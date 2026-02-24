Shaw Local

Whiteside County property transfers for Feb. 16-20, 2026

By Shaw Local News Network

Warranty Deeds

Carol S Stralow and Roderick D Stone to Mark D Stone Trust and Susan M Stone Trustee, 4645 STONE ST, FULTON, $764,600

Mark D Stone, Carol S Stralow, Roderick D Stone, and David M Stone Estate to Mark D Stone Trust and Susan M Stone Trustee, 1 Parcel: 07-28-400-004, $0.00

Dean E Wade to Travis T Corwell and Sherilyn R Corwell, 1 Parcel: 05-15-200-003, $65,000

Karen E Barraza to Laura J Cargill, 25507 PILGRIM RD, STERLING, $75,000

Andrew R Toppert and Tori A Toppert to Scott A Glazier and Abby L Glazier, 9120 SPRING VALLEY RD, FULTON, $480,000

Equity Trust Company Custodian and Noah Beauvais Ira to Nathaniel Stickney, 607 BLUFF ST N, ALBANY, $85,000

John A Dickey and Arlene F Dickey to Jennifer L Hinton, 412 MAIN ST E, MORRISON, $130,000

Jill A Calkins, Ronald B Sharp Jr., Randy L Sharp, and Ronald B sharp Sr Estate to Whitney Phillips and Sunnysingh Chodagiri, 406 BOOTH STREET E, TAMPICO, $145,000

Fannie Mae Aka Federal National Mortgage Assoc to Emily Gonzalez, 1014 HOLLAND DR, ROCK FALLS, $175,000

Quit Claims

Mark D Stone and Susan M Stone to Susan M Stone Trustee and Mark D Stone Trust, 2 Parcels: 07-28-400-004 and 07-33-200-001, $0.00

Dawn Huizenga to Gary Huizenga, 1 Parcel: 06-25-106-006, $0.00

Equity Trust Company Custodian and Noah Beauvais Ira to Nathaniel Stickney, 607 BLUFF ST N, ALBANY, $0.00

Irena Szymanska and Adam Kurzac to Irena Szymanska, 1412 11TH AVE, STERLING, $0.00

Trustee’s Deeds

Jake Gengenbach Trust to Jake Gengenbach, 1 Parcel: 08-08-400-002, $0.00

Alice R Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee, and Jean A Swan Trust to Michael Steele Trust, 1 Parcel: 08-08-300-007, $0.00

Alice R Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee, and Jean A Swan Trust to Jake Gengenbach Trust and Jake Gengenbach Trustee, 1 Parcel: 08-08-400-002, $0.00

Executor’s Deeds

Roberta Lane Estate to Thomas E Eden and Lauren R Eden, 901 12TH AVE, FULTON, $98,000

