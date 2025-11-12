Whiteside County property transfers for Nov. 3-7, 2025

Warrenty Deeds
Joshua S. Huizenga to Paul J. Rosenow, 8265 BURNS RD, FENTON, $0.00
Edward A. Gale and Sharon L. Gale to Vincent B. Hennings and Meredith Virginia Hennings, 28375 WOODSIDE DRIVE, ROCK FALLS, $90,000
Frank A. Hosticka and Kristina M. Hosticka to Garett O. Plumley and Rose Ella Plumley, 503 SUNSET DRIVE, PROPHETSTOWN, $150,000
Tammi L. Morthland and Norma Jean Reed to Thomas Millard, 500 WINFIELD ST W, MORRISON, $121,000
Chad D. Ordean and Kayla Ordean to Tyler J. Sherrill and Brooke Sherrill, 906 WIKER DR, ROCK FALLS, $194,000
Carrington Mortgage Services Llc to Gabriella Quintero and Juan C. Gamez, 2209 15TH AVE, STERLING, $99,000
Jaimmy L. Pasalich and Jaimmy L. Lyles Fka to Kailey Wolf and Hubbard Cash Montgomery, 1505 DILLON AVE, STERLING, $120,000
Sheldon Sowers and Alicia Sowers to Mason J. Kaiser and Madilyn Barnhart, 2304 OAK ST, ROCK FALLS, $237,500
Carol S. Schryver Trustee and Schryver Family Trust to Alan Hopp and Stephanie Fassler, 21932 FULFS RD, STERLING, $280,000
Steven A. Gronlund and Brian M. Gronlund to Matthew A. Nelson and Angie L. Lewis, 515 WIKER DRIVE, ROCK FALLS, $165,000
Margiline R. Halverson and Margiline R. Sommers Nka to Eric Mccubbin and Shannon Mccubbin, 340 TREE LANE PROPHETSTOWN, $205,000
Wayne Miller and Mary Miller to Rudy Petersheim and Sarah Petersheim, 21530 SMIT RD, MORRISON, $275,000
Jane M. Green to Andrew John Gillam, 1412 7TH ST, FULTON, $84,694
Quit Claims
Cynthia A. Engelkens to Ann M. Klein, 19660 FELLOWS RD, MORRISON, $0.00
Jeffry N. Brondyke and Miyesca C. Brondyke to Jeffry N. Brondike and Miyesca C. Brondyke, 3 Parcels: 01-28-252-002, 01-28-252-008, and 01-28-252-009, $0.00
Teresa Decker to Teresa Lynn Decker Trust, 325 10TH ST, FULTON, $0.00
Joy Neese to Austin Hansen, 1 Parcel: 20-06-101-007, $0.00
Rex Edward Gaumer to Mary K. Gaumer and Charles M. Gaumer Iii, 1 Parcel: 10-35-251-004, $0.00
Trustees Deeds
Tammy L. Tegeler Trustee and Brian E. Tegeler Trust to Tammy L. Tegeler Trust and Dillin K. Tegeler, 1 Parcel: 13-13-400-008, $0.00
Jon A. Lockhart Trust and Vickie R. Lockhart Trust to Jon A. Lockhart and Vickie R. Lockhart, 502 10TH AVE, FULTON, $0.00