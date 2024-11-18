Putnam County Junior High School honor roll, 1st quarter 2024-2025

Putnam County Junior High School announced its honor roll for the first quarter of the 2024-2025 school year.
High honor roll
Sixth grade
Liam Askeland, Guiliana Cimei, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Liam Judd, Brayden Kierski, Mason King, Sean King, Mia Mennie, Jace Newsome, Michael Padilla, Emily Pundsack, Greyson Savery, Eli Schrowang, Hunter Smith, Trinity Thomas, Aubrey Zborowski
Seventh grade
Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Jio Castro, Ayden Dienst, Makenna Goulding, Natalie Guadiana, Anniston Judd, Avery Lenkaitis, Andrew Mathney, Brennan McDonald, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Isaac Rodriguez, , Garrit Smith
Eighth grade
Mason Askeland, Emmy Carboni, McKlay Gensini, Brooklyn Gorski, Naomi Hammerich, Gwen Heeley, Hannah Heiberger, Joselyn Lopez, Emmett Main, Kami Nauman, John Placher, Tula Rue, Sawyer Smith, Callen Wiesbrock
Honor roll
Sixth grade
Karson Actis, Jacob Borri, Angell Chasteen, Hans Frund, Hunter Heckman, Carter Keller, Denny Long, Aubree Smith, Laila Rivera, Wyatt Rue
Seventh grade
Anahi Avila, Izzy Bartoluzzi, Cayden Bush, Kayden Caldwell, Hayden Doyle, Luke Gabrielse, Savannah Grasser, Calvin Fiedler, Murphy Hopkins, Nate Lenczenski, A.J. Kloet, Emily Konczak, Colton Nicoli, Jolene Poole, Colton Sabotta, Annabella Sondgeroth, Nolan Wedell
Eighth grade
Caiden Ahrens, Jace Boedigheimer, Tayton Brown, Alex Chamberlain, Riley Doehling, Kya Fox, Richie Glenn, Eli King, Damian Marcum, Carson McDonald, Peyton Smith, Paityn Soule, Bailee Vice, Makenna Wrobleski