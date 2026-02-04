Whiteside County property transfers for Jan. 26-30, 2026

Warranty Deeds
Alejandro Cal Xona to Breeann R. Sharp, 503 WEST WINFIELD, MORRISON, $157,000
Joseph L. Dykstra to Mark A. Dykstra and Ann L. Dykstra, 11699 SPRING VALLEY ROAD, MORRISON, $500,000
Kenneth J. Hagge to Kenneth J. Hagge Trust, 14701 VANS RD, FULTON, $0.00
Terry L. Sullivan to Jason L. Sullivan, Justin A. Sullivan, and Jeffery C. Sullivan, 1 Parcel: 20-06-477-002, $0.00
Peggy S. Vankampen to Deborah Cossman, 18759 13TH ST, FULTON, $29,999
Linda K. Balk to J. Darwin Olsen, 1329 14TH AVE, FULTON, $825,000
Loretta Sue Topp to Romello Payton, 405 BROADWAY AVE, STERLING, $107,000
Plautz Farms Inc to Jacob E. Smith, 17945 STAR RD, PROPHETSTOWN, $225,000
Plautz Farms Inc to David H. Thormahlen and Debra J. Thormahlen, 18157 STAR RD, PROPHETSTOWN, $5,087,896
Qc Investments Llc and Grimsoles Investments Llc Dba to Brianne Price, 807 14TH AVENUE FULTON, $157,500
Jacquelyne Gonzalez Ramos to Darshon Keefer and Veronica Keefer, 402 LEFEVRE RD W, STERLING, $410,000
Joseph L. Shaffer and Cherish M. Shaffer to Jayden A. Huizenga, 12535 COOPER ROAD, PROPHETSTOWN, $75,000
Andres C. Gomez and Andrea M. Gomez to German Rodriguez Lares, 507 6TH AVE, STERLING, $42,500
Katrina G. Klages to David Floray and Julie Floray, 403 9TH ST E, ROCK FALLS, $127,000
Eugene L. Meurs to Darren P. Anglese and Lori L. Michaelsen, 408 7TH AVE FULTON, $25,500
Jorge Mendez to Payton L. Simmons, 706 9TH STREET W STERLING, $88,000
Hoffman Brothers Partnership to 3309 W Rock Falls Rd Llc, 3 Parcels: 11-30-426-005, 11-30-426-014, and 11-30-426-015, $298,640
New York Equity International to Joseline Arana, 1824 16TH AVE STERLING, $82,000
Mark A. Heeren and Abbie Heeren to Joseph Smith, 28902 CARRIAGE DR, STERLING, $200,000
Christin Roman and Chanise L. Pray to Tiffany Roman, 1 Parcel: 21-05-100-010, $0.00
Chanise L. Pray and Tiffany Roman to Christin Roman, 1 Parcel: 21-05-100-010, $0.00
Christin Roman, Tiffany Roman, and Chanise L. Pray to Christin Roman, Tiffany Roman, and Chanise L. Pray, 15110 SPRINGHILL RD, PROPHETSTOWN, $0.00
Christin Roman and Tiffany Roman to Chanise L. Pray, 2 Parcels: 15-32-300-008 and 21-05-100-010, $0.00
Kathy D. Schipper to Phillip S. Schipper Trustee, Kathy D. Schipper Trustee, The Schipper Family Living Trust, 911 7TH AVE, FULTON, $0.00
Fannie Mae aka Federal National Mortgage Assoc to Woosung Investments Llc, 611 1ST AVE, STERLING, $59,900
Quit Claims
Connie Conklin and James Conklin to Connie Conklin and James Conklin, 8558 HICKORY HILLS ROAD, ROCK FALLS, $0.00
George L. Mcduffy to Scott L. Mcduffy, 30399 PRAIRIE ST, ROCK FALLS, $79.00
Debra A. Salvatori, Marina J. Johnson, Constance L. Frimel, and Kristine L. Jaynes to Mb Selmi Sisters Llc, 2 Parcels: 11-26-454-002 and 11-35-201-001, $0.00
William A. Jones and Amy M. Jones to Amy M. Jones Living Trust and William A. Jones Trustee, 13189 SPRING HILL ROAD, PROPHETSTOWN, $0.00
William Jones to William A. Jones Living Trust and Amy M. Jones Trustee, 17770 LOMAX RD, PROPHETSTOWN, $0.00
Janice L. Wiersema to Gregg M. Wiersema and Eric S. Wiersema, 15093 LYNDON RD, MORRISON, $0.00
Frank Yeoward to Robert A. Yeoward and Diane Yeoward, 26871 NATHAN RD, ROCK FALLS, $0.00
Elroy E. Wylde to Elroy E. Wylde Trust, 2103 7TH AVE STERLING, $0.00
Mario Vivarelli to Anita Vivarelli, 805 WIKER DR, ROCK FALLS, $0.00
Kyle M. Young to Kmy Llc, 1204 MULNIX ST, ROCK FALLS, $0.00
Kyle M. Young to Kmy Llc, 306 12TH ST E ROCK FALLS, and 511 AVENUE A, ROCK FALLS, $0.00
Michael H. Heppel to Michael H. Heppel and Maria H. Heppel, 1201 7TH AVE, STERLING, $0.00
Susan M. Spittler and Thomas K. Kruse to Robert N. Kruse, 514 ANTHONY ST, MORRISON, $0.00
Trustee’s Deeds
Andrew J. Renkes Trustee, Randall L. Renkes Trustee, Angela B. Renkes Trustee, and Beth E. Renkes Trustee to Morrison Rental Properties Llc Series H, 14825 NORRISH RD MORRISON, $150,000
Garth Gardner Trustee and Marjorie J. Gardner Trust to Abigail J. Gillette, 314 3RD ST W, PROPHETSTOWN, $128,000
Pamela J. Mendelson Trustee and Ethel H. Jensen to Pamela J. Mendelson Trustee and Stanley D. Jensen Trust, 205 FREMONT ST S, TAMPICO, $0.00
Executor’s Deeds
Nancy F. Sandall Estate to Laurie Wheelington, 606 ASH AVE, MORRISON, $0.00