Whiteside County property transfers for Sept. 29 to Oct. 3, 2025

By Shaw Local News Network

Warranty deeds

Jennifer L Streets Buechler and Robert Buechler to Jeffery P Banker and Elizabeth N Banker, 630 Hillandale Drive, Morrison, $225,000.

102 N Main Street Llc to Jh River Enterprises Llc, 102 N. Main St., Albany, $115,000.

Paul R Sibley and Rosemary Sibley to Herbert Gehres, 105 Birch St., Prophetstown, $159,900.

Secretary Of Hud to Red Apollo Llc, 412 W. 9th St., Sterling, $65,532.

Alan D Burkett and Sherry L Burkett to Karen S Icenogle, one parcel on Blue Goose Road, Morrison: 04-30-400-012, $122,000.

Lester G Cordes Estate, Vicki Long, Vonni Hall, Duane Cordes, and Judy Butler to Mary K Stoner and Dillon J Stoner, 24439 Hillcrest Drive, Sterling, $179,000.

Leslie K Spangler to Kara J Lacy, 1403 Franklin St., Rock Falls, $151,000.

Darren N Johnson to Frans G Rechkemmer and Lisa A Rechkemmer, 3503 14th Ave., Sterling, $325,000.

Wanda Peterson to Micah Funderberg, 2602 Yeoward St., Rock Falls, $55,000.

Erin Rebecca Kent to Carson T Boyer and Rylee M Hasley, 508 14th Ave., Sterling, $128,500.

Teray Boyer and Wendy Boyer to Ron Clark and Patricia Clark, 1901 Avenue H, Sterling, $130,000.

Angela Mary Buckley and Steven J Buckley to Halie Decrane, 310 S. Main St., Tampico, $79,500.

Kristen N Pell, Kristen N Reifinger and Zacheriah A Reifinger to Edox Investment Llc, 01-28-130-005, $40,000.

Norma L Porter to Tom L Fritsch and Melodie L Fritsch, 1003 Avenue D, Rock Falls, $140,000.

Debra M Brown and Maurice E Brown to Richard Gorzny, 1408 4th St., Fulton, $65,000.

Francis M Clementz to Sean B Sandrock, 704 W. 13th St., Sterling, $127,500.

John Brady to Tcs Total Property Management Llc, 311 1st Ave., Sterling, $310,000.

Courtnie Moore to Jennifer Suarez and Brian Suarez, 18791 Felton Road, Morrison, $15,000.

David E Cook and Carol L Cook to Eugene R Ryan Jr, one parcel on Lyndon Road, Morrison, 03-16-400-007, $599,771.

Kyle E Knautz Sr to Kyle E Knautz Jr, 18990 13th St., Fulton, $72,500.

Keith J Hayenga and Brianne M Hayenga to Brian J Reinhart and Megan B Reinhart, 201 E. Morris St., Morrison, $115,000.

Michael Logue to Ryan Melton and Cassidy Melton, 7014 Wilmot Road, Erie, $181,900.

Willard H Estilow Jr to Federico Ton Belli and Ana O Ton, 1002 10th Ave., Fulton, $110,000.

Eric A Meyer and Deborah Meyer to Jessica L Lindsey, 503 N. Church St., Albany, $122,900.

Shane Brockel and Allison Ross, now known as Allison Brockel to Douglas E Walwer, 308 N. 9th St. Fulton, $378,000.

Thomas E Hatten and Lisa D Hatten to Jarrod Scott Ortgiesen and Heather Babbitt, 315 Verio Ct., Rock Falls, $330,000.

Brian J Reinhart and Megan B Reinhart to Mason D Sitzmore and Rachel A Sitzmore, 13430 Deer Trace Drive, Morrison, $337,000.

Wendy L Mccart, Gary A Mccart and Alesha A Benson to Danny L Nelson and Patricia J Weidel, 511 E. High St., No. 8, Morrison, $55,000.

Ryan A Melton and Cassidy A Melton to Ethan T Herber, 142 Riverview Drive, Albany, $205,000.

Vernon C Rosene Trust and Roy Dodge, trustee, to Jeffrey D Hoffman, 2103 Riverview Drive, Rock Falls, $330,000.

Cally M Vasquez, formerly known as Cally M Rodriguez, to Aaron Buntjer, 25720 Indian Ridge Road, Sterling, $123,870.

David Pladna and Pamela Pladna to Emily Cox, Rebecca Cox and Eamonn E Cox, 501 N. Church St., Albany, $179,000.

Deed

Intercounty Judicial Sales Corp and Debra Smith to Carrington Mortgage Services Llc, 600 17th Ave., Fulton, $0.

Quit claim deeds

Schreiner Lp Interest Llc to Billie Jo Hudson, 1106 10th Ave., Rock Falls, $0.

Douglas D Little Estate and Yvette M Bell to Ryan L Bell, 1803 22nd Ave., Sterling, $0.

Trustees deeds

Timothy R Bogott Trust, Anje B Bogott Trust, Anje B Bogott, trustee, and Timothy R Bogott, trustee, to A Ted Cassens Trust, one parcel on Hoover Road, Sterling: 11-10-100-010, $540,360.

Keith W Benson III Trust to Juan Manuel Ibarra, five parcels on West LeFevre Road, Sterling, 11-21-127-001, 11-21-127-002, 11-21-127-003, 11-21-127-004 and 11-21-127-005, $45,000.

Timothy R Bogott, trustee, Anje B Bogott, trustee, Anje B Bogott Trust and Timothy R Bogott Trust to Lynn M Cassens Trust, three parcels on Hoover Road, Sterling: 11-03-300-005, 11-03-300-007 and 11-03-300-008, $452,375.

