Sterling High, Challand Middle schools release first-semester honor rolls

Sterling High School and Challand Middle School recently announced their honor rolls for the first semester. The high honor roll is all As and the honor roll is As and Bs.
Sterling High School
High honor roll: Leila Anderson, Argent Bajrami, Olivia Barton, Blake Behrens, Eve Bentkowski, Madison Birdsley, Annabelle Bolosan, Brylee Brady, Elena Cantu, Sheree Carr, Koltyn Chapman, Samuel Chino, Emmaliah Collinson, Kenzie Copling, Adylyn Crandall, Elaine Dang, Kendra Diaz, Parker Dir, Kaliyah Donahue, Sarah Doughty, Mackenzie Dravis, Ross Eden, Mackenzie Engelkens, Isabella Fagerman, Brianne Farrington, Lillian Frieberg, Adaya Frohling, Alivia Gibson, Karina Grande and Giselle Guerrero.
Makyla Hernandez, Isaiah Herren, Deseo Ibarra-Castillo, Luke Jackson, Joslynn James, Charles Johnson, Harper Johnson, Mary Kirchhoff, Rachel Kirchhoff, Delaney Kuehl, Landon Kukowski, Macie Lofgren, Gwendolen Lyman, Jackson Lyon, Kevin Marquez Mendez, Toni Martinez, Christina Mata, Tia Melendez, Alexis Mendoza, Avery Moran, Illyana Moreno, Maggie Morris, Jaalon Mullan, Charles Nawrocki, Maci Nelson, Rylan Noack, Anahi Olivas, Madelyn Oyen, Trinity Pankey, Elijah Penne and Micah Peterson.
Emma Pham, Hazel Pham, Cheyenne Pickens-Green, Aaliyah Pope, Owen Ports, Samantha Potthoff, Jacob Prevo, Derek Prieto, Eleanor Redfield, Rick Refuerzo, Penelope Reynolds, Finley Rippy, Aron Rivera, Claire Robers, Owen Roddy, Kendalyn Rodriguez, Hope Sandrock, Zackary Schreiner, Kierra South, Grace Springman, Gavin Staats, Jack Stange, Isabella Sylvester, Payton Tompkins, Olivia Torres, Steven Urrutia, Landon Van Zuiden, Morelia Vargas, Ella Vereide, Maleah Warren, Caylee White, Jonas White, Briley Williams, Mackenzie Wolfe, Makenna Wolfe, Alexander Zaragoza and Sofia Zaragoza.
Honor roll: Eric Allen, Emmanuel Arreola, Ella Atilano. Adrian Avelar, Mason Avila, Genaro Ayala Rangel, Ethan Balsley, Zoey Banks, Kendall Barajas, Christian Barrientos, Charles Bell, Koby Bell, Kaylee Bellows, Dylan Bentkowski, Samantha Bermudez, Delia Block, Noah Book, James Boze, Alondra Briceno, Alexa Brooks, Aidan Buckley, Arianna Burgess Tamayo, Gianna Campbell, Travis Campbell, Carmen Campos, Macy Campos, Lilianna Cantu, Ty’lisha Cantu, Austin Carrell and Wyatt Cassens.
Jaz Mya Castaneda, Adin Castillo, Olivia Castillo, Miles Cervantez, Phelix Cervantez, Hei’mana Chung, Chloe Clark, Camille Coleman, Janelle Collay, Edward Collins, J’Naeyah Comer, Hailey Conderman, Christian Cox, Dominick Danbury, Jason Davidson, Sophia Davis, Matthias Delgado, Abigail Dewey, Morgan Dewey, Kendra Diaz, McKenzie Dir, Parker Dir, Joseph Duffy, Cora Enright, Reese Escamilla, Annabelle Farley, Noah Fassler, Crystal Fernandez Estrada, Katherine Fernandez Estrada, Wyatt Fink and Gavin Fischer.
Roberto Flores, Lilly Flynn, Kloe Foreman, Maddox Foreman, Emma Fortune, Loren Fox, Gavin Froeter, Eugene Frump, Kyra Fuller Rodriguez, Matthew Gabrielse, Alyvia Gaffey, Kairi Gallentine, Jabez Garcia, Kara Garcia, Logan Gardner, Niah Garza, Gwenyth Gaumer, Joseph Geanconteri , Sofia Georgieva, Sydney Giffin, Brooklyn Gillette, Josue Grande, Braylen Grennan, Hayden Guerrero, Karah Gustafson, Draven Handel, Nia Harris, Samuel Harris, Grant Hartman, Brady Hartz and Lillian Hauck.
Carlee Hawkins, Jovee Hawkins, Chloe Hemminger, Jude Herren, Jaslynn Herrera, Mauricio Herrera, Ian Hilty, Tristan Hilty, Alexandria Howard, Addisyn Hubbard, Brynnley Hubbard, Levi Hull, Joshua Hurd, Connor Jackley, Austin Jacob, Haley Janssen, Makenna Janssen, Ahnika Johnson, Brenley Johnson, Paizley Johnson, Mya Johnston, Leah Jones, Kesslynn Ketchum, Gabriella Klahn, Ellie Landwehr, Serenity Lee, Leah Leesman, Ava Lehman, Alexis Lengfelder and Elliana Long.
Alyiana Lopez, Calligh Lorca, Alaena Lugo, Griffin Lyman, Ava Lyon, Cael Lyons, Maximus Macklin, Eamon Malooly, Cyrus Marrandino, Juan Martinez, Grace Mascho, Weston Massey, Isaiah McClearin, Caemyn McCoy, Lexi Medina, Ava Meier, Adalynne Molina, Alexa Montes, Knox Morales, Kate Morgan, Kaelin Morris, Bryan Munoz, Gavino Munoz-Ripley, Christopher Negrete, Margaret Nelson, Cale Nettleton, Emily Newman, Addisyn Nichols, Emberlin Noack, Daviel Ocampo and Teague O’Donnell.
Alijah Olalde, Ronni Oyen, Molly Papoccia, Landen Parker, Olivia Partridge, Star Pease, Atticus Peden, Tre Penaflor, Ivelisse Pennington, Jocelyn Pink, Aubrey Podolski, Jonathan Podolski, Logan Popejoy, Briyelle Port, Sophie Potthoff, Xandria Prather, Yuzziah Arche Quinivista, Miguel Ramirez, Ruben Reyes, Milo Reynolds, Aubrey Rightious, Kadence Rodriguez, Isaiah Rojop, Jade Ruiz, Abigail Ryan, Sage Ryan, Denver Sandrock, Dylan Schreiner, Tenley Schumaker, Jasmine Serenil and Mason Setchell.
Kylie Shank, Ily Sheldon, Elin Shuman, Laura Shumard, Autumn Simmons, Nevaeh Simmons, Noemi Simonetto, Maelynn Sisak-Westfall, Dani Slonneger, Ethan Smith, Evan Smith, Kyla Smith, Lillian Smith, Emma Snyder, Oliviah Stangeland, Moses Staranko, Madison Stevens, Alexander Stinson, Ella Strader, Emmy Studdard, Chloe Stumpenhorst, Megan Stutzke, Makayla Szakatits, Cristian Tabares, Elijah Tablante, Elaine Tackett, Kennedy Tate, Kylie Tate, Kimberly Tavares Hernandez, Breanna Taylor and Marcella Telles.
Ashlyn Terveer, Brenner Thompson, Ethan Todd, Joel Torres, Brooklyne Troxell, Joshua Trujillo, Lacey Updike, Nahu Uresti, Yasmin Valdez, Roman Valdivia, Emma Van Horn, Franki Vance, Kimberly Vazquez, Tyler Walker, Ava Warren, Jaida Weathers, Kasey Weeks, Christopher Wellman, Victoria Wells, Ellie Wendelken, Lilah Westpfahl, Marlee White, Elijah Williams, Braylon Wing, Grace Witmer, Grady Witmer, David Wittenauer, Layla Wright, Phinley Wright and Laney Zuithof.
Challand Middle School
High honor roll: Lyla Baker, Avery Barajas, Ava Beswick. Genevieve Billiet, Brynlee Birdsley, Scarlett Bittner, Emmett Brown, Lillian Brown, Khloe Copling, Jaymeson Coppotelli, Aaron Dang, Carter Davis, Ilyssa Delgado, Emma Dykeman, Kameron Eakle, Brayden Ellis, Avery Fargher, Althea Farmer, Kayleigh Farrington, Landon Finley, Andrew Forth, Coralie Freed, Maura Gaumer, Ava Gilmore, Altair Gonzalez, Mia Graham, Hanah Haeffner, Harper Halverson, Spencer Halverson and Adlai Hilty.
Malachi Hilty, Jax Hutchison, Ronyn Jacobs, Caleigh Karrow, Liam Karrow, Gianna Klahn, Raegan Klett, Holly Koster, Kenadie Lahey, Calvin Lee, Zander Levy, Elena Linton, Penelope Marrandino, Adriana Mata, Hadlee Minor, Gretel Moreno, Isaiah Mossholder, Addison Mulder, Kyson Mullan, Lillyan Nusbaum, Karsten Oberg, Isabelle Olivas, Isla Osborn, Rowan Penne, Kaleb Peterson, Caitlyn Pink, Rylan Reyes, Brayden Roddy, Ava Rodriguez, Tristan Rodriguez, Jordynn Navaeh Rogers, Adalyn Smith, Kaylee Smith, Nolan Smith, Ava Snow, Ella Stevenson, Riley Stevenson, Alyssa Studdard, Sophia Sylvester, Carlie Truedson, Laila Valdivia and Eleanor Wike.
Honor roll: Gabriel Abell, Camden Atilano, Alex Avelar, Janiya Baeza, Noah Balsley, Caleb Bartel, Marshall Barthel, Blaze Bass, Emily Bazan Flores, Anabelle Bittner, Trevor Bland, Zaryah Boyd, Rally Browne, Adrian Cervantes, Yarethsy Corral-Torres, Aubree Desmond Daye, Ethan Dewey, Jessica Diego Martinez, Carter Dir, Jace Dowdy, Elly Dykeman, Andrew Eakle, Lucas Engstrom, Thomas Engstrom, Jaxson Everly, Jessie Fagan, Timothy Fagan, Rosaly Fernandez Estrada and Cameron Fiorini.
Cruz Fisher, Ezra Freeman, Brynlee Froeter, Sophia Gabel, Isabella Gaffey, Cinda Garcia, Tylar Garza, Hannah Gee, Luke Giffin, Benjamin Goden, Saige Gonzalez, Vilde Gran, Isabelle Hammes, Jaelynn Harshman, Ayden Hayward, Caden Hernandez, Levi Herren, Alejandro Herrera, Charlotte Higley, Kiana Hinton, Aria Hoffman, Avery Holcomb, Aranza Huaracha, Brycen Hurd, Noah Jackson, Kaidyn Jarvis, Mariah Jensen, August Johnson, Jeremiah Johnson, Cadence Jones and Eliyana Jones.
Kailyn Kellermann, Autumn Klett, Delaney Kukowski, Sophia Lamb, Eleanor Langner, Alivia Lareau, Adelyn Lengfelder, Charles Lincoln, Lyric Linscott, Maxwell Lofgren, Mason Macklin, Augusto Magana Musgrave, Josie Magill, Annabelle Malooly, Regulus Mangan, Lydia Marsili, Adelina Martin Sebastian, Kensley Martin, Joaquin Martinez, Charlotte Mays, Norah McCloud, Cole McCombs, Angel Mejia, Katelyn Mendez, Joseph Michels, Aubree Minor, Rhylee Minor, Adan Molina, Daniella Molina, Reyna Morales and Alena Muhameti.
Aldo Munoz, HenLeigh Munz, Ellison Nehring, Analyce Nettz, Shylin Nettz, Rikki Nusbaum, Jordyn Olalde, Samantha Oyen, Morrigan Pack, Leo Palumbo, James Papoccia, Ezra Peden, Joel Pernell, Oakley Pierce, Analeigh Porter, Elvis Porter, Aubree Portner, Lilyanna Ramirez, Jace Ratliff, Ethan Reaver, Jarren Reyes, Olivia Rodriguez, Bryson Rumbolz, Karsyn Russell, Sophie Rutherford, Macy Saathoff, Izabel Salazar, Ethan Schumaker, Dylan Scuffham, Ryleigh Shank and Kallen Shawver.
Makynlee Shipma, Blaine Silva, Cylas Spain, Alexis Speers, Zoey Spencer, Ella Springman, Lilian Staranko, Avery Stern, Daniel Straw, Bryce Strock, Weston Swanson, Adeline Thomas, Mildrid Tomman, Ellyana Torres, Kori Tosh, Macy Trujillo, Lucy Turner, Noah Van Zuiden, Charles VanAusdal, Zander Velazquez, Evelyn Watson, Baylee Weeks, Mattie Weeks, Ava Wells, Sadie Wendelken, Sadie Wessels, Logan White, Quinn Widolff-Behrens, Brevyn Wilhelm, Jase Williams, Kaiya Winston. Bryleigh Wyatt, Noah Yarbrough, Nyaira Yarbrough and Nishel Yordy.