Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Sauk Valley

Whiteside County property transfers for Nov. 17-21, 2025

Property transfers

Property transfers (Shaw Local News Network)

By Shaw Local News Network

Warranty Deeds

Shawn Rumley, James P. Rumley, Joseph A. Rumley, and James E. Rumley to Katrina Deleon and Rosario Deleon, 1304 11TH AVE, ROCK FALLS, $61,000

Cathy L. Arduini and Eric M. Arduini Estate to Tara N. Bell, Nicole L. Arduini, and Phillip M. Arduini, 1215 15TH ST W, ROCK FALLS, $0.00

Devin Allan Anderson, Hunter Anderson and Robert Scott Mcnelis to Jeffrey Kuhnen, 28509 THOME ROAD, ROCK FALLS, $170,000

Roger D. Dykema and Cheryl R. Dykema to Cj Materials Land Holdings Llc, 13160 GALT ROAD, STERLING, $385,000

Kim Hussung and Dawn L. Avila to Ayden Schoon, 905 14TH ST W, STERLING, $103,000

Cody G. Mcduffy, Aubrey L. Metzler, and Aubrey L. Mcduffy Nka to Dana Jeremy Heyl and Tammy Renee Heyl, 2208 4TH AVE, STERLING, $295,000

Leo Hernandez and Krista Hernandez to Devin A. Anderson and Hunter C. Anderson, 28860 THOME ROAD W, ROCK FALLS, $255,000

Andrew L. Fortener and Alisha J. Fortener to Cory Law, 509 14TH ST W, STERLING, $215,810

Daniel A. Mercado to Morgan E. Winston, 701 10TH STREET W, ROCK FALLS, $90,000

Lester S. Weinstine to Derek M. Flannery, 1200 HARBOR DR, ROCK FALLS, $61,000

Jeffery J. Albrecht and Patricia N. Albrecht Estate to Jeffery J. Albrecht, 315 DALE AVE, PROPHETSTOWN, $0.00

Charles A. Davis Sr. to Melinda Bridges and Ashley Gallentine, 1004 4TH STREET W, STERLING, $114,900

Boss Roofing Siding Experts Inc to Jackson S. Lind, 1507 5TH AVENUE, STERLING, $146,000

Lilia Diaz to Mackenzie Kelly, 505 6TH AVE, STERLING, $94,000

Carrington Mortgage Services to Kevin Boonstra and Julie Boonstra, 600 17TH AVE, FULTON, $57,000

Vaughn D. Greenwood to Jenny Burdick, 1807 3RD AVE, STERLING, $132,000

Bruce Darby and Brandy Darby to William Urban and Norine Urban, 502 WALL STREET W, MORRISON, $11,000

Marsha G. Rogiewicz to Noah D. Strike and Riley M. Stevenson, 112 LOCUST STREET, PROPHETSTOWN, $130,000

Amelia J. Yonk and Larry H. Yonk to Shelby L. Yonk and Kyle J. Yonk, 30648 WOODSIDE DRIVE, ROCK FALLS, $155,000

1111 Rentals And Property Management to Terry Williams and Kathy Williams, 13TH AVE, ROCK FALLS, $9,000

Timmy G. Tedrick and Mary Lynn Tedrick to Mark A. Heeren and Abbie M. Heeren, 17421 TIMBER DR, STERLING, $380,000

Brett A. Chappell, Stephanie A. Chappell, and Stephanie A. Kester Fka to Andrew Aguilar, 217 3RD AVE, ROCK FALLS, $0.00

Judith M. Howard to Rosario Deleon and Andrea R. Deleon, 213 5TH AVE, ROCK FALLS, $0.00

Joseph Matthews to Ken Kophamer Llc, 405 GRAPE STREET S, MORRISON, $10,000

Susan L. Becker to Jeffrey A. Freas, 3408 A STREET, ROCK FALLS, $100,000

Frans G. Rechkemmer and Lisa A. Rechkemmer to Morgan Nichols and Isaac L. Podell, 411 13 ST W, STERLING, $350,000

Jenifer A. Bellini and Erin Acevedo, 721 BROADWAY AVE, STERLING, $88,000

Bonnie Vankampen, Paula Barsema, Robin Hurst, and Allen D. Vankampen Estate to Find A New Place Now Llc, 2201 6TH ST, FULTON, $51,250

Andrew Hinton, Rebecca Hinton, Jeffrey Hinton, Jonathan Hinton, and Charles Hinton to Jeffrey Hinton and Deann Hinton, 218 BENTON STREET S, TAMPICO, $0.00

G & G Consulting Co and G&g Consulting Company to State Of Illinois Dot, 1609 4TH ST E, STERLING, $300.00

Vera L. Stutzke, Cheryl Stutzke, and Kurt Stutzke to Tammy L. Wilson, 2203 DEETS RD, STERLING, $56,000

Sherri M. Simester to Xavier Malachi Garcia and Jaycee Roberts, 1208 MINKEL ST, ROCK FALLS, $175,500

Samantha Yeager Walrath, Logan Conner Walrath, Corey A. Yeager, and Julie K. Ward to Breten Dolan, 801 10TH AVE, FULTON, $165,000

Mhb Homes 1 Llc to Ryne Jaquet, 828 MAIN STREET, ERIE, $60,000

Anthony J. Heinitz and Rebecca Heinitz to Patrick E. Johnson and Cheri L. Canier, 304 9TH AVE, FULTON, $95,000

James R. Hoffman to After Six Womens Center, 2002 9TH AVE, ROCK FALLS, $100,000

Quit Claims

Rodney Mills and Cheryl Mills to Richard Pruis, CROSBY RD, MORRISON, $7,000

Janet H. Schindel to Janet H. Schindel and Dawn Purtell, 1105 SUNSET DR, ROCK FALLS, $0.00

Tammy J. Wollesen, Betty J. Wollesen Estate, and Bryan E. Wolleson to Tammy E. Wollesen, Bryan E. Wollesen, 218 2ND STREET W, LYNDON, $0.00

Turnroth Sign Company to Eric J. Turnroth Trust, 2 Parcels: 11-35-351-010 and 11-35-351-011, $0.00

Richard S. Becker to Susan L. Becker, 3408 A STREET, ROCK FALLS, $0.00

Vera L. Stutzke Trust to Vera L. Stutzke, 2203 DEETS RD, STERLING, $0.00

Trustees Deeds

Rosemary L. Dellitt Trust to Joshua Little, 1116 MARY AVE, ROCK FALLS, $79,900

Property TransfersSterlingPremiumWhiteside CountyRock FallsMorrisonFultonErieProphetstownTampicoAlbany
Shaw Local News Network

Shaw Local News Network

Shaw Local News Network provides local news throughout northern Illinois