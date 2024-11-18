Shaw Local Newsletter

Putnam County Junior High School honor roll, 1st quarter 2024-2025

By Derek Barichello
An exterior view of the main enterance on Thursday, Sept. 12, 2024 at the Putnam County Jr. High School in McNabb.

Putnam County Junior High School announced its honor roll for the first quarter of the 2024-2025 school year. (Scott Anderson)

Putnam County Junior High School announced its honor roll for the first quarter of the 2024-2025 school year.

High honor roll

Sixth grade

Liam Askeland, Guiliana Cimei, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Liam Judd, Brayden Kierski, Mason King, Sean King, Mia Mennie, Jace Newsome, Michael Padilla, Emily Pundsack, Greyson Savery, Eli Schrowang, Hunter Smith, Trinity Thomas, Aubrey Zborowski

Seventh grade

Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Jio Castro, Ayden Dienst, Makenna Goulding, Natalie Guadiana, Anniston Judd, Avery Lenkaitis, Andrew Mathney, Brennan McDonald, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Isaac Rodriguez, , Garrit Smith

Eighth grade

Mason Askeland, Emmy Carboni, McKlay Gensini, Brooklyn Gorski, Naomi Hammerich, Gwen Heeley, Hannah Heiberger, Joselyn Lopez, Emmett Main, Kami Nauman, John Placher, Tula Rue, Sawyer Smith, Callen Wiesbrock

Honor roll

Sixth grade

Karson Actis, Jacob Borri, Angell Chasteen, Hans Frund, Hunter Heckman, Carter Keller, Denny Long, Aubree Smith, Laila Rivera, Wyatt Rue

Seventh grade

Anahi Avila, Izzy Bartoluzzi, Cayden Bush, Kayden Caldwell, Hayden Doyle, Luke Gabrielse, Savannah Grasser, Calvin Fiedler, Murphy Hopkins, Nate Lenczenski, A.J. Kloet, Emily Konczak, Colton Nicoli, Jolene Poole, Colton Sabotta, Annabella Sondgeroth, Nolan Wedell

Eighth grade

Caiden Ahrens, Jace Boedigheimer, Tayton Brown, Alex Chamberlain, Riley Doehling, Kya Fox, Richie Glenn, Eli King, Damian Marcum, Carson McDonald, Peyton Smith, Paityn Soule, Bailee Vice, Makenna Wrobleski

NewsTribunePutnam County
Derek Barichello

Derek Barichello

Derek Barichello is the news editor for The Times in Ottawa and NewsTribune in La Salle, part of Shaw Local News Network, covering La Salle, Bureau and Putnam counties. He covers local and breaking news in the areas of government, education, business and crime and courts, among others.