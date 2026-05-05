Whiteside County property transfers for April 27 to May 1, 2026

Warranty Deeds
Becky S Blevins to Becky Blevins Trust, 1300 HOLLAND DR, ROCK FALLS, $0.00
Jeremiah L Renkes and Bettrina R Renkes to Jeffrey Eads and Megan Eads, 10974 PRAIRIE CENTER RD, MORRISON, $279,900
Pamela S Montee, Paul M Montee, and Victoria Stokes Estate to Solvara Partners Llc, 711 10TH AVE, ROCK FALLS, $50,000
Maurits And Jost and Maurits & Jost to 921 Holdings Llc, 309 GENESEE STREET N, MORRISON, $125,000
Rhonda Neal to Kaylee A Giles and Braxton A Law, 226 AVE F, ROCK FALLS, $154,500
Christopher Dravis and Ross Thuente to Dylan Gaddis, 1804 AVENUE K, STERLING, $139,900
Benjamin W Rowan, Olivia A Rowan Nka, and Olivia A Adolph to Mitch Dann and Justine Dann, 1017 FIRST AVE, FULTON, $205,000
Langman Construction Inc to Nathan J Holesinger Family Trust and Brenda J Holesinger Family Trust, 4 Parcels: 01-36-200-004, 01-36-400-001, 01-36-400-005, and 02-31-300-004, $1,462,000
City of Sterling to Nicholas Griffin and Courtnie Griffin, 1110 4TH AVE, STERLING, $0.00
Stephen P Kelly to Todd Jensen and Constance Jensen, 923 WASHINGTON ST, PROPHETSTOWN, $40,000
Nicole A Scott to Gage Lagee, 811 19TH ST W, STERLING, $126,000
Dawn Purtell to Maxwell Lantz, 1105 SUNSET DR, ROCK FALLS, $150,000
Gerald L Clark Jr and Amy S Clark to Sean Coutts and Mackenzie Coutts, 21186 MATHEW RD, STERLING, $420,000
Brittany Ramos to Evan Grady and Johanna Grady, 3901 19TH AVE, STERLING,$320,000
Relo Property Llc to Kimberlee Stielau and Sanna Tanaka, 409 5TH ST E, ROCK FALLS, $80,500
Phyllis M Berge, Patricia D Zigler, Pamela S Medema, Teresa L Tornow and Mildred K Krutsinger Estate to Alvina T Glenn Trust, 508 CULVER ST, ROCK FALLS, $125,000
Beverly J Bealer to Michael Sheridan, 604 HILLANDALE CT, MORRISON, $155,000
Heidi Reynolds and Heidi Hosch Nka to Jose Herrera, 910 19TH ST W, STERLING, $165,000
Judith H Eddy to Zarak Ali Khan, 802 19TH ST E, STERLING, $185,000
Castlerock 2023 Llc to George Alcantar, 1214 20TH ST W, ROCK FALLS, $23,000
Robert H Warren to Luke M Golke, 10056 SOMMERS ST, ROCK FALLS, $246,000
Jaron L Baker to Jason E Baker and Renita J Baker, 22438 ARCH RD, TAMPICO, $968,000
Larry J Specht and Paula J Gladfelter to Troy Purvis and Kim Purvis, 1 Parcel: 22-20-400-004, $730,000
Thomas J Tegler and Joyce M Tegler to Cole Grant, 207 3RD AVE NORTH, ALBANY, $42,500
Prestin D Snyder to Paige M Snyder, 14915 SAND RD, FULTON, $150,000
Marcia M Smith to Denrock Llc, 912 ALBANY ST, ERIE, $47,500
Jennifer Trich and Paul S Trich to Lucas J Dahl, 507 6TH AVE, FULTON, $175,000
Quit Claims
Gary L Griffis to Gary L Griffis and Karen L Griffis, 1200 17TH ST W, ROCK FALLS, $0.00
Jacobi L Winters and Jacobi L Willits Nka to Dale Willits and Jacobi L Willits, 8738 MINERAL ROAD, FENTON, $0.00
Danny R Wagner Trust and Susan K Wagner Trust to Susan K Wagner, 1 Parcel: 01-28-406-011, $0.00
Trustee’s Deeds
Malcolm D Schmitt Trustee, Rebecca E Schmitt Trustee, and Schmitt Family Trust to Joseph F Scanlan and Autumn J Scanlan, 3501 15TH AVENUE, STERLING, $375,000
Scott L Icenogle Trustee and Carolyn J Icenogle Trust to Donald O Wood and Therese L Wood, 28660 WOODSIDE DR, ROCK FALLS, $172,000
Allen D Bush Trust and Barbara Bush Trust to Carson A Bush, 117 WALL ST W, MORRISON, $90.500
Executor’s Deeds
Matthew J Sawyer Estate to Patrice B Sawyer Trustee, Douglas M Sayer Trustee, and Matthew J Sawyer Trust, 23457 FREEPORT RD, STERLING, $0.00