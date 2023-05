Bureau Valley High School announces 2023 academic award winners for grades 9-11

Bureau Valley High School has announced its 2023 academic award winners for grades 9 through 11. The academic achievement were awarded as follows:

• Student Council:

Freshmen - Alexis Butler, Morgan Mahnesmith, Andrew Roth, Madison Wetzell

Sophomores - Izabella Birkey, Justin Moon, Taylor Neuhalfen, Nathan Siri

Juniors - Elizabeth Baker, Connor Scott, Katelyn Stoller, Ella Thacker

• Mentors: Juniors - Jon Dybek, Emma Pistole, Katelyn Stoller

• Art Awards:

Best of Show 3-D - Meghan Kalapp

Scratchboard Honorable Mention - Alex Jacobs

Computer Imaging 1st Place - Katelyn Grobe

Computer Imaging 2nd Place - Meghan Kalapp

Graphic Design 2nd Place - Kiarra Guerrero

Graphic Design Honorable Mention - Annabelle Myong

Colored Pencil Portrait 2nd Place - Meghan Kalapp

Ink 1st Place - Meghan Kalapp

Acrylic Still Life 1st Place - Meghan Kalapp

Watercolor Figure 1st Place - Kimberlee Grobe

Watercolor Still Life 1st Place - Meghan Kalapp

Charcoal 1st Place - Kiarra Gueurrero

Charcoal 3rd Place - Carly Wiggim

Mixed Media 3-D Honorable Mention - Jen Dunlap

Ceramics Functional 2nd Place - Kimberlee Grobe

Ceramics Sculptural 1st Place - Meghan Kalapp

• BVHS Handbook Cover Design - Meghan Kalapp

• Bausch and Lomb Award - Blake Helms

• Academic All Conference:

Freshmen - August Anderson (Scholastic Bowl), Atticus Middleton (Scholastic Bowl), Maddox Moore (Cross Country), Andreas Zueger (Scholastic Bowl), Anton Zueger (Scholastic Bowl)

Sophomores - Izabella Birkey (Basketball), McKinley Canady (Softball), Elijah Endress (Football, Basketball, & Baseball), Bryce Helms (Football & Basketball), Landon Hulsing (Cross Country & Basketball), Lesleigh Maynard (Volleyball & Basketball & Softball), Taylor Neuhalfen (Basketball & Track), Landon Smith (Golf), Braelyn Sullivan (Scholastic Bowl)

Juniors - Eli Attig (Football, Scholastic Bowl, Basketball, & Track), Elizabeth Backer (Dance), Kirstyn Balensiefen (Golf), Tyler Birkey (Golf), Jordan Britt (Dance), Lynzie Cady (Golf, Basketball, & Track), Corban Chhim (Basketball), Jonathon Dybek (Football, Basketball, & Track), Josie Edlefson (Volleyball & Softball), Ryley Egan (Basketball), Blake Erickson (Football & Basketball), Constance Gibson (Golf & Track), Blake Helms (Football, Basketball, Scholastic Bowl), Payne Lind (Golf), Callie Michlig (Volleyball), Aidan Morris (Football & Track), Annabelle Myong (Volleyball), Robert Novak (Football), Nolan Nugent (Football), Kate Salisbury (Volleyball, Basketball, & Track), Connor Scott (Football), Layne Sproston (Golf), Emma Stabler (Volleyball & Softball), Katelyn Stoller (Volleyball, Basketball, & Softball), Ella Thacker (Volleyball), Payton Walowski (Cross Country), Addison Wessel (Volleyball & Track)

• Storm Tracker Mentoring Program

Freshmen - Faith Aber, Sam Acosta, Anthony Anderson, Bradyn Arians, Reece Aukes, Brooklyn Birkey, Addisyn Crawford, Lilah Fox, Luke Guilandri, Kloey Trujillo, Katrina Wahl, Alivia Zemke, Braydin Zimmer

Sophomores - Ayden Andrade, Aiden Besler, Isabella Birkey, Ayden Bryant, Faith Hanson, Drake Hardy, Anthony Miranda, Justin Moon, Carly Reglin, Cameron Stodghill, Emma Stull, Kai Walowski

Juniors - Angel Clausen, Olivia Eckberg, Zach Elmendorf, Payton Gerdes, Carter Hartz, Kate Salisbury, Payton Walowski, Addison Wessel

• Storm Chasers

Sophomores - Toby Behrends, Lillian Benavidez, Aidan Besler, Landen Birdsley, Chloe Bolin, Elizabeth Bowyer, Jax Glenn, Konner Green, Bryce Helms, Landon Hulsing, Savannah Kelly-Cookson, Lesleigh Maynard, Justin Moon, Taylor Neuhalfen, Nathan Siri, Madison Smith, Braelyn Sullivan, Ryan Wasilewski, Kaleb Workman

Junior - Eli Attig, Elizabeth Backer, Kirstyn Balensiefen, Tyler Birkey, Tyler Bivins, Chantel Bumgarner, Titus Cook, Gavin Dietz, Josie Edlefson, Aiden Gross, Blake Helms, Payne Lind, Lydia Massa, Blake Mattingly, Makenna Maupin, Annabelle Myong, Nolan Nugent, Taylor Rowland, Connor Scott, Emma Stabler, Addison Wessel, Wyatt Wirth

• Principal Awards

Freshmen - Sam Acosta, Elijah Anderton, Tyce Barkman, CJ Bryant, Lexi Butler, Iris Cookson, Reese Faber, Presley Guerrero, Brady Hartz, Jayden Heartt, Camryn Hill, Alex Jacobs, Abby Jamison, Lexis Kessel, Owen Larkin, Jacey Michlig, Payton Monier, Maddox Moore, Emma Mussche, Chris Novak, LeAnn Oleson, Michelle Ornellas, Onika Richter, Riggens Shafer, Kaitlyn Shook, Katrina Wahl, Hunter Weidman, Zac Wiggim, Braydin Zimmer

Sophomores - Ayden Andrade, Gaige Baker, Chloe Bolin, Elizabeth Bowyer, Conner Bratt, Ayden Bryant, Pyper Campbell, Aiden Day, Rahyana Egan, Ashlyn Farrell, Jax Glenn, Konner Green, Landry Hitzler, MacKenzye Hodge, Corbin Johnson, Landon Kepner, Ayden Lafferty, Aiden Levi, Lesleigh Maynard, Tony Miranda, Jordan Newman, Lizzy Null, Rhiley Pinter, Emma Pistole, Lucas Randazzo, Nathan Siri, Landon Smith, Madison Smith, Eli Splitt, Braelyn Sullivan, Cole Walowski, Kaleb Workman

Juniors - Anthony Avelar, Elizabeth Backer, Tyler Bivins, Jordan Britt, Angel Clausen, Titus Cook, Gavin Dietz, Jen Dunlap, Jon Dybek, Zachary Elmendorf, Blake Erickson, Creighton Gatch, Blake Helms, Max Horner, Meghan Kalapp, Madelyn Mahnesmith, Lydia Massa, Makenna Maupin, Aidan Morris, Annabelle Myong, Kate Salisbury, Connor Scott, Adriana Splitt, Ellla Thacker, Addi Wessel

• Class Officers

Freshmen - Ashlyn Maupin (President), Anton Zueger (Vice President), Gus Anderson (Treasurer), Emily Wright (Secretary)

Sophomores - Justin Moon (President), Bella Birkey (Vice President), Konner Green (Treasurer), Leigha Johnson (Secretary)

Juniors - Ella Thacker (President), Makenna Maupin (Vice President), Callie Michlig (Treasurer), Annabella Myong (Secretary)