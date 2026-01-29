Whiteside County property transfers for Jan. 19-23, 2026

Warranty Deeds
Kyle Bahnsen to Superior Rentals Llc, 2207 4TH ST, FULTON, $23,000
Lincolnway Inc to Super Wash Real Estate Llc, 703 LINCOLNWAY RD W, MORRISON, $162,000
Aurelio Barrios to Luis Alberto Marroquin and Hermelinda Marroquin, 1204 14TH ST W, ROCK FALLS, $100,000
Nathan K. Dahlstrom and Dustin T. Dahlstrom to Henry Brito and Gabrielle R. Brito, 910 WIKER DR, ROCK FALLS, $195,000
Donald W. Conklin, Mabel I Estate, Christopher A. Conklin, Donald W. Conklin Heir, and Christopher A. Conklin Heir to Nicholas Simmer and Deana Simmer, 1735 GRISWOLD AVENUE, STERLING, $182,000
Christine L. Jennings and Lawrence L. Jennings to Lakshmi Spirits Inc, 910 3RD ST E, STERLING, $200,000
Plotner Property Management Llc to John D. Moore Trustee and Moore Family Trust, 303 17TH AVE, STERLING, $265,000
Charles A. Davis Sr. and Sandra M. Davis to Brittany Fleming, 711 PARK PLACE, STERLING, $60,000
Sara A. Karlson Trustee, Stephanie L. Hermes Trust, David R. Lendman Trust, Rebecca L. Lendman Trust, Joan M. Padawan Trust, and Sara A. Karlson to Stephen R. Moore and Debra S Moore, 4 Parcels: 23-08-200-006, 23-08-400-002, 23-16-100-003, and 23-16-100-004, $3,293,050
David L. Temple to Jonathan J. Thulen and Jeannie M. Thulen, 200 CEDAR ST, MORRISON, $80,000
John D. Hostetler and Ellen L. Hostetler to James C. Henrekin and Lamonica L. Henrekin, 1 Parcel: 23-21-300-004, $95,795
Advantage One Credit Union to Brandi S. Leech, 210 GENESEE ST S, MORRISON, $100,000
Scott Smithee to Robert P. Kamman, 1004 SUNSET DR, ROCK FALLS, $256,250
David H. Thormahlen and Debra J. Thormahlen to Gregory Steven Wetzell and Stephanie Ann Wetzell, 17910 HURD RD PROPHETSTOWN, $1,040,260
Brian C. Fay to James A. Damewood and Miranda Bryan, 609 WASHINGTON ST, PROPHETSTOWN, $270,000
Karl A. Saville and Dawn A. Saville to Gary A. Feldkirchner and Marsha R. Feldkirchner, 16488 MALVERN RD, MORRISON, $400,000
Leon M. Miller and Edna W. Miller to Mark N. Pessman and Jill A. Pessman, 1 Parcel: 02-09-477-001, $270,000
Quit Claims
Kevin Kilker to Kevin Kilker and Sokhom Lorum Kilker, 9802 BURNS RD, FENTON, $0.00
Jeffrey A. Moore and Angela M. Moore to Moore Prime Properties Llc, 2411 ROCK FALLS RD E, ROCK FALLS, $0.00
Monte J. Vankooten to Monte J. Vankooten Trustee and Monte Vankooten Trust, 306 14TH STREET W, STERLING, $0.00
Sherrie A. Fuller and Carl W. Fuller to Sherrie A. Fuller and Carl W. Fuller, 502 3RD AVE, ROCK FALLS, $0.00
Trustee’s Deeds
Nicholas J. Alvarado Trustee, Israel J. Alvarado Trustee, and Alvarado Family Irrevocable Trust to Sebastian Carreno, 15490 LINCOLN RD, MORRISON, $25,000
Howard F. Janssen Trust, Howard F. Janssen Trustee, and Audrey Kay Janssen Trust to Robert L. Rosengren and Amy S. Rosengren, 2 Parcels: 17-01-400-001 and 17-01-400-005, $1,080,000
Executor’s Deeds
Nancy F Sandell Estate to Laurie Wheelington, 606 ASH AVE, MORRISON, $65,000
Leslie E. Williams Estate to Patrick R. Fecht and Debra A. Fecht, 1801 AVE E, STERLING, $112,500