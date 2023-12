Handmade for the holidays

If you’re looking for a gift straight from the heart, consider making your own festive decoration someone special will hold dear for years to come. Join a class or workshop with these crafting experts in the Tri-Cities area.

Pinot’s Palette St. Charles

pinotspalette.com/stcharles

3823 E. Main St., St. Charles

630-338-0278

Starry Night in Winter scene, Dec. 9

The Christmas Within ornament painting, Dec. 10

Holidays in a Glass still life, Dec. 11

TinkerBelz Art

tinkerbelzart.com

227 S. Third St., Suite 108, Geneva

331-203-5162

Glass Icicle Class, Dec. 8

Simple Blown Ornaments, Dec. 9

Simple Blown Ornaments, Dec. 16

Color Me Mine

geneva.colormemine.com

1306 Commons Drive, Geneva

630-262-9000

Family Fridays – half off studio fees, Dec. 8, 15, 22, 29

Adults Night Out Paint and Sip, Dec. 7, 14, 21, 28

Fine Line Arts Center

fineline.org

37W570 Bolcum Road, St. Charles

630-584-9443

Needle Felting Holiday Workshop, Dec. 6

Yarn Stash Basket, Dec. 9

Water Street Studios

waterstreetstudios.org

160 S. Water St., Batavia

630-761-9977

Holiday Origami Artist’s Book Making Workshop, Dec. 9

Watercolor & Ink Workshop – Paint & Sip, Dec. 21

Heinz Brothers Greenhouse

heinzbrothers.com

2010 E. Main St., St. Charles

630- 377-6288

Winter Container Workshop, Dec. 5

Porch Gnome Workshop, Dec. 5

Adult Centerpiece class, Dec. 18

All Things Art Studio

allthingsartstudio.com

1106 W. Main St., St. Charles

331-235-5032

Winter: Painting Adults, Dec. 13

Winter: Silk Painting Adults, Dec. 13

Wednesday Workshop, Dec. 20

Art Day Camp, Dec. 27