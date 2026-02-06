Kishwaukee College recently named its graduates for the fall 2025 semester.
The college had 264 students graduate with 290 degrees and certificates.
Graduation honors are divided into three categories based on a final cumulative GPA on a 4.0 scale. Graduates with a GPA of 3.7 to 4.0 were received summa cum laude. Magna cum laude was presented to students with a GPA of 3.5 to 3.749. Students with a GPA of 3.25 to 3.49 were named cum laude.
Students who fulfilled certificate requirements and earned a final GPA of 3.25 or higher received a certificate with distinction. Phi Theta Kappa honor society members were recognized as PTK.
The Kishwaukee College fall 2025 semester graduates include:
- Algonquin: Anusha Amin, registered nursing associate of applied science
- Amboy: Lian E. Pedersen, horticulture-greenhouse associate of applied science, cum laude, cannabis and hemp cultivation certificate
- Aurora: Donald Craft, paramedic certificate; Erica Ramos, registered nursing associate of applied science, cum laude
- Belvidere: Tyler S. Guajardo, basic automotive technology certificate with distinction
- Boyne City, Mich.: Jessica M. Curry-VanEtten, associate in arts
- Chana: John A. Jarrett, associate in arts, magna cum laude, basic automotive technology certificate with distinction
- Chicago: Brittany N. Coleman, associate in arts, registered nursing associate of applied science; Ayonna J. Martin, basic nurse assisting certificate; Antoine Maurice Murdock, advanced automotive technology certificate with distinction; Taliyh M. Pickett, associate in arts; Caleb T. Tirado, associate in arts; Cameron N. Walker, associate in arts
- Clare: Brynn Ziegler, associate in arts, cum laude
- Cortland: Jason M. Allen, Google IT Support certificate, networking fundamentals certificate with distinction; Lucas B. Darmstadt, basic welding technology certificate with distinction; Angel A. Dequinco, basic nurse assisting certificate with distinction; Arlene T. Diaz, basic nurse assisting certificate; Natalie Marie Hansen, basic nurse assisting certificate with distinction; Heidi Jannell Kennedy, medical assistant certificate with distinction; Ayanna J. Lisy, associate in science, magna cum laude; Felipe Moreno, associate in arts, magna cum laude, Google IT Support certificate; Latosha N. Richardson, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction
- Creston: Everett Jack Kaspar, associate in arts; Danica E. Ward, associate in science, summa cum laude
- Davis Junction: Logan M. Apsey, associate in science
- DeKalb: Aisha S. Abaker, basic nurse assisting certificate; Abeer I. Abbas, basic nurse assisting certificate; Araceli Y. Aguilar, basic nurse assisting certificate; Hayden G. Anderson, criminal justice-general associate of applied science, magna cum laude; David Josue Andrade, registered nursing associate of applied science, summa cum laude; Daisy Arguelles, associate in science; Parker Lewis Asselborn, associate in arts, summa cum laude; Maya Brion Mindoris Beard, registered nursing associate of applied science; Itzel Belmontes, EMT certificate; Sydni Joy Bornhuetter, associate in arts, cum laude; Amir Boulware, basic welding technology certificate; Sincere J. Boxley, associate in science; Shavon W. Breckenridge, basic nurse assisting certificate with distinction; Kenya Calin, associate in arts, magna cum laude; J.R. Emanuel Castellanos, basic welding technology certificate; Erik Castro, basic welding technology certificate with distinction; Eduardo Castro, EMT certificate; Alexander R. Collins, basic automotive technology certificate with distinction; Brianna C. Crawford, associate in science, cum laude, PTK; Sharon Da Silva, basic nurse assisting certificate; Natalie Delgado, associate in science; Mika N. Dennerline, associate in science, cum laude; Liam Donahue, associate in science; Alize M. Edwards, basic nurse assisting certificate; Lessly V. Espinosa, basic nurse assisting certificate; Courtney M. Felder, licensed practical nursing certificate with distinction; Angel Gonzazlez Fernandez, associate in science; Jakorie Flowers, associate in science, cum laude; Seth Owen Ford, technology and manufacturing associate of applied science, magna cum laude, basic welding technology certificate with distinction; Aria L. Foster, basic nurse assisting certificate; Miley G. Fuller, basic nurse assisting certificate with distinction; Evellyne Garcia Tellez, associate in arts; Brittany C. Getter, basic nurse assisting certificate; Kaitlin Rose Haley, associate in science, summa cum laude; Jackson Harms, associate in science; Khila Hayes, basic nurse assisting certificate; Janice J. Hemp, early childhood education associate of applied science, summa cum laude, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction; Jennie M. Henrikson, medical billing and coding certificate with distinction; Monica Hernandez, registered nursing associate of applied science, magna cum laude; Abby J. Hesslau, EMT certificate with distinction; Amber D. Hilleson, associate in science; Nathan Bradley Hoard, associate in arts, cum laude; Kaila M. Howe, basic nurse assisting certificate with distinction; Valeria Huerta, associate in arts, cum laude; Nicole Jazo, registered nursing associate of applied science; Tanisha R. Jones-Robinson, associate in science, summa cum laude, PTK; Sharronne L. Kapanui, basic nurse assisting certificate; Janyia R. Kiel, associate in science; Max Christian Kollwelter, associate in science; Hamoyn C. Kouame, basic nurse assisting certificate; Estelle K. Kuevi, basic nurse assisting certificate; Crystal J. Larrabee, greenhouse/garden center, certificate with distinction; Daniel T. Leverton, basic automotive technology certificate with distinction; Sandra D. Madsen, associate in science, magna cum laude, PTK; Reina Serina McGee, associate in science, cum laude; Alina A. Mohr, associate in arts, cum laude; Crystal M. Montoya, basic nurse assisting certificate; Kyra J. Neiweem, medical billing and coding certificate; Dirtha Y. Ortega Perea, Google IT Support certificate; Sarah Pate, basic nurse assisting certificate; Edith Patino, basic nurse assisting certificate; Regan N. Patton, basic nurse assisting certificate; Josefina Pedraza, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction; Jessica T. Pedraza, licensed practical nursing certificate; Chance Ramon Perry, associate in science; Caprice A. Kimmons, registered nursing associate of applied science; Lucille June Prais-Lewis, associate in science, magna cum laude; Daesha T. Rayford, basic nurse assisting certificate; Nilda L. Rodriguez, basic nurse assisting certificate; Caitlin R. Roe, associate in arts; Stacy Maria Romero, associate in science; Mirakle A. Rundall-Kizart, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction, PTK; Diego Y. Sanchez, Google IT Support certificate; Giselle Sandoval, associate in science; Sarah R. Schulz, basic nurse assisting certificate; Chian-Austin Alicia Scott, registered nursing associate of applied science; Gianna M. Sebright, basic nurse assisting certificate; Tolulope O. Shokoya, EMT certificate; Nicholas A. Sinopoli, social role of law enforcement certificate; Iain T. Skaret, Google IT Support certificate; Kristina M. Stewart, associate in general studies; Angelica J. Thomas, associate in science; Eric D. Thompson, Google IT Support certificate; Justine E. Todd, basic nurse assisting certificate; Evelyn I. Torres, associate in arts, summa cum laude; Jared D. Trejo, associate in science; Ninette Tsiftilis, medical billing and coding certificate with distinction; Ariyana C. Turks, registered nursing associate of applied science, summa cum laude; Areeba Usman, associate in science, summa cum laude; Dylan A. Vargas, EMT certificate; Vanessa G. Villa, licensed practical nursing certificate with distinction; Sha’kita M. Wade, basic nurse assisting certificate with distinction; Blair J. Walker, basic nurse assisting certificate; Romea S. Washington, EMT certificate; Shavonta Williams, basic nurse assisting certificate; Chade Williams, basic nurse assisting certificate; Bryan M. Wisdom, Google IT Support certificate; William Zimmermann, basic nurse assisting certificate with distinction
- Dixon: Asucena Alvares, registered nursing associate of applied science
- Ennis, Texas: Malik D. Lunford, associate in arts
- Esmond: Mark William Hopkins, associate in science; Gabriella R. Roschi, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction
- Fox Lake: Shane P. Mortensen, associate in arts, summa cum laude
- Genoa: Ashlee J. Bero, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction; Jerwin B. Fajardo, basic nurse assisting certificate; Cliffton James Hansen, associate in arts; Trisha K. Hunter, medical billing and coding certificate with distinction; Joshua William King, advanced welding technology certificate with distinction; Hailey L. Knight, associate in science, summa cum laude; Maddox A. Lavender, paramedic certificate with distinction, EMT certificate with distinction; Emily Mendoza Aguilera, associate in arts, summa cum laude; Saul Mercado, basic welding technology, certificate with distinction; Juliana G. Mercado, basic nurse assisting certificate; Jaida S. Modesto, basic nurse assisting certificate with distinction; Blake Robert Nelson, associate in science; Penelope Willow Roehrig, associate in arts, magna cum laude; Clay Thomas Sanders, associate in science, magna cum laude, Google IT Support certificate with distinction; Reese Olivia Tomlinson, associate in arts, summa cum laude; Joanna Tomlinson, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction
- Hampshire: Christine M. Polz, foundations in horticulture certificate with distinction
- Hinckley: Solana M. Contreras, basic nurse assisting certificate; Timothy N. Fay, EMT certificate
- Huntley: Dean David Rizzo, associate in general studies, cum laude
- Kings: Elise M. Hayenga, basic nurse assisting certificate with distinction; Jessica G. Vagle, basic nurse assisting certificate with distinction
- Kingston: Brittany B. Beltran, EMT certificate; Carly Kay Coffman, registered nursing associate of applied science, magna cum laude; Christina A. Fisher, horticulture-floral design associate of applied science, summa cum laude, floral horticulture certificate with distinction, PTK; Kyra Nerys Pyburn, associate in arts
- Kirkland: Nicholas Philip Rotstein, associate in arts, cum laude
- Lansing: Julia Nicole Owens, associate in fine arts
- Lee: Sydney Jenae Marshall, registered nursing associate of applied science, cum laude, associate in science, cum laude; Drake A. Prestegaard, diesel power/equipment repair certificate
- Lombard: Jonathan A. Rabb, Google IT Support certificate with distinction, networking fundamentals certificate
- Malta: Josue Azofeifa, basic automotive technology certificate with distinction; Shamon T. Bandele, Google IT Support certificate; Saundra Mariah Chester, associate in arts; Stephanie M. Mohns, EMT certificate; Sophia Alexandria Olson, associate in science; Ariana M. Piwowar, basic nurse assisting certificate with distinction; Grace Lynn Watson, associate in science
- Montgomery: Anthony White, EMT certificate with distinction
- Naperville: Brianna B. Barry, early childhood education associate of applied science, cum laude; Sean Y. Zhu, associate in science, magna cum laude
- North Aurora: Jesse Eugene Melow, associate in general studies
- Oregon: Katelyn Ruby Koper, criminal justice-general associate of applied science, social role of law enforcement certificate; Cortney P. Parker, associate in arts; Laura Alexandra Torres, registered nursing associate of applied science, cum laude
- Paw Paw: Charlotte S. Clayton, associate in arts, magna cum laude; Andrew Stephen Prescod, registered nursing associate of applied science, summa cum laude
- Pecatonica: Abigail Lila Kessen, associate in science, cum laude
- Pingree Grove: Christopher Zbenk, EMT certificate
- Rochelle: Allyson Joy Balogh, associate in arts, cum laude; Molly Ann Boehm, associate in science; Vanessa M. Briseno, registered nursing associate of applied science; Katelyn Burdin, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction; Allison L. Cole, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction; Ariel Lynn Darrell, associate in science; Thomas Gary Furman, associate in science; Jasmin Galvan, associate in science; Julissa Hernandez, associate in science; Abigail J. Jarvis, basic nurse assisting certificate with distinction; Michael J. Johanning, associate in arts; Thomas J. Koziol, associate in engineering science; Lindsey Marianne Lidren, associate in arts, summa cum laude; Catherine Alejandra Macias, associate in arts, cum laude, PTK; Annaleigh Marguerite McKinney, associate in arts, cum laude; Lizbeth Menez, associate in arts; Melissa Nambo, associate in science; Alissa Yvonne Nambo, associate in arts, summa cum laude; Alexandra M. Neece, basic nurse assisting certificate with distinction; Taylor R. Renner, basic nurse assisting certificate; Joshua Reyes, advanced automotive technology certificate with distinction; Yandier I. Rincon, basic welding technology certificate with distinction; Sherlyn Rojas, registered nursing associate of applied science, cum laude; Kendall Luella Sachs, associate in science, summa cum laude; Nephertiti A. Valle, licensed practical nursing certificate, PTK; Cecilia Vargas Magana, registered nursing associate of applied science, cum laude; Yuliana Vazquez, associate in science; Jolissa Corrine Vega, associate in science, cum laude; Bailey Lynn Vondergathen, associate in science; Rita M. Walsh, licensed practical nursing certificate
- Rockford: Katherine Mae Anderson, registered nursing associate of applied science, magna cum laude; Skylar Russell Bachman, computer information systems associate of applied science, summa cum laude, computer programming certificate with distinction, web development certificate with distinction; Chantel N. Booker, associate in arts; Ananda L. Harrell, licensed practical nursing certificate with distinction; Ethan F. Taylor, greenhouse/garden center certificate
- Roscoe: Ashley C. Plancarte, basic nurse assisting certificate with distinction
- Shabbona: Grant S. Goken, EMT certificate with distinction
- Sheridan: Christopher Donald Pilip, diesel power technology associate of applied science, diesel power/equipment repair certificate
- South Elgin: Donovan D. James, basic welding technology certificate
- Sugar Grove: William P. Niedzwiecki, paramedic certificate with distinction
- Sycamore: Edlyn Lucas Arellano, registered nursing associate of applied science, summa cum laude; Jimmi Marie Baird, associate in arts; Nicole M. Bauchens, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction; Olivia A. Berg, EMT certificate, basic nurse assisting certificate; Jazzmyn S. Buckheister, associate in science; Jessica G. Bulwicki, associate in arts; Cassidi Kay Calfa, registered nursing associate of applied science, magna cum laude; Julieanna N. Contesso, paramedic certificate; Eric James Daffron, EMS paramedic associate of applied science, summa cum laude; Gabriela Diaz Lopez, associate in engineering science, summa cum laude; Hilda Enzweiler, medical billing and coding certificate with distinction; Kimberly G. Fiedler, associate in science, PTK; Stefan Filipovic, associate in arts, cum laude; Hannah R. Flieder, basic nurse assisting certificate with distinction, PTK; Shatieriny S. Gatlin, basic nurse assisting certificate; Madison S. Hunt, associate in science; Brianna G. Jackson, associate in science; Maximus Julian, associate in science, summa cum laude, PTK; Tanden F. Keaton, Google IT Support certificate with distinction; Beth Rose Koneczny-Dix, registered nursing associate of applied science; Kelly Candice Kuhn, associate in arts; Lillian Kushnick, basic nurse assisting certificate with distinction; Savannah R. Lozano, basic nurse assisting certificate; Ella L. Lozeau, associate in science; Katie Maier, registered nursing associate of applied science, cum laude; Ryan A. Malcom, Google IT Support certificate with distinction; Aimee M. Marsh, registered nursing associate of applied science, summa cum laude; Amarion Nash, associate in arts, summa cum laude; Brooke Elizabeth Patterson, associate in arts; Sierra A. Perteete, associate in science, cum laude; Lilyan A. Polke, Gateways ECE Level 2 certificate with distinction, Gateways ECE Level 3 certificate with distinction; Jason Edward Reinink, basic welding technology certificate, advanced welding technology certificate with distinction; Francesca F. Reynolds, basic nurse assisting certificate with distinction; Maria I. Rios, foundations in horticulture certificate with distinction; Kara A. Robers, registered nursing associate of applied science, summa cum laude; Hannah L. Sharp, associate in arts, cum laude; Jadan A. Spartz, Gateways ECE Level 3 certificate; Gillian Kay Taylor, floral horticulture certificate; Cayden E. Tewksbury, EMT certificate with distinction; Ella J. Walzer, Gateways ECE Level 2 certificate, Gateways ECE Level 3 certificate; Sarah Jo Ward, registered nursing associate of applied science; Ingrid E. Wittenberg-Maymi, associate in arts, summa cum laude, application specialist certificate with distinction; Lee Yates, associate in science, summa cum laude
- Waterman: Ashley D. Fox, Gateways ECE Level 2 certificate, Gateways ECE Level 3 certificate; Taylor Marie Schramer, associate in arts
- West Brooklyn: Amy Marie Lipe, associate in arts