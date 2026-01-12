Riverdale Middle School announces second-quarter honor rolls

Riverdale Middle School in Port Byron announced the students making second-quarter straight As and high honor roll lists.
6th Grade
Straight As: Megan Berk, Harper Dierikx, Lillian Goss, Ellie Howard, Camilla Lamb, Brynleigh Moody, Charlotte Pearsall, Owen Rivera, Meredith Sowder, Jordyn Stewart, Baillie Watson and Kaitlyn Yoder.
High honor roll: Damien Abeyta, Sawyer Allbee, Ethan Apostolos, Lucia Bacon, Emmett Beveroth, Greyson Binkley, Aiden Blair, Evelyn Brasmer. Max Brockmann, Brockton Bump, Brooke Bundy, Gianna Bush, Charlie Case, Lilyana Cline, Waylon Cooper, Ryan Craigmiles, Ariana Crisp, Paisley Dean, Avery Floming, Jackson Frits, Owen Fuller, Ramona Furlow, Ethan Gibney, Mackenzie Grchan, Caroline Green, Parker Green, Sarai Gutierrez, Maxwell Hawkins, Leah Hoertz, Keller Hull, Jaxon Libberton, Blaine Lofgren, Corbin Long, Archer Lyon, Alaura Massey, Kinsley Mathis, Raelynn McClintock, Ayala McMullen-Heath, Faith Mendoza, Brantley Mitton, Breckin Peterson, Ryleigh Powell, Brayden Puckett, Emery Ramsdale, Samuel Riewerts, Randall Riley, Liam Rosas, Rivera Ruiz, Bradley Runge, Owen Sallows, Emmett Schumann, Jericho Shramek, Scarlett Sloan, Zachary St. Clair, Brea Sweetman, Alexa Tanner, Zelly Temple, Peyton Trego, Nicolas Varela, James Vaughn, Carson Verdick, McKenzie Verkruysse, Sylas Wilkey and Kellan Young.
7th grade
Straight As: Rozlyn Alatorre, Creighton Brand, Charles Brooks, Evelyn Brown, Audrie Burke, Aleah Christopher, Brantlee Cook, Brayden Creen, Pinky Eggert, Millie Floming, Evan Goodson, Alison Huggins, Caitlin Janicki, Kenzlie Kirkpatrick, Kylee Kronfeld, Devyn Lugo, Calvin Marty, Scott Mongreig, Gabriel Romani, Ryker Simmons, Abigail Skaggs, Hollyn Stewart and Sawyer VanDeCasteele.
High honor roll: Brooklyn Abbott, Holden Adams, Samuel Ayers, Judoree Bates, Connor Blake, Lincoln Brasmer, Brody Brown, Drake Bush, Finnigan Caho, Robert Chaney, Greyson Chenoweth, Kaylee Clark, Ayla Coers, Witten Costello, Caroline Cromie, Elaine Crouse, Eden DeCap, Gunner Eberle, Caden Edmondson, Gunnar Eggert, Aria Epton, Avery Everson, Oliver Gibson, Kieran Goss, Gracie Haan, Makenzie Hilburn, Sydney Hoffman, Addison Jenkins, Jack Johnson, Lauren Kelly, Kyler Kindelsperger, Hunter Kohrt, Jacob Mahraun, Troy Mantalaba, Theodore McGeehon, Rhya Meeker, Caleb Price, Connor Remour, Landon Roberts, Kallie Rogers, Saphira Rohr, Layton Ruark, Elizabeth Russo, Charles Schradeya, Madalyn Simms, Tristan Sloan, Easton Speer, Presley Stark, Ryder Sullivan, Lexxie Tracy, Jake Vickers and Jaxsyn Woodruff.
8th grade
Straight As: Dalton Carls, Madison Dean, Myles Dierikx, Benjamin Dykema, Cecilia Foust, Mira Fritch, Brooklyn Germanceri, Aleah Goss, Braxton Grage, Clara Jones, Jude Krier, Kaitlynn Mahraun, Piper Mockmore, Vaughn Polenske, Jaxson Powell, Lucy Sallows, Abigail Yoder, Emersyn Zahradka and Pagan Zawada.
High honor roll: Grayson Albritton, Natalie Bacon, Nicole Bacon, Eloise Baker, Iryss Balvanz, Alexis Churchill, Kayden Covemaker, Landon Daugherty, Cadence Dawson, Devin Dorathy, Audrey Gibney, Maya Gitchel, Alaina Gregory, Jack Hager, George Hagmeier, Jaeleigh Harrison, Jackson Hawkins, Macee Hedeen, Lynnlee Hilburn, Kallie Hill, Kylah Hobbs, Harper Houzenga, Henry Johnson, Korbyn Kennedy, Carter Kiefer, Iris Krispli, Eli McClaine, Luke McClaine, Dominic Montgomery, Lucy Morales, Diane Morford, Genevieve Nicholas, Kenzington Noble, Channing Percival, Piper Peterson, Micah Phelps, Paxton Rakoci, Natalia Ramos, Alyssa Reckers, Wesley Riewerts, Bryan Rogers, David Scott, Brady St. Clair, Cole Stone, Ryder Troutwine, Brailey Turner, K’Veon Vincent and Joel Williams.