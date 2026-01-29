Shaw Local

Whiteside County property transfers for Jan. 19-23, 2026

Property transfers

Property transfers (Shaw Local News Network)

By Shaw Local News Network

Warranty Deeds

Kyle Bahnsen to Superior Rentals Llc, 2207 4TH ST, FULTON, $23,000

Lincolnway Inc to Super Wash Real Estate Llc, 703 LINCOLNWAY RD W, MORRISON, $162,000

Aurelio Barrios to Luis Alberto Marroquin and Hermelinda Marroquin, 1204 14TH ST W, ROCK FALLS, $100,000

Nathan K. Dahlstrom and Dustin T. Dahlstrom to Henry Brito and Gabrielle R. Brito, 910 WIKER DR, ROCK FALLS, $195,000

Donald W. Conklin, Mabel I Estate, Christopher A. Conklin, Donald W. Conklin Heir, and Christopher A. Conklin Heir to Nicholas Simmer and Deana Simmer, 1735 GRISWOLD AVENUE, STERLING, $182,000

Christine L. Jennings and Lawrence L. Jennings to Lakshmi Spirits Inc, 910 3RD ST E, STERLING, $200,000

Plotner Property Management Llc to John D. Moore Trustee and Moore Family Trust, 303 17TH AVE, STERLING, $265,000

Charles A. Davis Sr. and Sandra M. Davis to Brittany Fleming, 711 PARK PLACE, STERLING, $60,000

Sara A. Karlson Trustee, Stephanie L. Hermes Trust, David R. Lendman Trust, Rebecca L. Lendman Trust, Joan M. Padawan Trust, and Sara A. Karlson to Stephen R. Moore and Debra S Moore, 4 Parcels: 23-08-200-006, 23-08-400-002, 23-16-100-003, and 23-16-100-004, $3,293,050

David L. Temple to Jonathan J. Thulen and Jeannie M. Thulen, 200 CEDAR ST, MORRISON, $80,000

John D. Hostetler and Ellen L. Hostetler to James C. Henrekin and Lamonica L. Henrekin, 1 Parcel: 23-21-300-004, $95,795

Advantage One Credit Union to Brandi S. Leech, 210 GENESEE ST S, MORRISON, $100,000

Scott Smithee to Robert P. Kamman, 1004 SUNSET DR, ROCK FALLS, $256,250

David H. Thormahlen and Debra J. Thormahlen to Gregory Steven Wetzell and Stephanie Ann Wetzell, 17910 HURD RD PROPHETSTOWN, $1,040,260

Brian C. Fay to James A. Damewood and Miranda Bryan, 609 WASHINGTON ST, PROPHETSTOWN, $270,000

Karl A. Saville and Dawn A. Saville to Gary A. Feldkirchner and Marsha R. Feldkirchner, 16488 MALVERN RD, MORRISON, $400,000

Leon M. Miller and Edna W. Miller to Mark N. Pessman and Jill A. Pessman, 1 Parcel: 02-09-477-001, $270,000

Quit Claims

Kevin Kilker to Kevin Kilker and Sokhom Lorum Kilker, 9802 BURNS RD, FENTON, $0.00

Jeffrey A. Moore and Angela M. Moore to Moore Prime Properties Llc, 2411 ROCK FALLS RD E, ROCK FALLS, $0.00

Monte J. Vankooten to Monte J. Vankooten Trustee and Monte Vankooten Trust, 306 14TH STREET W, STERLING, $0.00

Sherrie A. Fuller and Carl W. Fuller to Sherrie A. Fuller and Carl W. Fuller, 502 3RD AVE, ROCK FALLS, $0.00

Trustee’s Deeds

Nicholas J. Alvarado Trustee, Israel J. Alvarado Trustee, and Alvarado Family Irrevocable Trust to Sebastian Carreno, 15490 LINCOLN RD, MORRISON, $25,000

Howard F. Janssen Trust, Howard F. Janssen Trustee, and Audrey Kay Janssen Trust to Robert L. Rosengren and Amy S. Rosengren, 2 Parcels: 17-01-400-001 and 17-01-400-005, $1,080,000

Executor’s Deeds

Nancy F Sandell Estate to Laurie Wheelington, 606 ASH AVE, MORRISON, $65,000

Leslie E. Williams Estate to Patrick R. Fecht and Debra A. Fecht, 1801 AVE E, STERLING, $112,500

