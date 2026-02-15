Lee, Whiteside, Ogle county property transfers for Feb. 2-6, 2026

Lee County
Warranty Deeds
Diane Devine to Scottish Farms Llc, 1 Parcel: 20-11-21-200-002, $1,174,971
Olivia M. Pilgrim, Olivia M. Olson, and Cole R. Owens to Gregory Owens and Linda Owens, 177 ATKINSON RD, WALNUT, $164,900
Nathan J. Haley to Merlin N. Glenn, 303 PIERONNET STREET W, AMBOY; and 305 PIERONNET STREET W, AMBOY, $185,000
Enrique Barrios to William Herber, 248 STATE STREET N, FRANKLIN GROVE, $139,900
Peter P. Fauble to Barbara Althaus Trustee and Althaus Brothers Trust No 1, 1 Parcel: 19-22-30-300-007, $360,000
Richard L. Shaffer and Roxanne M. Shaffer to Tom Prendergast and Thomas T. Prendergast, 1517 COLLEGE AV S, DIXON, $0.00
Sauk Valley Properties Llc and Beth A Wilson to David Gillfillan, 110 PATRICKS CT, DIXON, $205,000
Robert Pickreign to Unique Needs Property Management Llc, 14 JONES AVE S, AMBOY, $40,000
Ann Devers and Charles Devers to Jack Turner and Jennifer M. Turner, 209 RAILROAD AVE, DIXON, $100,000
Quit Claims
Dennis Rector to Lisa Annunziata, 1298 BATAAN ROAD N, DIXON, $0.00
Dennis Rector to Lisa Annunziata, 1 Parcel: 02-15-06-400-010 $0.00
Dennis Rector to Lisa Annunziata, 1 Parcel: 02-15-06-400-009, $0.00
Dennis Rector to Lisa Annunziata, 1 Parcel: 02-15-08-100-015, $0.00
Geraldine L. Defalco to Ronald V. Defalco Trustee, Geraldine L. Defalco Trustee, Ronald Defalco Trust, Geraldine Defalco Trust, 1 Parcel: 19-22-07-329-006, $0.00
Crest View Farms and Crestview Farms 1 to Crestview Farms Ii Ashton Llc, 1 Parcel: 04-10-13-200-007, $0.00
Crest View Farms, David L. Meurer, Kelly A. Meurer, Crest View Farms, and Crestview Farms 1, 1 Parcel: 17-05-31-300-008, $0.00
Hector Coronado and Terry Whittle to Hector Coronado and Victoria M. Whittle, 2 Parcels: 19-22-07-329-016, 19-22-07-329-017, $0.00
Monty A. Hobbs, Shirley Hobbs, and Jason Hobbs to Monty A Hobbs, 44 PLEASANT ST W, AMBOY, $0.00
Trustee’s Deeds
Lois W. Donovan Trustee, Brian M. Donovan Trustee, and Lois W. Donovan Trust to Scottish Farms Llc, 1 Parcel: 20-11-21-200-002, $0.00
E. William Lefevre Trustee and Winifred H. Knox Charitable Trust to Thomas R. Hann and Elaine Hann, 1455 MCGIRR ROAD, FRANKLIN GROVE, $0.00
Deeds in Trust
Richard J. Goken and Emily J. Goken to Richard J. Goken Trustee, Richard L. Goken Revocable Living Trust, Emily J. Goken Trustee, and Emily J. Goken Revocable Living Trust, 1 Parcel: 21-12-05-100-007, $0.00
Richard L. Giltner and Donna L. Giltner to Richard L. Giltner Trustee, Donna L. Giltner Trustee, and Donna L. Giltner Trust, 1700 KIMBERLY JO COURT, DIXON, $0.00
Executor’s Deeds
Patricia Whitehead Co-Executor, Sharon Lenhart Co-Executor, Mildred E. Kelly to James E. Mclaughlin Trustee, James E. Mclaughlin Living Trust, Stephanie A. Mclaughlin Trustee, and Stephanie A. Mclaughlin Living Trust, 3 Parcels: 13-21-08-100-004, 13-21-08-200-002, 13-21-08-200-005, $950,000
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Timothy J. Canady and Lorrie M. Canady to Molly A. Gunthrie and Jason Gelwicks, 615 9TH ST W, STERLING, $125,000
David L. Seidel and Janice F. Seidel to Jeremy J. Canady, 407 2ND AVE, ROCK FALLS, $83,000
Mavco Sterling Llc to West Wind Corners Inc, Teresa L. Knox Trust, and Joel J. Knox Trustee, $1,734,000
James D. Lewis Jr. to Craig Sipes and Katherine Sipes, 18683 MALVERN RD, MORRISON, $80,000
Ed W. Pyrek to Jorge Mendez, 1505 14TH AVENUE, ROCK FALLS, $21,000
Mark Koehler to Angelica Davis and Wendy Seibert, 509 9TH ST E, ROCK FALLS, $125,000
Charlotte R. Houzenga to Marvin V. Houzenga, 19941 MATTHEW RD, MORRISON, $0.00
Jd Wesley Inc and J D Wesley Inc to Dasmir Dalipi, 2602 E LINCOLNWAY, STERLING, $365,000
Kay D. Ferris Trust and James S. Ferris Trust to Jennifer Kroll and John Richard Kroll, 1408 AVE D, STERLING, $307,500
Thomas P. Mullen, Joseph M. Mullen, Ann T. Mullen, Alex J. Taylor, Erin M. Taylor, and Esther M. Mullen Estate to Eugene R. Mcbride, and Wanda L. Mcbride, 1403 21ST ST W, STERLING, $175,000
Nicholas P. Daniel to Jacquelyne Gonzalez, 502 11TH ST W, ROCK FALLS, $255,000
Ryan Padilla and Aracely Padilla to Ryan Padilla and Aracely Padilla, 1312 SINNISSIPPI PARK RD, STERLING, $0.00
Quit Claims
Kyle Wyckstandt to Erica Wyckstandt, 2609 HILL DRIVE E, ROCK FALLS, $0.00
David L. Seidel and Janice F. Seidel to Jeremy J. Canady, 2 Parcels: 11-28-440-004 and 11-28-440-022, $0.00
M5 Industries Llc and Central Series to City of Sterling, 701 1ST AVE, STERLING, 0.00
Brandon Wise to Hadden M. Wise, 508 3RD AVENUE, ROCK FALLS, $0.00
Parveen K. Varma and Nirmal Varma to Parveen Kumar Varma Trust and Varma Nirmal Trust, 3903 HILLCREST LN, STERLING, $0.00
Donald E. Conklen Jr. and Laura M. Conklen to Dec Property Llc, 601 10TH AVE, ROCK FALLS; 518 10TH ST W, ROCK FALLS; and 516 10TH ST W, ROCK FALLS, $0.00
Donald E. Conklen Jr. to Donald E. Conklen Jr. and Laura M. Conklen, 1 Parcel: 17-08-478-006, $0.00
Mark A. Searing to Mark A. Searing and Debra L. Searing, 1305 2ND ST W, ROCK FALLS, $0.00
Executor’s Deeds
Donald T. Skibbe Estate to Mary Elizabeth Dombroski, 19726 BLUE GOOSE RD, MORRISON, $84,960
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Estate of James C Shrader to Renae M Shrader, 9988 W. Fairmont Road, Polo, $0.00
Joy R Angelbeck and Robert P Angelbeck to Rachel Hayes, 1849 N. Weller Drive, Mt. Morris, $169,900
Larry W White and Eden M White to Joshua S Nelson, one parcel in Mt. Morris Township: 08-09-200-004, $3,000
Kenneth C Macklin to Nathan Allan, 311 E. Brayton Road, Mt. Morris, $164,500
Paragon Ag LLC to Mark A Vonholten, 101 S. Stone Hill Road, Oregon, $2,900,000
Malcolm W Milligan to Martha A Ashcraft, four parcels in White Rock Township: 18-07-200-006, 18-08-100-003, 18-09-400-002, and 18-15-300-004, $253,450
Malcolm W Milligan to Jacque K Rowland, four parcels in White Rock Township: 18-09-400-002, 18-15-300-004, 18-17-251-001, and 18-17-276-001, $253,450
Susan J Devore to Alejo Dominguez, Maria Guadalupe Velasco-Medina, and Maria Guadalupe Velasco Medina, one parcel in Flagg Township: 24-11-477-004, $122,500
Zachary Eastman and Maddisyn Knouse to Manuel De Jesus Felix, Manuel Dejesus Felix, and Stephanie Cazares, one parcel in Monroe Township: 12-22-100-008, $248,000
Lyle E Grobe and Barbara J Grobe to Tyler Z Grobe, 202 N. Cherry Ave., Polo, $68,000
Eric V Wiedemann Sr. and Laura E Wiedemann to Eliseo Hueramo Jr. and Onessa Hueramo, one parcel in Flagg Township: 24-17-180-001, $424,000
Shawn N Halfman, Elizabeth A Halfman, and Savana E Halfman to Cliffton Davis and Cheyl Davis, one parcel in Forreston Township: 02-33-276-006, $0.00
Robert C Shenberger and Krystal Shenberger to Connor Sweet, 411 S. Walnut Ave., Forreston, $123,600
Beverly Auer and Scott Robertson, two parcels in Taylor Township: 22-08-127-007 and 22-08-127-035, $1,000
Alvin Griffey and Wendy Griffey to Erich Pawelko and Christine Pawelko, 05-33-101-012, 1381 E. Kysor Drive, Byron, $84,500
Kirk Janicke and Angela Janicke to Sarah J Cook and Brian W Cook, 706 E. Hewitt St., Forreston, $246,500
Timothy A Schoenrock to Jake Manelli and Madeline Manelli, one parcel in Marion Township: 05-26-376-003, $23,000
Hubble Shuttle Inc. to Jose Pena Andino, 1162 S. Bradley Lane, Oregon, $290,000
Beverly L Emery to Lukas Blake-Bernard and Lukas Blake Bernard, one parcel in Marion Township: 05-27-300-002, $220,500
Quit Claims
Mark Edward Rosenwinkel, Gayle Louise Rosenwinkel, Mark E Rosenwinkel, and Gayle L Rosenwinkel to Mark Edward Rosenwinkel, trustee, Gayle Louise Rosenwinkel, trustee, Mark Edward Rosenwinkel Revocable Living Trust, and Gayle Louise Rosenwinkel Revocable Living Trust, one parcel in Flagg Township: 24-23-203-004, $0.00
Michelle R. Nelson to Joshua S Nelson, one parcel in Mt. Morris Township: 08-09-200-006, $0.00
Barbara Hanna to Barbara Hanna and Bobbi N Hanna, 203 S. Fifth St., Oregon, $0.00
Sandra Malahy, Matthew Beninato, Heather Beninato, and Heather Benniato to Sandra Malahy, one parcel in Grand Detour Township: 16-31-201-006, $60,000
Daniel A Scheck and Lori Lynn to Daniel A Scheck, 1903 N. Silverthorn Drive, Byron, $0.00
Brenda J Knutson to Tami Eccles, one parcel in Maryland Township: 03-29-102-017, $0.00
Trustee’s Deeds
Donald E Scheffler, trustee, and Donald E Scheffler, trustee, to Eric M Speakes and Jennifer N Speakes, 5215 Mount Morris Road, Mt. Morris, $748,580
Brian C Lund, trustee, Adam J Lund, trustee, and Gloria J Lund, trustee, to Brian C Lund and Adam J Lund, three parcels in Monroe Township: 12-25-400-002, 12-35-200-001, and 12-36-100-001, $0.00
Malcom W Milligan, trustee, Jacque E Rowland, trustee, Martha A Ashcraft, trustee, and James R Milligan, trustee, to Martha A Ashcraft, four parcels in White Rock Township: 18-07-200-006, 18-08-100-003, 18-09-400-002, and 18-15-300-004, $0.00
Malcom W Milligan, trustee, Jacque K Rowland, trustee, Martha A Ashcraft, trustee, and James R Milligan, trustee, to Jacque K Rowland, four parcels in White Rock Township: 18-09-400-002, 18-15-300-004, 18-17-251-001, and 18-17-276-001, $0.00
Malcom W Milligan, trustee, Jacque K Rowland, trustee, Martha A Ashcraft, trustee, and James R Milligan, trustee, to Malcom W Milligan, six parcels in White Rock Township: 18-10-300-002, 18-15-300-002, 18-15-300-003, 18-15-400-002, 18-22-100-001, and 18-22-100-002, $0.00
Ronald H Stocking, trustee, and Stocking Family Trust to Timothy R Stocking, three parcels in Pine Rock Township: 17-12-300-001, 17-12-300-004, and 17-12-400-001, $0.00
Joyce M Stocking, trustee, and Tocking Family Trust to Mark Stocking, three parcels in Pine Rock Township: 17-11-100-008, 17-11-100-009, and 17-11-200-002, $0.00
Stillman Bank, trustee, and Alvin D Oltmanns, trustee, to Judy E Hagemann, four parcels in Byron Township, 05-08-400-006, 05-09-300-004, 05-16-100-001, and 05-17-200-002, $4,422,277
Christine M Lewis, trustee, and Donald L Horst Restatement Trust to Joshua S Nelson, two parcels in Mt. Morris Township: 08-09-400-008 and 08-09-400-010, $937,000
Deeds in Trust
Charles E Winterton and Charles Winterton to Charles Winterton, trustee and Charles E Winterton, trustee, seven parcels: 04-05-300-006, 04-25-300-012, 04-25-301-002, 04-25-400-022, 04-28-200-002, 04-36-100-012, and 14-06-200-006, $0.00
David Watkins, David K Watkins, Nancy Watkins, and Nancy A Watkins to David K Watkins, trustee, Nancy A Watkins, and Watkins Family Trust, one parcel in Leaf River Township: 04-18-200-007, $0.00
David Watkins, David K Watkins, Nancy Watkins, and Nancy A Watkins to David K Watkins, trustee, Nancy A Watkins, trustee, and Watkins Family Trust, one parcel in Leaf River Township: 04-18-200-007, $0.00
Arnold D Diehl and Marilyn A Diehl to Arnold D Diehl, trustee, Arnold D Diehl Trust, Marilyn A Diehl, trustee, and Marilyn A Diehl Trust, four parcels in Buffalo Township: 14-09-328-011, 14-09-378-017, 14-16-256-007, and 14-6-380-001, $0.00
Brian L Swanstrom and Diane Swanstrom to Brian L Swanstrom, trustee, Diane L Swanstrom, trustee, and Brian & Diane Swanstrom Family Trust, one parcel in Maryland Township: 02-02-100-003, $0.00
Brian A Zumdahl and Renna M Zumdahl to Renna M Zumdahl, trustee, and Renna M Zumdahl Trust, 9601 N. IL Route 26, Forreston, $0.00
Brian A Zumdahl and Renna M Zumdahl to Brian A Zumdahl, trustee, and Brian A Zumdahl Trust, 9601 N. IL Route 26, Forreston, $0.00
David K Anspach, trustee, and Kenneth L Anspach Trust to Michael J Speer, 512 S. Garden Ave., Forreston, $150,000
Christine M Lewis, trustee, and Arlene M Horst Restatement Trust to Christine M Lewis, trustee, and Donald L Horst Restatement Trust, one parcel in Mt. Morris Township: 08-09-400-008, $0.00
Executor’s Deeds
James R Milligan, deceased by executors, and Estate of James R Milligan to Malcom W Milligan, Jacque K Rowland, trustee, Martha A. Ashcraft, trustee, and James R Milligan Trust, 13 parcels: 18-07-200-006, 18-08-100-003, 18-09-400-002, 18-10-300-002, 18-15-300-002, 18-15-300-003, 18-15-300-004, 18-15-400-002, 18-17-251-001, 18-17-276-001, 18-22-100-001, 18-22-100-001, 18-22-100-002 $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office