2024 BCR Girls Track & Field Honor Roll

Princeton sophomore Camryn Driscoll is the top runner in the 400 meters and a state qualifier (Mike Vaughn)

Here are the top returning area girls for the 2024 track & field season, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede

KEYS: + school record, *state qualifier, **state medalist

Shot (35-5/35-5) - *Morgan Foes (P/Sr.) 37-2, Morgan Richards (P/Sr.) 35-2, Lynzie Cady (BV/Sr.) 31-1, Laela Shevokas (H/Jr.) 30-2, Savanah Bray (SB/So.) 28-11 1/4, Libby Huffaker (SB/Jr.) 28-10 1/2, Kimber Zitelman (ALO/Sr.) 28-0 1/4

Discus (109-9/109-9) - +**Morgan Foes (P/Sr.) 128-5 1/4, Morgan Richards (P/Sr.) 105-9, Libby Huffaker (SB/Jr.) 88-10 1/2, Kimber Zitelman (ALO/Sr.) 86-7 3/4, Laela Shevokas (H/Jr.) 84-6

Long jump (16-5/16-9) - Bella Yanos (ALO/So.) 15-7, Lynzie Cady (BV/Sr.) 15-4, Elly Jones (ALO/Sr.) 15-2 3/4, Connie Gibson (BV/Sr.) 15-0 1/4, Ashlyn Weber (P/Jr.) 14-5 1/2, Ashlyn Maupin (BV/So.) 14-4, Grace Althaus (ALO/So.) 14-2 1/4

Triple jump (33-5/34-8) - *Elly Jones (ALO/Sr.) 34-5, Ashlyn Weber (P/Jr.) 32-0 1/4, Connie Gibson (BV/Sr.) 31-7, Emma Mussche (BV/So.) 29-0, Stephanie Nave (ALO/So.) 29-0

High jump (5-0/5-1) - Jillian Anderson (ALO/So.) 5-0 3/4, Lexi Ketchum (ALO/Sr.) 4-9 3/4, Bella Templeton (H/Jr.) 4-8, Elly Jones (AL/Sr.) 4-6, Kate Salisbury (BV/Sr.) 4-4

Pole vault (9-1/9-9) - Elizabeth Wozek (H/So.) 8-1, Ashlyn Ledergerber (BV/So.) 7-6, Jeanna Ladzinski (SB/Sr.) 5-6

100 (12.95/12.75) - Lily Bosnich (SB/So.) 13.15, Camryn Driscoll (P/So.) 13.32, Bella Yanos (ALO/So.) 13.33, Ashlyn Maupin (BV/So.) 13.62, Emerald De La Torre (SB/So.) 13.64, Kate Salisbury (BV/JSr.) 13.8, Scarlet Fulton (P/Sr.) 13.94

200 (26.96/26.29) - Lily Bosnich (SB/So.) 27.1, Bella Yanos (ALO/So.) 27.44, Camryn Driscoll (P/So.) 27.52, Addison Wessell (BV/Sr.) 28.25, Miyah Fox (P/Sr.) 28.44, Scarlet Fulton (P/Sr.) 28.65, Georgie Fulton (P/Sr.) 28.72, Emerald De La Torre (SB/So.) 28.95, Jillian Anderson (ALO/So.) 29.38, Stephanie Nave (ALO/So.) 29.68

400 (1:01.87/1:00.71) - *Camryn Driscoll (P/So.) 59.52, Lynzie Cady (BV/Sr.) 1:04.38, Maggie Arkins (SB/So.) 1:06.94, Jillian Anderson (ALO/So.) 1:07.18, Sierah Shaver (SB/Sr.) 1:08.54

800 (2:28.15/2:25.12) - Camryn Driscoll (P/So.) 2:33.01, Maggie Arkins (SB/So) 2:36.04, Emma Mussche (BV/So.) 2:48, Maddie Wetzell (BV/So.) 2:49, Samantha Nauman (ALO/So.) 2:49.61, Lexi Ketchum (ALO/Sr.) 2:53.14, Paige Jesse (P/Jr.) 2:53.8

1600 (5:36.9/5:26.27) - Maddie Wetzell (BV/So.) 5:56.7, Paige Jesse (P/Jr.) 6:16.49, Avery Waca (P/So) 6:37.64, Samantha Nauman (ALO/So.) 6:53.1, Jadelyn Wangelin (H/So.) 7:21.98, Evelyn Castelan (H/So.) 7:30.62

3200 (12:26.55/11:47.44) - Maddie Wetzell (BV/So.) 13:30.6, Paige Jesse (P/Jr.) 13:54.12

100 hurdles (16.86/ 16.59) - *Elly Jones (ALO/Sr.) 16.17, Miyah Fox (P/Sr.) 16.60, Addison Wessel (BV/Sr.) 17.61, Natalia Zamora (H/So.) 18.32, Jeanna Ladzinski (SB/Sr.) 19.64

300 hurdles (49.47/48.74) - +**Lily Bosnich (SB/So) 47.08, Elly Jones (ALO/Sr.) 51.44, Samantha Nauman (ALO/Sr.) 57.11, Jeanna Ladzinski (SB/Sr.) 57.27

4x100 (52.12/50.59) - +**SBA (Shaver, E. De La Torre, Bosnich) 50.30, PHS (G. Fulton, S. Fulton, Fox) 52.97, BV (Gibson, Maupin, Wessel, Salisbury) 53.54, Hall (Jablonski, Wozek) 55.44

4x200 (1:51.76/1:48.47) - +**SBA (Shaver, E. De La Torre, Bosnich) 1:48.15, PHS (G. Fulton, S. Fulton, Fox) 1:52.47, BV (Gibson, Maupin, Salisbury, Wessell) 1:52.5, Hall (Zamora, Wozek) 1:59.51

4x400 (4:19.68/4:13.85) - PHS (Fox, Driscoll) 4:27.38, BV (Salisbury, Cady) 4:28.7, ALO (Anderson, Althaus, Nauman, Ketchum) 4:42.1, SBA (Wagner, M. Arkins) 4:53.95, Hall (Zamora, Wozek) 4:55.14

4x800 (10:35.31/10:15.75) - PHS (Jesse, Driscoll) 11:17.20, BV (Mussche, Wetzell) 11:42.58