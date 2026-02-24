Whiteside County property transfers for Feb. 16-20, 2026

Warranty Deeds
Carol S Stralow and Roderick D Stone to Mark D Stone Trust and Susan M Stone Trustee, 4645 STONE ST, FULTON, $764,600
Mark D Stone, Carol S Stralow, Roderick D Stone, and David M Stone Estate to Mark D Stone Trust and Susan M Stone Trustee, 1 Parcel: 07-28-400-004, $0.00
Dean E Wade to Travis T Corwell and Sherilyn R Corwell, 1 Parcel: 05-15-200-003, $65,000
Karen E Barraza to Laura J Cargill, 25507 PILGRIM RD, STERLING, $75,000
Andrew R Toppert and Tori A Toppert to Scott A Glazier and Abby L Glazier, 9120 SPRING VALLEY RD, FULTON, $480,000
Equity Trust Company Custodian and Noah Beauvais Ira to Nathaniel Stickney, 607 BLUFF ST N, ALBANY, $85,000
John A Dickey and Arlene F Dickey to Jennifer L Hinton, 412 MAIN ST E, MORRISON, $130,000
Jill A Calkins, Ronald B Sharp Jr., Randy L Sharp, and Ronald B sharp Sr Estate to Whitney Phillips and Sunnysingh Chodagiri, 406 BOOTH STREET E, TAMPICO, $145,000
Fannie Mae Aka Federal National Mortgage Assoc to Emily Gonzalez, 1014 HOLLAND DR, ROCK FALLS, $175,000
Quit Claims
Mark D Stone and Susan M Stone to Susan M Stone Trustee and Mark D Stone Trust, 2 Parcels: 07-28-400-004 and 07-33-200-001, $0.00
Dawn Huizenga to Gary Huizenga, 1 Parcel: 06-25-106-006, $0.00
Equity Trust Company Custodian and Noah Beauvais Ira to Nathaniel Stickney, 607 BLUFF ST N, ALBANY, $0.00
Irena Szymanska and Adam Kurzac to Irena Szymanska, 1412 11TH AVE, STERLING, $0.00
Trustee’s Deeds
Jake Gengenbach Trust to Jake Gengenbach, 1 Parcel: 08-08-400-002, $0.00
Alice R Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee, and Jean A Swan Trust to Michael Steele Trust, 1 Parcel: 08-08-300-007, $0.00
Alice R Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee, and Jean A Swan Trust to Jake Gengenbach Trust and Jake Gengenbach Trustee, 1 Parcel: 08-08-400-002, $0.00
Executor’s Deeds
Roberta Lane Estate to Thomas E Eden and Lauren R Eden, 901 12TH AVE, FULTON, $98,000