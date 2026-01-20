Fulton High School releases first-semester honor roll

Fulton High School has released its 2025-26 first-semester honor roll.
High Honor Roll
Freshmen: Kerby Germann, Connor Guenther, Henry Hall, Kate Houzenga, Carter Mitchell, Watson Williams, Jaxen Winkler
Sophomores: Kyleigh Allensworth, Noah Anton, Brianne Brennan, Addison Christiansen, Wrenn Coffey, Blaze Damhoff, Ella Folk, Evan Speir, Katelyn Temple, Breleigh Terrock-Hayton
Juniors: Natalie Anton, Madison Bolton, Liam Brubaker, Averi Bush, Paige Emerson, Evan Folk, Leo Frick, Maxwell Owen, Logan Smither, Peighton Stretton, Iris Williams
Seniors: Tyler Barsema, Lauren Guenther, Zoe Martinez, Jessa Read
Honor Roll
Freshmen: Noah Archer, Cierra Boardman, Owen Boonstra, Preston Boonstra, Aleah Brewer, Alivia Brewster, Brayden Calsyn, Aubrey Clark, Wyatt Connor, Jacob Damhoff, Abigail Darsidan, Eli Dolph, Rylie Dykstra, Marik Eads, Jonathan Floming, Tessa Fosdick, Chase Glazier, Cobi Hammer, Mason Hayton, Jaxson Heald, Ethan Hoff, Dylan Kalyan, Teagan Kampe, Parker Kreider, Vanessa Kuehl, Joshua Long, Colton Pessman, Leah Qualman, Urijah Regenwether, Cadence Rieck, Emma Roos, Liam Santana, Emma Schreiber, Lilliana Soppe, Ayden Stillings, Eli Sullivan, Cara Tack, Ethan Tobeck, Jaci Voss
Sophomores: Kiah Baker, William Borgman, Jordan Brechon, Merenda Butt, Vincent Duran, Isaac Echebarria, Makenna Gendreau, Sara Hodge, Lexus Horne, Quentin Huizenga, Victor Jackson, Vici Johnson, Dash Kamper, Nora Kingery, Claire Luskey, Holly Martinez, Kathryne McGovern, Evan McWilliams, Talon Meyers, Elliana Mulder, Jacob Overkamp, Peterson Parisi, Leah Quick, Eduard Qunaj, Kathleen Robbins, Easton Spooner, Bodey Stephenson, Seanna Sweeney, Aidan Taylor, Keaton Thyne, Kenzie Tomman, Aiden VanZuiden, Chloe Wilkin
Juniors: Wiley Blasdell, Mason Bray, Jacob Brondyke, Melissa Facio, Lillian Frick, Haylee Hamstra, Benjamin Huisenga, Makenna Kampe, Zoe Kunau, Kayleen Mendoza, Amelia Ottens, Chloe Peter, Madisyn Rynes, Jasen Siglar, Alexis Topham, Owen VanZuiden, Alicen Wiersema
Seniors: Landon Boonstra, Grace Bray, Isabella Bush, Zachary Clark, Belle Curley, Chase Dykstra, Lakynn Eversole, Brody Glazier, Cathryn Graham, Wesley Hackett, Mason Kuebel, Landen Leu, Isabel Merema, Braedon Meyers, Tarik Paisley, Liam Robbins, Jada Schaver, Addison Schreiber, Elijah Schroeder, Haley Smither, Liam Sullivan, Brooklyn Thoms, Brooklyn Vogel, Jacob Voss, Caden Wilkin