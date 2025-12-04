Whiteside County property transfers for Nov. 24-28, 2025

Warranty Deeds
John R. Stewart Jr. and Sneha Pisa Stewart to Adeline Spangler, 804 LOCUST STREET, STERLING, $149,350
Jeffery J. Albrecht and Patricia N. Albrecht Estate to Jeffery J. Albrecht, 315 DALE AVE, PROPHETSTOWN , $0.00
Joshua C. Majeski, Paige A. Rogers, and Paige A. Majeski Nka to Justin J. Taylor, 5020 KINER RD, PROPHETSTOWN, $205,000
Sharon E. Hostetler Trust, Sharon E. Hostetler Trustee, and James W. Hostetler Trust to Kenneth Headings and Shelia Headings, 1 Parcel: 23-27-351-001, $0.00
David D. Brown and Janet R. Brown to Jacob Johnson and Shelley Johnson, 80 SMIT ROAD, PROPHETSTOWN, $335,100
Raymond J. Hubbs to Hannah M. Galvan, 1013 8TH ST W, STERLING, $125,350
Mauro Arellano and Carmen Arellano to Sandra Smith and Kylie Witherow, 908 OAK AVENUE, STERLING, $79,900
Robert V. Vandermyde Estate, Kelly A. Vandermyde, Lain R. Vandermyde, and Kimberly J. Nistler to Andrew Henson and Tracy Henson, 105 PARK STREET E, MORRISON, $55,000
Robert J. Dornbush to Prestin D. Snyder, 3691 STONE ST, FULTON, $332,000
Logan James Robert Rathburn to Jaden Rathburn, 19080 17TH ST, FULTON, $55,000
Evan M. Sipes and Kayla R. Sipes to Thomas Tyrakowski, 203 NORTH STREET W, MORRISON, $156,000
Russell L. Hoogheem Estate to Lyle Patrick Connor and Marie Bray, 1119 3RD AVENUE, FULTON, $190,000
Korin L. Davis and Blake E. Davis to Drew Franklin Williams, 622 WOODLAWN DRIVE, PROPHETSTOWN, $162,000
Tanya B. Stoeckel and Tanya B. Hay Fka to Victoria Welch, 1410 3RD AVENUE, STERLING, $105,000
Patch Properties Llc to Duran Homes Llc, 408 4TH STREET E, STERLING, $71,000
Kristin L. Trotter and Matthew W. Trotter to Steven L. Mcluckie and Sally L. Mcluckie, 1625 MILNES DRIVE, FULTON, $215,000
Cory Kramer and Amanda J. Kramer to Eugene Dickinson and Annette Dickinson, 1005 SUNCREST DR, FULTON, $185,000
Jesus Colon and Ninfa Sosa Meza to Adam D. Haugen, 4404 EMERSON RD, STERLING, $210,000
Linda J. Dodd to Teri L. Richards and Ricky Richards, 1121 AVENUE A, ROCK FALLS, $151,930
Carl D. Hull to Corwell Properties Llc, 602-608 19TH STREET E, STERLING, $195,000
Jamie Snyder, Joseph Wiersema, and Andrew Wiersema to Graeme John Childe Jr. and Cindra kay Childe, 18860 ELSTON RD, FULTON, $123,000
Quit Claims
Leslie E. Williams to Leslie E. Williams, 1801 AVE E, STERLING, $0.00
Paula Gladfelter to Joshua Majeski and Paige Majeski, 5020 KINER ROAD, PROPHETSTOWN, $0.00
Lora D. Murphy and Lora D. Gottburgsen Nka to Lora D. Gottbursen and Andrew M. Gottbursen, 1319 4TH AVE, FULTON, $0.00
Bradley M. Vos, Amy E. Smit, and Brian D. Vos Estate to Bradley M. Vos and Amy E. Smit, 1512 LOCUST ST, STERLING, $0.00
Cooney Brothers, Harry Cooney, and Thomas Cooney to Thomas E. Cooney, 1 Parcel: 23-28-276-100, $0.00