District 204 in Joliet announces summa cum laude students

Joliet Central High School and Joliet West High School will both hold graduation ceremonies on May 20, according to Joliet Township High School District 204.

The following seniors from the class of 2023 are graduating at the top of their class with summa cum laude honors.

This means these senior students achieved a cumulative 4.00 grade point average or higher after seven semesters, Joliet Township High School District 204 said in a news release announcing the summa cum laude graduates.

Joliet Central summa cum laude graduates are: Lorena Aguado, Andrea Álvarez, Wendy Amador, Alison Aranda, Eduardo Arias, Milagros Arriaga, Rosemary Arrollo, Teidy Balcazar, Natalyn Baranak, Luis Becerril, Paola Bernal, Gabriela Bonfil, Kyleen Crystal Buan, Emma Bueschel, Maxmillian Campagnolo, Janelly Carbajal, Amya Casillas, Lesley Catalán, Michael Del Río, Brandon Duering, Robert Fitzpatrick, Ana Franco, Luis García, Lissette Garnica, Rafael Gutiérrez, Reilly Hauert, Diana Hernández, Erick Hernández, Riley Hernández, Jimena Ledesma, Melanie López, Sa’Nyia Love, Howard Marvin, Sara Mascote, Janet Medina, Emilio Mercado, Diego Morales, Allison Moroney, Victoria Morris, Jovanny Ortiz, Omar Ortiz, Neva Ostrem-Peairs, María Plascencia Almanza, Christopher Requeña, Alondra Reyes, David Ricardez Jiménez, Zachary Riley, Julian Ruiz, Samantha Sargent, Madison Schlismann, Krista Sierra, Samantha Szendzial, Contessa Szymczak, Carlos Trujillo, Dianna Váldez, Karla Vega, Itsel Vivanco, Brayden Walsh, Alexandra Widlak and Robert Williams.

Joliet West summa cum laude graduates are: Jacob Abbott, Lizette Acevedo, Rubi Aguirre Villasenor, Autumn Allen, Jesse Almazan, Jimena Almazan, McKenna Anderson, Jazmin Angulo, Regis Appiah, Ryan Bates, Alaina Berk, Tanner Brooks, Austin Brown, Angela Conde, Julietta Contreras, Delilah Cortez, Isabella Crozier, Katherine Dakalis, Jamie Daniels, Damien Dougherty, Patrick Dowling, Boris Evdokimov, Jack Fair, Elizabeth Ferak, Diego Fernandez, Madelyn Fier, Alan Flores, Ella French, Vanessa Gal, Shaelyn Galindo, Julia Gautschy, Isabella Gourley, Madisyn Growth, Jaden Maegan Gualberto, Lilianna Guzman, Isabella Hamilton, Lisa Hartney, Samantha Hebrard Flores, Lesly Hernandez, Debora Hernandez, Alyssa Hoffman, Marie Hohisel, Grace Holmgren, Trevor Hughey, Fahad Ibrahim, Da’Miya Jackson, Christyn Johnson, Emma Jolly, Janaye Jordan, Nicolette Juarez, Gina Kanive, Carter Kennedy, Avery Kittl, Jescee Kniceley, Cailey Koerner, Callie Kranz, Lidia Kuziel, Holley Law, Garrett Lewis, Deniyah Lockman, Xavier Long, Rebeca Lopez, Stephen Majeski, Zinnia Manning, Carly Martin, Diego Martinez, Denise Martinez, Eleanor Mastin, Abigail McCune, Wilson McGuire, Erin Mckay, Destiny McNair, Isabelle Medina, Kylen Mertes, Nataly Mireles, Alejandro Montes, Cheyenne Moser, Emma Motley, Caitlyn Murdock-Schey, Madison Murphy, Derrick Neal, Amy Orozco, Mary Papandria, Julian Passinger, Roshan Patel, Gabriela Perez, Christian Popov, Marlie Potocki, Abby Price, Daniel Prost, Isai Puente, Cristian Rodriguez, Owen Salerno, Madelyn Sarata, Gianna Sartori, Luz Silva-Popoca, Isabella Simoncelli, Cheyenne Smith, Angie Smith, Araceli Sotelo, Salvador Soto, Christian Sticklen, Victoria Taras, Zackry Tarrant, Austin Thomas, Cyena Ulloa, Araniyah Vidales, Cheyenne Wascom, Elizabeth Wellman, Dylan Wheet, Emmanuel Zamoras, Kevin Zamudio and Allyson Zuniga.

For more information, visit jths.org.