Birth announcements: Kankakee County - March 14, 2026

Isaiah and Brianne Jackson, Bourbonnais, girl, Winnie Nichole, March 3, first child. The mother is the former Brianne Robson.
Charles Brown and Paige Ritz, Wilmington, girl, Paisley Ann, March 4, second child.
Zachary Stebic and Allison Demarse, Coal City, boy, Myles, March 5, second child.
Dustin and Kailee Wilson, Donovan, girl, Lizzie Kay, March 5, fourth child.
Rossember Vazquez and Dulce Lopez, Kankakee, boy, Rossember Caleb, March 5, third child.
Michel’le Greer, Kankakee, boy, Sekiah, March 6, third child.
Dominic and Kassidy Guastalli, Aroma Park, boy, Giovanni Francis, March 7, first child. The mother is the former Kassidy Quick.