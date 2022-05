Students at D-205 in Lockport recognized for top 10 status

Since 1955, Lockport merchants have honored Lockport Township High School seniors who rank in the top 10% of their graduating class.

The first Top Ten Percent Dinner honored 15 students, according to a 2010 Herald-News story. The 67th Annual Top Ten Percent Dinner, hosted by the Lockport Rotary Club on April 27 at DiNolfo’s Banquets in Homer Glen, recognized 114 graduating seniors.

According to a Lockport Township High School news release, the following students were recognized as the Lockport Township High School Class of 2022 Top Ten Percent: Vanessa Aguirre, Jacob Ahrens, William Belczak, Julia Berglund, Jorie Bielik, Allison Bobek, Hayley Bogdan, Iris Cazares, Mikayla Edrianne Cocjin, Logan Collom, Paul Contreras, Nicholas Costello, Katherine Cunningham, Gabriel Czako, Reagan Davidson, Cameryn DeBlecourt, Kyra DeNormandie, Phoebe Diamond, Anelise DiGiovanni, Anna Domina, Ryan Durbin, Konrad Dziewulski, Emma Ericson, Charlotte Fahrner, Dana Fakhreddine, Alex Farkasch, Michael Faybik, Eileen Ferriter, Anthony Ficek, Gabriela Fiedor, Megan Flemming, Jocelyn Flores, Emma Forbes, Emily Formella, Nolan Foster, Francesca Frieri, Emily Gad, James Gannon, Dominik Gasienica, Ashley Gibbs, Braeden Goebbert, Zoe Halatek, Claire Hamaker, Andrew Handzel, Michael Hasso, Sydney Hemker, Teresa Hernandez-Gonzalez, Natalie Homerding, Jaron Houston, Emilia Hughes, Narjis Jafferi, Megan Janik, Tyler Jenczmionka, Milca Jimenez, Emilia Jurzyk, Paige Knight, Hannah Kofira, Gwennyth Kriha, Wiktor Kuzma, Isabel Kwak, Gabriella Lewis, Allison Leyden, Rebecca Leyden, Meadow Limoncello, Margaret Livesey, Andrew LoPresti, Emma Mackin, Caroline Maier, Sophia Marcial, Patrick Marshall, Matthew Martinez, Eliza Mattson, Monika Mikuckas, Matas Mikuckas, Olivia Milker, Patricia Miszczak, Dylan Morgan, Jessica Mueller, Vielka Munoz, Jessica Nosalik, Colin OBoyle, Emily OBoyle, Abigail Obradovic, Mikenna OLeary, Michaella Olegario, Alyssa Olson, Lucas Pajeau, Brinda Parikh, Isabella Rarick, Adrienne Rodriguez, Braeden Roth, John Ryan, Benjamin Ryan, Nathan Rybicki, Trevor Salutric, Madeline Sanford, Madelyn Schuldt, Kara Shields, Sydney Shields, Elizabeth Sochacki, Benjamin Staley, Cassidy Stangel, Michael Strahanoski, Kaira Stricklin, Catherine Suchocki, Sean Svoboda, Christa Thomas, Sofija Tunkevicius, Lukas Turner, Michael Ungaro, Alexandra Way, Grace Weisner, Trevor Zacek, Jakob Zajkowski.