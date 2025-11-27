Whiteside County property transfers for Nov. 17-21, 2025

Warranty Deeds
Shawn Rumley, James P. Rumley, Joseph A. Rumley, and James E. Rumley to Katrina Deleon and Rosario Deleon, 1304 11TH AVE, ROCK FALLS, $61,000
Cathy L. Arduini and Eric M. Arduini Estate to Tara N. Bell, Nicole L. Arduini, and Phillip M. Arduini, 1215 15TH ST W, ROCK FALLS, $0.00
Devin Allan Anderson, Hunter Anderson and Robert Scott Mcnelis to Jeffrey Kuhnen, 28509 THOME ROAD, ROCK FALLS, $170,000
Roger D. Dykema and Cheryl R. Dykema to Cj Materials Land Holdings Llc, 13160 GALT ROAD, STERLING, $385,000
Kim Hussung and Dawn L. Avila to Ayden Schoon, 905 14TH ST W, STERLING, $103,000
Cody G. Mcduffy, Aubrey L. Metzler, and Aubrey L. Mcduffy Nka to Dana Jeremy Heyl and Tammy Renee Heyl, 2208 4TH AVE, STERLING, $295,000
Leo Hernandez and Krista Hernandez to Devin A. Anderson and Hunter C. Anderson, 28860 THOME ROAD W, ROCK FALLS, $255,000
Andrew L. Fortener and Alisha J. Fortener to Cory Law, 509 14TH ST W, STERLING, $215,810
Daniel A. Mercado to Morgan E. Winston, 701 10TH STREET W, ROCK FALLS, $90,000
Lester S. Weinstine to Derek M. Flannery, 1200 HARBOR DR, ROCK FALLS, $61,000
Jeffery J. Albrecht and Patricia N. Albrecht Estate to Jeffery J. Albrecht, 315 DALE AVE, PROPHETSTOWN, $0.00
Charles A. Davis Sr. to Melinda Bridges and Ashley Gallentine, 1004 4TH STREET W, STERLING, $114,900
Boss Roofing Siding Experts Inc to Jackson S. Lind, 1507 5TH AVENUE, STERLING, $146,000
Lilia Diaz to Mackenzie Kelly, 505 6TH AVE, STERLING, $94,000
Carrington Mortgage Services to Kevin Boonstra and Julie Boonstra, 600 17TH AVE, FULTON, $57,000
Vaughn D. Greenwood to Jenny Burdick, 1807 3RD AVE, STERLING, $132,000
Bruce Darby and Brandy Darby to William Urban and Norine Urban, 502 WALL STREET W, MORRISON, $11,000
Marsha G. Rogiewicz to Noah D. Strike and Riley M. Stevenson, 112 LOCUST STREET, PROPHETSTOWN, $130,000
Amelia J. Yonk and Larry H. Yonk to Shelby L. Yonk and Kyle J. Yonk, 30648 WOODSIDE DRIVE, ROCK FALLS, $155,000
1111 Rentals And Property Management to Terry Williams and Kathy Williams, 13TH AVE, ROCK FALLS, $9,000
Timmy G. Tedrick and Mary Lynn Tedrick to Mark A. Heeren and Abbie M. Heeren, 17421 TIMBER DR, STERLING, $380,000
Brett A. Chappell, Stephanie A. Chappell, and Stephanie A. Kester Fka to Andrew Aguilar, 217 3RD AVE, ROCK FALLS, $0.00
Judith M. Howard to Rosario Deleon and Andrea R. Deleon, 213 5TH AVE, ROCK FALLS, $0.00
Joseph Matthews to Ken Kophamer Llc, 405 GRAPE STREET S, MORRISON, $10,000
Susan L. Becker to Jeffrey A. Freas, 3408 A STREET, ROCK FALLS, $100,000
Frans G. Rechkemmer and Lisa A. Rechkemmer to Morgan Nichols and Isaac L. Podell, 411 13 ST W, STERLING, $350,000
Jenifer A. Bellini and Erin Acevedo, 721 BROADWAY AVE, STERLING, $88,000
Bonnie Vankampen, Paula Barsema, Robin Hurst, and Allen D. Vankampen Estate to Find A New Place Now Llc, 2201 6TH ST, FULTON, $51,250
Andrew Hinton, Rebecca Hinton, Jeffrey Hinton, Jonathan Hinton, and Charles Hinton to Jeffrey Hinton and Deann Hinton, 218 BENTON STREET S, TAMPICO, $0.00
G & G Consulting Co and G&g Consulting Company to State Of Illinois Dot, 1609 4TH ST E, STERLING, $300.00
Vera L. Stutzke, Cheryl Stutzke, and Kurt Stutzke to Tammy L. Wilson, 2203 DEETS RD, STERLING, $56,000
Sherri M. Simester to Xavier Malachi Garcia and Jaycee Roberts, 1208 MINKEL ST, ROCK FALLS, $175,500
Samantha Yeager Walrath, Logan Conner Walrath, Corey A. Yeager, and Julie K. Ward to Breten Dolan, 801 10TH AVE, FULTON, $165,000
Mhb Homes 1 Llc to Ryne Jaquet, 828 MAIN STREET, ERIE, $60,000
Anthony J. Heinitz and Rebecca Heinitz to Patrick E. Johnson and Cheri L. Canier, 304 9TH AVE, FULTON, $95,000
James R. Hoffman to After Six Womens Center, 2002 9TH AVE, ROCK FALLS, $100,000
Quit Claims
Rodney Mills and Cheryl Mills to Richard Pruis, CROSBY RD, MORRISON, $7,000
Janet H. Schindel to Janet H. Schindel and Dawn Purtell, 1105 SUNSET DR, ROCK FALLS, $0.00
Tammy J. Wollesen, Betty J. Wollesen Estate, and Bryan E. Wolleson to Tammy E. Wollesen, Bryan E. Wollesen, 218 2ND STREET W, LYNDON, $0.00
Turnroth Sign Company to Eric J. Turnroth Trust, 2 Parcels: 11-35-351-010 and 11-35-351-011, $0.00
Richard S. Becker to Susan L. Becker, 3408 A STREET, ROCK FALLS, $0.00
Vera L. Stutzke Trust to Vera L. Stutzke, 2203 DEETS RD, STERLING, $0.00
Trustees Deeds
Rosemary L. Dellitt Trust to Joshua Little, 1116 MARY AVE, ROCK FALLS, $79,900