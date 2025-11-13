Morrison Junior High School releases honor roll

Sixth Grade
Sixth Grade Straight A’s (4.000): Peyson Dirks, Kendall Duncan, Leela Engelkens, Kelsey Ewoldsen, Sarah Findley, Addison Hook, Cooper Houzenga, Gracyn Huggins, Dawson Kuehl, Quinne Luckey, Sawyer Marinangeli, Coraline Rider, Jace Theodore, Teaghan Tipton, Melody Wiersema, Jadah Young
Sixth Grade High Honor Roll (3.500 – 3.999): Jada Alvarado, Mia Alvarado, Harper Barajas, Sheamus Blean, Braezlee Brackemyer, Ella Crocker, Bryson Deter, Lumjeta Dzeladini, Rehan Dzeladini, Abbriella Freymann, Jacob Gallegos, Gavin Gerlach, Henry Hartman, Greyson Hessert, Maren House, Vada Mcbride, Angeliek Meier, Drake Mills, Jakin Modglin, Rush Popkin, Cruz Remrey, Aspen Reynolds, Leala Reynolds, Arlo Sloan, Brinley Tegeler, Jace Velasco, Seth Wiersema Jr, Avery Williams
Sixth Grade Honor Roll (3.200 – 3.499): Robert Belha, Jake Carrigan, Tira Christin, Scarlett Hook, Lamonte Mcgregor, Oliver Nelson, Drake Rangel, Shyenne Spencer, Mateo Swanson, Ellie Temple, Robert Yarbrough
Seventh Grade
Seventh Grade Straight A’s (4.000): Hayden Druien, Buck Hill, Cole Milnes, Cindy Pelka, Lauryn Vandermyde, Skylar Waters, Ailey Wright, Jhett Wright
Seventh Grade High Honor Roll (3.500 – 3.999): Adlee Barajas, Kailee Bielema, Beau Brackemyer, Tegan Breidenbach, Bentley Deshane, Carter Edwards, Natalie Engelkes, Hudsyn Finkle, Deja Floyd, Cort Harmon, Wyatt Hinrichsen, Cooper Leighton, Jase Lewis, Tamara Lucas, Mason Mills, Kymarihanna Neas, Leanne Peavy, Rosalie Phillips, Mycah Schreiner, Corbin Updike, Sophee Vanzuiden, Matthew Weida, Howie Wenzel, Gillian West, Cohen Wroble
Seventh Grade Honor Roll (3.200 – 3.499): Leau Adolph, Jemma Baldwin, Violet Bickett, Lilyana Deter, Malachi Graham, Brynlee Habben, Elyxus Hepker, Kenneth Mahaffey, Sydney Mills, Katie Prombo, Abbriella Sally, Haylie Schipper, Paisley Tegeler, Kailee Venema
Eighth Grade
8th Grade Straight A’s (4.000): Garrett Baima, Isaac Blevins, Molly Brackemyer, Coen Finkle, Tyler Green, Brinkley Icenogle, Colton Kuehl, Eliana Mcdearmon, Jacob Mertes, Ivy Mills, Gauge Nelson, Summer Pageloff, Easton Swanson, Chance Williams, Uryah Wright
Eighth Grade High Honor Roll (3.500 – 3.999): Mena Appleman, Caelyn Bramm, Keagan Bruins, Kara Christin, Kacie Dearborn, Kinley Duncan, Reece Engaldo, Garistan Grzegorek, Lylah Harridge, Brenton Lantz, Noelle Neas, Sarah Ohlsen, Shay Steele, Katrina Tarawneh
Eighth Grade Honor Roll (3.200 – 3.499): Brena Cox, John House, Briley Lambert, Alice Richards, Matthew Wiersema