Whiteside County property transfers for March 2-6, 2026

Warranty Deeds
Ryan Eissens Construction Inc to Nicholas S Lucas and Monica J Rodriguez, 22618 PILGRIM RD, STERLING, $248,543
Sammy Zhong to Thaddeus E Lacina and Kathleen A Lacina, 1001 9TH ST W, STERLING, $62,900
Jose M Diaz and Nora A Rodriguez to Michael Rundall, 30368 PRAIRIE ST, ROCK FALLS, $115,000
Gerardo Rascon and Maria Cabrera to Lizbeth Milan and Eloisa Milan, 1512 AVE K, STERLING, $169,000
Veterans Of Foreign Wars, Jerry Celetti Post 5418, and Veterans Of Foreign Wars Post 5418 Aka to Pascuala Cid Zaca, 215 1ST AVE, ROCK FALLS, and 217 1ST AVE, ROCK FALLS, $82,000
Darwin L Stuart to Kenneth Nels Bensen and Alesha Ann Bensen, 2 Parcels: 09-32-400-003 and 15-05-200-002, $978,770
Morrison Rental Properties Llc Series E to Jenny L Gabriel and Jaycee L Bentley, 614 WEST MORRIS, MORRISON, $65,000
Michael J Salvaggio Jr and Alice L Salvaggio to Neftali Hernandez and Estefania Cayetano, 304 1/2 W 7TH ST, STERLING, $122,000
A & A Perino Family Farms Llc and A&a Perino Family Farms Llc to Wendall Shrock, Melissa Shrock, Weldon Shrock, and Jodi Shrock, 1 Parcel: 23-18-100-002, $1,959,200
Melissa Shrock, Wendall Shrock, Weldon Shrock, and Jodi Shrock to A & A Perino Family Farms Llc and A&a Perino Family Farms Llc, 5 Parcels: 23-21-300-006, 23-21-400-001, 23-21-400-003, 23-21-400-008, and 23-21-400-011, $1,959,200
Hunter Hebeler and James Mitchell to Clark D Mortensen Trust and Darrellyn K Mortensen Trust, 714 7TH AVE, ERIE, $121,000
Mitzi R Medema, Cully R Todd, and James R Todd Estate to Ashley M Knudsen and Andrew J Knudsen, 2463 BISHOP RD, PROPHETSTOWN, $260,000
Johnathon P Frederick to Bryahna M Ganther and Treyton T Hansen, 620 HILLANDALE DR, MORRISON, $111,000
Joseph P Mcdonald to Jeton Abduli, 710 SWANSON DRIVE, PROPHETSTOWN, $26,300
Elsie C Long to Timothy E Hendricks and Julie A Hendricks, 30293 HOLLY RD, STERLING, $169,200
Matthew N Habben and Nathan L Cassens to Jd Holdings Group Llc, 2 7TH STREET E, STERLING, $60,000
Olivia A Velazquez to Mark Sisson Properties Llc Series 3, 709 16TH ST E, STERLING, $80,000
Robert Clifton, Madeleine Clifton, and Madeleine Sheley Fka to Pedro Ocampo and Cheyenne Williams Ocampo, 710 16TH ST E, STERLING, $180,000
Jerald E Rosecke Jr to Pjh Real Estate Llc, 2404 LOCUST ST, STERLING, $195,000
John Houston and Billie Houston to Evan J Habben, 1205 16TH ST W, ROCK FALLS, $92,000
James Helms to Reed A Heeren, 1905 23RD ST E, STERLING, $270,000
Maria C Lopez Leos to Michael Williams, 509 AVENUE I, STERLING, $63,000
Michael Williams to Tyler Whitehead, 203 MAIN ST N, COLETA, $133,000
Imelda B Tecson to Hunter D Bruketta, 518 BARDEN ST, MORRISON, $125,000
Michael R Howard and Deborah Howard to Annette H Johnson, 109 FERRY ST, PROPHETSTOWN, $73,000
Quit Claims
Loyd Holdings Llc to Great Enriched Days Llc, 1 Parcel: 01-28-484-015, $0.00
Katie L Morris to Vincent M Morris, 3505 15TH AVE, STERLING, $0.00
George Steven Lovercheck, Elizabeth J Buchler, and Michelle L Lovercheck to George Steven Lovercheck and Michelle L Lovercheck, 29 MEADOW LANE, PROPHETSTOWN, $0.00
Robin Terry, William E Weidel, Beverly S Stramka, and Nancy C Weidel Estate to Beverly S Stramka, 608 2ND ST E, ROCK FALLS, $0.00
Trustee’s Deeds
Jessica J Mccormick Trust and Matthew E Mccormick Trustee to Elwood Schmidt, 203 8TH AVE, STERLING, $58,000
John D Hostetler Trust, Ellen Hostetler Trust, John D Hostetler Trustee, David Hostetler Trustee, Leroy A Hostetler Trust, and Juanita Hostetler Trust to Greg And Beth Wahl Foundation, 1 Parcel: 23-24-400-012, $692,100
Chila A Ott Trustee and Shirley E Ott Trust to Chila A Ott, 1 Parcel: 14-32-200-001, $0.00
Lynette R Damhoff Trust to Tyson W Smith and Laney R Edgeton, 516 CHRISTOPHER ST, MORRISON, $165,000
Jesse Ann Oostenryk Trustee, Aaron H Oostenryk Special Needs Trust, and Elmer J Oostenryk Trust, 1310 9TH ST, FULTON, $130,000