Rochelle 14

Seneca 43, Marquette 26

Sterling 55, Alleman 13

Winnebago 44, Rock Falls 12

