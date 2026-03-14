Newman High School announces third-quarter honor rolls

Newman Central Catholic High School in Sterling recently announced the students who earned high honors and honors for the third quarter of the school year.
Here is the list of students:
High Honors
Grade 9: Kenzie McClain, Jaime Yindeeroop, Austin Pfeiffer, Kate Von Holten, Blaine Sprague, Auggie Downs, Natalie Storey, Finley Schmidt, Joe Morse, Harper Ford, Maddox Devine, Grace Woodward, Brie Sarno, Autumn Howell, Nicholas Sandison, Sam Gascoigne, Soren Tobias, Irelynne Wren, Lynorah Hansen, Emmalyn Olsen, Brynnley Adams and Sophia Vandersnick.
Grade 10: Madison Storey, Grace King, Mindy Lorenzen, Paizlee Williams, Jessica Ardis, Trevor Simpson, Veronica Haley, Layla Nicklaus, Tyson Williams, Nathan Skokna, Lauren McClain, Ruby Burger, Easton Coward, Andrew Garland, KC Donaire, Roman Reynolds, Logan Cook, Lucas Cook, Jameson Hanlon, Timothy Papoccia, Gianna Vance and Landon Near.
Grade 11: Ashton Miner, Kaylee Benyo, Liam Nicklaus, Matthew Murray, Brooklyn Smith, Claire Von Holten, Daniel Welty, Layla Young, Jack Graham, Amaya Gomez, Lauryn Hiatt, Renner Rosengren, June Drinkall, Brooks Knudson, Joel Rhodes, Ella Billiet, Ayden Gutierrez, Ember Lopez Lopez, Parker Hanrahan, Klarady Royer, Elaina Allen, Ella Ford, Rylan Alvarado, Anna Propheter, Max Sagel Sagel, Kennedi Shippert, Parker Strommen and Ian Skokna.
Grade 12: Matthew Clemen, Grace Tobias, Ryan Welty, Reagan Hammes, River Fiorini, Lauryn Francque, Emmy Burger, Haleigh Dale, Olivia Mulderink, Alexandra Setchell, Elizabeth Vance, Brooklyn Warren, Reese Grummert, Zhyler Hansen, Sam Smith, Lucy Oetting, Leandro Reynolds, George Jungerman, Elise Vander Bleek, Garret Matznick, Brenleigh Cook, Garet Wolfe, Frances Haley, Hannah Britt, Julius Arteaga, Anderson Verhulst, Landon Blanton and Isabel Rodriguez.
Honors
Grade 9: Caden DeMay, Aubree Celestino, Jackson Brockman, Madison Beauchamp, Jackson Verhulst, Michael Boothe, Abram King and Paxton Good.
Grade 10: Gisselle Martin, Sophie Mezo, Aubrianna Prather, Anthony Selmi, Emi Dorathy, John Blackert, Brandon Pfeiffer, Violet Anderson, Lauren Dale, Tim Plote, Aubrey Devine and Owen Frank.
Grade 11: John Rowzee, Jason Curtin, Mason Mulderink, Riley Mason, Benjhamin Spangler and Sophia Brantley.
Grade 12: Ricardo Hernandez Rojas, Jacob Payne, Ben Geske, Dakota Richardson, Leo Francis and Drake Cole.