Ladd Grade School, honor roll first trimester 2022-2023

Ladd Grade School announced its honor roll for the first trimester of the 2022-2023 school year.

High Honor Roll

Kiera Blough, Brody Bosi, Smith Carruthers, Lyla Clayton, Kaitlyn Coutts, Colton Crowther, Jack Dempsey, Albert Garcia, Bennett Giachetto, Mackinze Helm, Kaiden Lapp, Jonathan Luaisa, Maylia Petzel, Melanie Pikula, Brayden Raef, Andrew Ribas, Devin Sears, Rocio Serrano, Braxton Smith, Gianna Smith, Mia Wenzel, Troy Wilson and Adeline Zerfas.

Honor Roll

Madelyn Bernabei, Mason Bickett, Kaden Brandner, Hunter Buettner, Jordan Cissell, Evan DeGroot, Christopher Fara, Lucas Gambiani, Dawson Huffman, Talin Irvin, Karson Kelly, Amya Kendra, Levi Koch, Lily Lamboley, Avery Liebe, Blake Miller, William Moore, Jett Moreland, Aliyah Ovalle, Anali Rea, Jason Reed, Angelo Roman, Madison Sabotta, Kaitlyn Sears, Addison Sherman, Hunter Simpson, Brianna Smith, Avery Sondgeroth, Chaz Thrasher, Alex Tucker and Rozzlyn Zrust