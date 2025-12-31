Shaw Local

Whiteside County property transfers for Dec. 22-26, 2025

Warranty Deeds

Secretary Of Hud to Gordon E. Harris Jr., 810 15TH ST W, STERLING, $45,000

Michael J. Bushaw to Nicholas Clemens and Hannah Kolling, 1103 8TH AVE, ROCK FALLS, $140,000

Reid C. Johnson to Johnson Sunset Farms Llc, 10 Parcels: 21-09-400-006, 21-10-100-005, 21-11-300-003, 21-11-400-002, 21-11-400-004, 21-12-300-004, 21-13-100-004, 21-14-100-001, 21-14-200-001, and 21-14-200-002, $0.00

Kevin M. Koester and Rebekah L. Koester to Amanda Ryan Duncan, 2707 ROCK FALLS RD, ROCK FALLS, $422,500

T & G Partnership and T&g Partnership to Stone Rock Llc, 105 MAIN ST S, TAMPICO, and 107 MAIN ST S, TAMPICO, $200,000

Tina M. Palicki to Frederick Bush and Jeanilee Bush, 203 ASH AVE, MORRISON, $161,000

Jason M. Near and Jill M. Near to Dale A. Bland and Consuelo Bland, 3816 STACIE LN, ROCK FALLS, $245,000

Justin Reyes and Raeann Reyes to Cindy F. Fane Trust, 1803 33RD AVE, STERLING, $21,000

Joseph Mango to Dillon T. Hemminger, 1205 LYNN BLVD E, STERLING, $128,000

J&b Investment Llc to Bardier & Ramirez Real Estate Llc, 2202 LOCUST ST, STERLING, $177,000

Felimon Sandoval, Fidela Reglin, Sara Greson, Fernando Sandoval, Paul Sandoval, Jacob Sandoval, Filimon Sandoval Estate, and Filemon Sandoval Estate Aka to Noah S. Sandoval, 1001 8TH ST W, STERLING, $100,000

Jennifer L. Hinton to Roderick A. Miniel, 309 EAST AVE, PROPHETSTOWN, and 311 EAST AVE, PROPHETSTOWN, $225,000

Relo Property Llc to Grant W. Slater, 1115 19TH ST W, ROCK FALLS, $87,900

Chad R. Fowkes and Stacey L. Fowkes to Yuliana Huitron, 24839 INDIAN RIDGE RD, STERLING, $188,000

Shirley L. Collinge to Larry G. Mccormick Trustee, Larry G. Mccormick Trust, and Mary R. Mccormick Trust, 6753 ELLIS RD, ERIE, $112,000

Shirley L. Collinge to Larry G. Mccormick Trustee, Larry G. Mccormick Trust, and Mary R. Mccormick Trust, 6753 ELLIS RD, ERIE, $639,000

Benjamin B. Brackemyer to Brandon K. Eye, 16260 UNION ST, MORRISON, $130,500

Ramon E. Leal to Kars Rentals Llc, 1 Parcel: 09-17-276-007, $75,000

Larry D. Mckee Estate, Glenna D. Mckee, Michelle R. Phillips, and Michael Mckee to Glenna D. Mckee, 310 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00

Quit Claims

Tammy J. Wollesen, Betty J. Wollesen Estate, and Bryan E. Wollesen to Tammy J. Wollesen and Bryan E. Wollesen, 218 2ND STREET W, LYNDON, $0.00

Olivia Gutierrez to Wayne A. Abell, 304 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00

Conkling Real Estate Management Inc to Olivia Gutierrez, 306 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00

Larry D. Mckee Estate, Glenna D. Mckee, Michelle R. Phillips, Michael Mckee, and Larry D. Mckee to Conkling Real Estate Management Inc, 308 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00

Peter T. Bray to Peter T. Bray Trust, 1 Parcel: 03-13-400-008, $0.00

Mary C. Matthews to Bryan E. Camper and Andrea J. Camper, 1 Parcel: 17-11-404-017, $0.00

Melissa Christian to Larry D. Johnson Estate, 1211 MCCUE RD, STERLING, $0.00

Trustees Deeds

Leann Blackert Trustee, Tara Jo Blacker Trustee, Connie A. Blackert Trust, and Larry E. Blackert Trust to Dane M. Murray and Andrea L. Murray, 313 2ND ST W, PROPHETSTOWN, $155,000

Gregory W. Scott Trustee, Gregory W. Scott Trust, and Pamela J. Scott Trust to Pietro Parrino and Caterina Parrino, 111 DOUGLAS ST, PROPHETSTOWN, $55,000

