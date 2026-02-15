Shaw Local

Sauk Valley-area students named to Illinois State University fall dean’s list

By Shaw Local News Network

The following area students have been named to Illinois State University’s fall 2025 dean’s list.

Dixon: Ava Anderson, Emma Blackbourn, Tya Collins, Madison Cumberland, Beau Evans, Keegan Fitzpatrick, Emma Francis, CJ Frey, Sydney Hargrave, Kate Heppler, Morgan Heppler, Cade Hey, Grant Jacobs, Luke Jungerman, Tianna Lonkert, Cody McBride, Isabella Miller, Logan Moeller, Addyson North, Gianna Sagel, Cade Schier, Mary Shipman, Thomas Stauter, Hayden Steinmeyer and Ally Zimmerman.

Rock Falls: Samara Dorner, Cali Gaulrapp, Luke Hacker and Emma Skinner.

Sterling: Kate Austin, Madison Austin, Braden Birdsley, Makenzi Borton, Trevor Dir, Abraham Dir, Abraham Gallardo, Jacob Huffman, Anna Hutchison, Isabella Larson, Helen Papoccia, Gabi Pyron, Adrianna Ramirez, Dominigue Robinson, Braeden Ruiz, Brody Simmons, Alice Sotelo, Caden VanDyke, Andrew Velasquez, Marissa Wadsworth and Emma Wilson.

Undergraduates who meet high academic standards, as established by the college of their major, are included in a dean’s list issued each semester. Eligible students must complete 12 or more graded hours during the semester.

