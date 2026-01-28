SVCC president’s, dean’s lists announced for fall 2025 semester

A total of 251 full-time and part-time Sauk Valley Community College students have been named to the president’s list for high academic achievement during the fall semester.
Another 155 students made the dean’s list.
SVCC President David Hellmich said 85 full-time students topped the president’s list with straight “A” averages. The students and their hometowns include:
President’s list, full-time students (4.0 GPA)
- Amboy: Austin R. Shugars, Patrick Carrie and Rylyn T. Karrow.
- Ashton: Mary-Therese Prewett.
- Buda: Ashlyn A. Ledergerber and Emersyn E. Ledergerber.
- Byron: Kenna J. Wubbena.
- Chana: Chase Karper.
- Dixon: Addison L. Arjes, Amelia R. Lohse, Anne McFarlane, Annelise D. Brown, Ashlyn M. Southard, Bailey Cassens, Brooke L. Richardson, Collin Kibble, Delaney D. Bruce, Derek Miller, Dylan G. Brumbly, Emma P. Kerley, Falan Schwarz, Grace Shoemaker -Fenwick, Jacqueline Blanchard, James E. Curl, Joseph T. Oswalt, Kelis W. Green, Kennedy M. Haenitsch, Maggie Richetta and Samantha K. Lahey.
- Eldena: Hunter W. Rasmussen.
- Franklin Grove: Olivia R. Gould.
- Freeport: Kaitlyn I. Meyerhofer.
- Fulton: Kaedence M. Kreider, Lucas E. Hartman, Miraya A. Pessman and Sophia Leathers.
- Granville: Sihana Zulbeari.
- Lena: Rebekah Visel.
- Lyndon: Ashley P. Prewitt.
- Marseilles: McKenna M. Cooper.
- Morrison: Blake D. Huizenga, Camryn J. Veltrop, Courtnee Oldham, Grace C. Wetzell, Joseph R. Hook, Shelby G. Veltrop and Xaena N. Littrel.
- Mount Carroll: Victoria A. Moshure.
- Oglesby: Virginia L. Anderson.
- Oregon: Anna Marquardt, Charles J. Gatz, Lauren C. Tarr and Natalya T. Witkowski.
- Polo: Katelyn E. Rockwood.
- Princeton: Kiana M. Brokaw.
- Prophetstown Randall Bennett and Reagan L. Sibley.
- Rock Falls: Carmelita A. Ayala-Ortiz, Dusten A. Duchay, Haley E. Kellum, John M. Epps, Maddison N. Parham and Molly E. Hackbarth.
- Sterling: Abbey M. Halsne, Bradley S. Vock, Ciara L. Nusbaum, Danielle L. Snapp, Emma M. Landis, Eva V. Dillon, Iker R. Zaragoza, Jeremiah R. Rodriguez-Hughes, John D. Kammer, Kathleen E. Sciacero, Kuitim Heald, Leah M. Kalina, Libby S. Feldman, Lucas A. Martinez, Lukas A. Schrader, Macy M. Anderson, Michael D. Plemmons, Paz Martinez, Samuel O. Mauch and Vianney Contreras.
- Tampico: Briah A. Merriman.
- Walnut: Bryce W. Helms.
President’s list, part-time students (4.0 GPA)
- Amboy: Ellie R. McLaughlin, Gage N. Mumm, Lainey J. Davis and Micah L. Miller.
- Ashton: Elena Refatllari and Krista Paul.
- Buda: Brady W. Dybek and Libby J. Endress.
- Dixon: Allison V. Coss, Alyssa L. Ashley, Angelina K. Newman, Avery Faley, Baida S. Alfarraj, Blake J. Mattingly, Brayden Anderson, Chloe A. Shaw, Colin Stone, Connor D. Allen, Derrick R. Thomas, Elias M. Kirchhoff, Emily M. Mills, Evan A. Hill, Faithin N. Amenda, Gwenlyn B. Kutz, Jasmine M. Connolly, Kailee Buch, Kaitlyn Daniels, Lillian R. Peavy, Marie A. Hess, Matthew Clemen, Nathaniel J. Burger, Raelene N. Arreola, Rebecca R. Nelson, Sophia J. Detig, Stephen S. Borden, Taurino U. Segretto, Tiffany M. Osenberg and Tyler P. Bass.
- Forreston: Riley Espig.
- Franklin Grove: Aaron Lester.
- Fulton: Isabella R. Bush and Jessa J. Read.
- Malden: Sierrah E. Taylor.
- Manlius: Taylor F. Rowland.
- Milledgeville: Kendra R. Kingsby, Makayla S. Meier and Natalie E. Pilgrim.
- Morrison: Annabelle Blevins, Austin M. Adams, Emily M. Tegeler, Emily T. Arias, Kaylee J. Doebler, Kenzie J. Bruckner and Mitchell R. Johnson.
- Mount Morris: Abby J. Groeling, Christopher M. Rybicki, John B. Cahill and Nathaniel S. Hodson.
- Neponset: William Miller.
- Oregon James Justice, Lee Toutant and Nadia G. Vander Kolk.
- Paw Paw: Lilliane F. Brower.
- Pittsboro: Jared Chenoweth.
- Polo: Camrynn Jones, Christan L. Wells, Elsa Monaco, Grace Miatke, Jada A. Garcia, Joseph Rowland, Keilee Ketchum, Korbin P. Cavanaugh, Laynie Mandrell, Lydia M. Anderson, Naysa A. Green and Skylar J. Wilcox.
- Princeton: Brooklynn S. Birkey.
- Rock Falls: Andrea R. McPhail, Cara L. Goff, Emma Rumley, James P. Bates, Lindsay M. Williams and Theresa A. Skinner-Huddleston.
- Savanna: Shelby J. Williams.
- Sheffield: Emily J. Wright, Morgan A. Mahnesmith and Zoie B. Blackert.
- Sterling: Benjamin J. Taylor, Brenna R. Book, Brenna T. Ernst, Chantel E. Longstreet, Danielle Maloney, Hailey M. Bielema, Isaiah D. Ramirez, Jeffrey L. Berry, Jennifer R. Metzler, Juan C. Cabral, Lesdy B. Huaracha, Reagan E. Hammes, Rylie E. Ranz and Tammy L. Williams.
- Stillman Valley: Elaina Sigwards.
- Sublette: Grace O. Althaus.
- Tampico: Andrew J. Roth and Madison I. Wetzell.
- Walnut: Abigail L. Jamison, Alexis L. Butler, Anton Zueger, Kaitlyn Shook and Kloey M. Trujillo.
- Wyanet: Ashlyn T. Maupin, Camryn Hill and Stone Sabin.
- Wyoming: Riggens Shafer.
President’s list, full-time students (3.75 GPA or better)
- Amboy: Adrian F. Mimini.
- Ashton: Katrina L. Underhile and Sarah E. Zellers.
- Chadwick: Hannah R. Foster and Lillian R. Ebersole.
- Colorado Springs: Peyton N. Book.
- Dixon: Hiram K. Zigler, Jessalin E. Canterbury Johns, Keegan Shirley, Lani R. Steder, Larry D. Shipman, Samantha Ackman, Samuel H. Zimmerman and Tyler J. Fancher.
- Lyndon: Sonja Huffstutler.
- Milledgeville: Kailyn Hutchison and Kendra P. Hutchison.
- Morrison: Madison C. Krum.
- Ohio: Lucas M. Cassidy.
- Oregon: Anna J. Withers and Leland M. Howard.
- Polo: Kale R. Grobe and Kayla L. Cholke.
- Prophetstown: Gracelyn M. Abell and Kaelyn P. Sibley.
- Rock Falls: Abigail Skibinskie, Alexa R. Reyes, Allie M. Cook, Jariese R. Campos, Leann M. Drazen, Madilyn Blackburn and Sydnie R. Flaningam.
- Savanna: Zoey A. Miller.
- Sterling Hanna N. Gomez, Nora Eiken, Paige E. Hancock, Payton M. Ottens and Peter J. Garland.
- Sublette: Saydee K. Benavidez
- Tampico: Chloe R. Slock, Gabriella E. Abell and Sydney A. Segretto
- Thomson: Corrine M. Krontz.
- Wyanet: Amanda J. Hulscher, Emma G. Mussche and Kevin M. Foley.
President’s list, part-time students (3.75 GPA or better)
- Dixon: Hollie E. Conley and Isaac P. Goldman.
- Erie: Taylor Wilson.
- Franklin Grove: Taylor E. Jahn.
- Mendota: Vanessa Escatel.
- Sterling: Caitlin R. Williamson.
Dean’s list, full-time students (3.5-3.749 GPA)
- Ashton: Cameryn A. Winterland.
- Chadwick: Leslie A. Mayne.
- Dixon: Aidan L. Hoffman, Ashley A. Frey, Aubrie S. Kozak, Brett T. Cumberland, Bridget A. Blaine, Cecelia C. Miller, Elise Adler, Halli J. Grot, Kaitlyn R. Conderman, Laurel A. Chavera, Lauren E. Little, Lauren E. Stone, Sophia E. Ely, Sydney H. Chesley and Thomas M. Koski.
- Fox Lake: Emma G. Ortgiesen.
- Fulton: Grace E. Bray and Shea A. Grennan.
- Geneseo: Kailee S. Williams.
- Leaf River: Amber Brooks.
- Lyndon: Caden R. Sutton and Charles F. Link.
- Mendota: Reanna R. Brant
- Milledgeville: Linnea K. Rocha
- Morrison: Ava R. Yates, Brooklynn T. Knouse, Emma M. Oldham, Katie M. Hutchison, Lauren G. Rubright and Makenzie M. Neas.
- Mount Morris: Madison P. Shaffer.
- Omaha: Anthony Barone
- Oregon: Hailey M. Gatz, Isabella K. Buckel and Michael Jacinto.
- Polo: Kameron J. Grobe.
- Prophetstown: Mya R. Weidel, Phoebe A. DeNeve, Sydney G. Schwartz and Tyson K. Skinner,
- Rock Falls: Amya A. Velazquez, Arianna Reyna, Carli I. Kobbeman, Carmindy M. Ordean, Carter M. Schueler, Emily E. Young, Grace Geske, Maggie R. Rowzee, Mayson R. Burns, Paige E. Wade and Ronnie N. Clark.
- Savanna: Aubrey M. Wurster.
- Sheffield: Kate J. Salisbury.
- Sterling: Addalyn P. Sullivan, Briana Dalipi, Bryce A. Hartman, Christian J. Xique, David H. Goebig, Erica L. Wittenauer, Isaiah A. Phillips, Kaden A. Griswold, Liam R. Gardner, Marco A. Chino, Maria K. Garcia Ibarra, Menter F. Jacobs, Michelle Diaz, Mitchell L. Prevo, Molly J. Olson, Morgan A. Pratt, Ryland K. Khan, Serena L. Criss, Tatiana D. Ibarra and William D. Ports.
- Thomson: Karissa M. Andrews.
- Walnut: Eli D. Attig.
- Woosung: Cora M. Miatke and Payton M. Blackburn.
Dean’s list, part-time students (3.5-3.749 GPA)
- Amboy: Kiera A. Karlson and Ryan G. Hall.
- Ashton: Raegan L. Jongewaard.
- Bradford: Sean Kendall.
- Buda: Lillian G. Thompson.
- Dixon: Aliana Selmani, Caden L. Hummel, Cameron J. Stringer, Camryn J. Miller, Danica K. O’Rourke, Daquan A. Bradley, Gavan Richmond, Jake E. O’Donnell, Jalesa Rodgers, Jessica J. VonderSmith, Karissa S. DuBois, Kristian W. Prather, Krystal L. Herrera, Marlyce Miller, Maximus B. Williar and Michael C. Bass.
- Forreston: Derek M. Danekas.
- Fulton: Belle E. Curley, Brooklyn J. Thoms, Lydia A. Huizenga and Reed M. Owen.
- Mendota: Makenzie R. Bean.
- Milledgeville: Gabriel T. Pauley and Krystal L. Druien.
- Morrison: Nathan Maloy.
- Mount Morris: Chase Clark and Jacob S. Davis.
- Oregon: Kyle L. Brechon
- Polo: Aiden Terry-Messer, Alayna C. Young, Alex T. Hoak, Alyssa C. Shore, Alyssia Augenstine, Carlee Grobe, Josh Rienstra, Leah S. Tobin, Nicolas Y. Waasdorp and Spencer G. Doeden.
- Princeton: Carly J. Wiggim and Zackary L. Wiggim.
- Rock Falls: Broxyn M. Surratt, Ian T. Finney, Jozlyn Chattic, Katalina R. Scott, Owen L. Pillars and Xander J. Walling.
- Sadorus: Gavin F. Clapper.
- Shabbona: Curtis Lilly.
- Sterling: Carmen E. Camacho, Dasia E. Lewis, Estefania Cayetano, Grace E. Wade, Josephine Bovee, Michael R. Hepker, Mirabella S. Pyron; Samantha N. Hibbard, Tyler Jones, Vanasia M. Vaughn, Vincent Pavia and William A. Howard.
- Tampico: Isabella L. Solorzano.
- Walnut: Alex J. Attig, Andreas J. Zueger, Brynley D. Jones and Jacelyn Michlig.
- Walnut: Jeremy Clay, Miranda Stephenson, Nicole Creekpaum, Paige C. Ledergerber and Taylor R. Butler.
- Wyanet: Logan Philhower.