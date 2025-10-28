Shaw Local

Whiteside County property transfers for Oct. 20-24, 2025

By Shaw Local News Network

Warranty Deed

Paul E. Harmon and Jamie L. Harmon to David Lee and Deborah Lee, 13924 MICHAEL CT MORRISON IL $336,000

Danielle M. Merlino, Danielle M. Vance Fka, and Nicholas Merlino to Paul E. Harmon and Jamie L. Harmon, 644 GENESEE AVE MORRISON IL $300,000

Mark A. Johnson and Anita Johnson to Ethan Cox and Kyia Cox, 1114 HICKORY RD STERLING IL $265,000

Gaije R Drane Fowkes to Brenda Stuckey, 1012 10TH AVE ROCK FALLS IL $55,000

Thomas S. Breed and Nancy J. Breed to Mark Johnson and Anita Johnson, 1906 AVENUE G STERLING IL $192,000

Joseph P. Mcdonald to Margarita Macias and Jose Alberto Dejesus Ambriz Macias, 608 10TH AVE ROCK FALLS IL $135,000

Phillip L. Todd and Valerie M. Todd to Daniel R. Witmer and Roberta A. Witmer, 30078 PENROSE RD STERLING IL $157,000

Oak Street Properties Llc to James E. Dano, 206 GENESEE ST S MORRISON IL $16,000

Crystal Anger and Ronald Anger Jr. to Michael Grennan, 2106 WALTER ST ROCK FALLS IL $100,000

Eric Phend and Bonnie S. Phend to Jeffery L. Shoemaker and Angela J. Shoemaker, 718 MILNES DR MORRISON IL $175,600

Melton Family Farm Llc to David Joseph Toppert and Lori E. Toppert, FARGO RD TAMPICO IL $25,000

Andrea Williams and Robert M. Haas to Jace S. Williams and Lauryn Dean, 20890 CATTAIL RD FULTON IL $180,000

Peter Harkness and Susan Harkness to Nickolaus W. Dirks and Antori L. Dirks, 17885 GRANDVIEW DR STERLING IL $620,000

Carrie Wangelin and Shane Wangelin to Jacob K. Moore, 1402 BENNETT DR ROCK FALLS IL $94,900

Shannon D. Brauer to Daniel A. Hopkins and Christine L. Stogsdill, 14750 WALLER RD ALBANY IL $94,000

Relo Property Llc to William P. Moser and Kalee Ann Moser, 901 AVENUE A ROCK FALLS IL $167,000

Andrew M Higley to Christian Daryl F. Calisang and Karen Claire V. Vinoya, 3405 16TH AVE STERLING IL $188,500

Eugene F. Heumann to Manfred R. Heumann Trust and Kathleen R. Heumann Trust, YORKTOWN RD MORRISON IL $217,500

Joshua S K and Vanessa D. Wahl to Timothy G. Dowd and Tasha N. Dowd, 10251 RIDGE RD ROCK FALLS IL $370,000

Tim G. Dowd, Timothy G. Dowd Aka and Tasha N. Dowd to Brett A. Chappell and Stephanie Chappell, 433 MARTIN RD ROCK FALLS IL $200,000

Dougals J. Hubbard, Doug Hubbard Aka, and Lori L. Hubbard to Jack Lemke, 106 SOUTH MAIN COLETA IL $225,000

Bradley J. Schreiner to Bradley J. Schreiner Trust, 804 18TH ST E ROCK FALLS IL $0.00

Bradley J. Schreiner to Bradley J. Schreiner Trust, MCNEIL RD ROCK FALLS IL $0.00

Bradley J. Schreiner to Bradley J. Schreiner Trust, 1 Parcel: 11-34-401-016 $0.00

Pamela J. Howard to Ryan Robinson and Lance Robinson, 519 26TH ST E STERLING IL $150,000

Louis Guerrero to Breanna E. Evenson and Ryan Evenson, 902 7TH ST W STERLING IL $71,000

Jessica Dale to Harrison M. Lippens, 31535 THOME ROAD ROCK FALLS IL $155,000

Matthew Reed and Darby D. Brown and Linda M. Brown, 1614 16TH AVE STERLING IL $155,000

Jonathan Strong to R&r Adventures Llc and R & R Adventures Llc, 610 1/2 W 7TH ST STERLING IL $72,000

Us Bank Trustee and Cim Trust 2020r7 to Jane Rasmussen, 1306 4TH ST E STERLING IL $55,000

Victor M. Barrios to Gabriel S. Lewis and Karla L. Quiroz, 2104 CHESTNUT AVE STERLING IL $124,000

Kelly J. Hicks Sr. and Monica C. Fernandez to Kelly J. Hicks Sr. and Monica C. Fernandez, 408 BASE ST S MORRISON IL $0.00

Dennis W. Boynton and Marla B. Boynton to Marla B. Boynton Trust and Dennis W. Boynton Trustee, 1 Parcel: 11-05-176-001 $0.00

Quit Claims

William Rice to William Rice and Sarah Rice, 602 12TH AVE FULTON IL $0.00

Rebecca L. Miller to Todd A. Miller, 22480 BLUE GOOSE ROAD CHADWICK IL $0.00

Ronald Hanson to Basie Radosevich and Billie Radosevich, 612 JACKSON STREET PROPHETSTOWN IL $1,000

Steven L. Lindstronm to Steven L. Lindstronm and Julie A. Lindstrom, 4 Parcels: 02-10-100-007, 02-10-100-010, 02-10-200-009, 02-10-300-005 $0.00

Pamela S. Nice to Pamela S. Nice Trust, BLUE GOOSE RD STERLING IL $0.00

Brian Large to Toshia Large, 1117 8TH AVE ERIE IL $0.00

Lance E. Schindel, Barry L. Schindel, Kyle W. Schindel, and Clarence E. Schindel to Janet H. Schindel, 1105 SUNSET DR ROCK FALLS IL $0.00

Brenda Hesser to Patricia Ann Hoogheem, 611 16TH PLACE FULTON IL $0.00

John D. Schultheis and Jennifer R. Schultheis to John D. Schultheis, 2101 DIXON AVE ROCK FALLS IL $0.00

Kurt R. Blanchette and Tina L. Blanchette to Tina L. Blanchette, 14831 ELK RD FULTON IL, $0.00

Donald Reul, Jacob E. Reul, and Rachael G. Reul to Jacob E. Reul and Rachael G. Reul, 508 JACKSON STREET PROPHETSTOWN IL $0.00

John R. Oelrichs, and Mark J. Oelrichs to John J. Oelrichs, 29399 PENROSE RD STERLING IL $7,500

Beverly Asbury to Brian Asbury, 1109 5TH ST W STERLING IL $0.00

Jazmend Chattic and Garret Winfield to Garret Winfield, 507 12TH ST W STERLING IL $0.00

Trustees Deeds

Alice R. Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee and Jean A. Swan Trust to Michael Steele Trust, 2 Parcels: 08-08-300-007 and 08-08-400-002 $0.00

Alice R. Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee, and Jean A. Swan Trust to Jake Gengenbach Trust and Jake Gengenbach Trustee, 1 Parcel: 08-08-400-002 $0.00

Alice R. Steele Trustee, Janice Gengenbach Trustee, and Jean A. Swan Trust to Alice R. Steele Trust, 4 Parcels: 08-08-200-004, 08-08-400-001, 08-17-300-006, and 08-20-100-003 $0.00

Kay E. Fisher Trust to David B. Hurless, 3809 17TH ST E STERLING IL $328,300

