Putnam County Junior High honor roll, 3rd quarter 2025-2026

Putnam County Junior High announced its high honor and honor rolls for the third quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Sixth grade: Addie Bickett, Penelope Bird, Colette Gapinski, Josie Heeley, Harper Heusser, Madelyn Holst, Eden Johnson, Madelyn Keigley, Reese Lenkaitis, Braxton Lopez, Gunner Perino, Blake Richardson, Bryson Smith, Ean Smith Enrique Vazquez-Barreras, Jaxon Zuniga
Seventh grade: Karson Actis, Liam Askeland, Jacob Borri, Lucas Buettner, Angell Chasteen, Guiliana Cimei, Addi Goetz, Evelyn Grasser, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Sophia Jackson, Liam Judd, Carter Keller, Brayden Kierski, Mason King, Sean King, Dani Kramer, Mia Mennie, Allyza Mucu, Laila Rivera, Eli Schrowang, Trenity Thomas, Aubrey Zborowski
Eighth grade: Garrett Billups, Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Jiovany Castro, Chloe Christiansen, Mylee Christiansen, Dayzlyn Cioni, Ayden Dienst, Calvin Fielder, Savannah Grasser, Natalie Guidiana, Murphy Hopkins, Anniston Judd, Avery Lenkaitis, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Garrit Smith, Annabella Sondgeroth, Kynzie Thomas
Honor roll
Sixth grade: Alina Aguilar, Macoy Biagini, Reagan Doehling, TJ Kramarsic, Preston Goetz, Austin Grasser, Stella Guisti, Braxton Reuschel, Trey Soule, Brithany Velasco, Jack Vice
Seventh grade: Hans Frund, Mylo Mertel, Addi Podobinski, Emily Pundsak, Emily Reyes, Aubree Smith, Brynn Zimmerlein
Eighth grade: Anahi Avila, Isabella Bartoluzzi, John Cooper, Jaylynn Dickey, Hayden Doyle, Elimae Glynn, Makenna Goulding, Jayce Johnston, AJ Kloet, Emily Konczak, Brendan Linton, Andrew Mathney, Geoffrey Pagani, Eli Pennell, Kinsey Pierski, Jolene Poole, Isaac Rodriguez, Colton Sabotta, Jayden Serna, Nolan Weddell