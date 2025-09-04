Lee County property transfers for Aug. 25-29, 2025

Warranty deeds
Richard D Bess to South Valley Properties Llc, 1034 W. Third St., Dixon, $65,000.
Gregory Quaco and Regina Quaco to Lynn Hays, 924 Marvid Ave., Dixon, $240,000.
Smith & Schaefer Llc to Toomsen Rentals Llc, 1310 W. 9th St., Dixon, $0.
A Charles Rosette to Anthony Tuttle, 3102 Chicago Road, Paw Paw, $275,000.
Peggy E Jones to Adam Northcutt and Bryce Northcutt, 11-16-13-200-004, $50,000.
Grand Knoll Farms Llc to Craig A Buhrow and Marjorie E Buhrow, 2079 Carline Road, Ashton, $190,000.
Daniel E Oconnell III, Daniel E Oconnell and Marcia K Oconnell to Chelcie M Oconnell and Brandon J Poss, 972 Green Wing Road, Amboy, $315,000.
Tommie L Harrison and Karol J Harrison to Annamarie Rose Bartlett, 128 S. Prospect Ave., Amboy, $74,225.
Robby D Donoho Sr and Karen E Donoho to Lynne Durin, 1353 Steward Road, Steward, 21-12-08-100-002, $65,000.
Kevin L Miller and Heidi L Miller to William Hoadley Jr, 368 Wisconsin Ave., Paw Paw, $155,000.
Sarah D Coffey and Brandon Brady, 613 S. Ottawa Ave., Dixon, $122,500.
Edward A Vaile and Lana K Vaile to Woosung Investments Llc, 427 N. Lincoln Ave., Dixon, $140,000.
Margaret Ann Reif to Justin R Foster and Danielle R Foster, 17-05-15-300-011, $25,000.
Diane M Blum to Steven Scudder and Sarah Scudder, 345 Rockside Drive, Dixon, $520,000.
Hvarre Holdings Llc to Gabriella Brigando, 1635 Riverside Circle, Dixon, $176,000.
Allen W Wickert and Cheri L Wickert to Michael Terrence Goldman and Amanda Aller Goldman, 1191 Bay Drive, Dixon, $187,500.
Vaughn M Rhodes to Michael V Dennis Jr and Dacia D Dennis, 07-02-09-151-007 and 07-02-09-151-008, $50,000.
Nicole Harrington and D’andre Harrington to Damon Bautista and Taryn Tang Bautista, 501 Heather Lane, Dixon, $225,000.
Brad Lindenberg, Justin L Lindenberg and Corliss Lindenberg to Ronald J Hoeffleur Jr and Julie A Hoeffleur, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-304-009, $15,000.
Cesar R Molina, Robert A Molina, Nelson E Molina and Robert A Molina to Renata Anna Cetera, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-409-015, $18,000.
Cameron D Robbins and Stacey L Robbins to Terry Linn Waber and Brenda Lee Waber, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-126-002, $16,500.
Alexis Vazquez and Viviana M Ortiz to Ariel Del Valle and Marilyn Del Valle, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-330-004, $13,000.
Linda K Brown to Linda K Brown and Sherry L Koch, 206 N. Grove St., Harmon, $0.
English Butterfly Llc to David Meurer, 611 N. First St., Ashton, $109,000.
Warranty deed in trust
Gail M Mcmahon, Thomas P Mcmahon Jr and Micah Thomas Mcmahon to Kathryne S Brush, trustee, and Kathryne S Brush Trust, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-104-013, $83,000.
Quit claim deeds
Robert L Anzelmo and Pamela J Anzelmo to Robert L Anzelmo, Pamela J Anzelmo, Steven R Anzelmo and Paul R Anzelmo, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-206-006, $0.
Edward R Binkley and Laura J Binkley to Edward R Binkley and Laura J Binkley, 1207 Fargo Ave., Dixon, $0.
Susan M Shuttleworth to Susan M Shuttleworth, trustee, and Susan M Shuttleworth Trust, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-254-006, $0.
Cgr Farms to David C Rhodenbaugh, Kimberly Gerster and Tracy Corcoran, 12-14-05-200-008, $0.
Amador G Carrazco to Sandra Paredes, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-256-006, $0.
Kimberly Sarno and Carl K Sarno to Carl K Sarno, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-353-018, $0.
Josh Stallings and Karla Rae Stallings to Timothy Trier, 1209 W. Fourth St., Dixon, $30,000.
Deed
Judicial Sales Corporation and Christina Pena to Carrington Mortgage Services Llc, 3268 Hayes Road, Rochelle, $0.
Trustees deeds
Rock River Housing Trust and Susan J Spratt, trustee, to Sarah J Quincer, 604 E. Graham St., Dixon, $0.
William J Dempsey Jr, trustee, and Margaret J Dempsey Trust to Michele S Carr, 317 E. Third St., Dixon, $140,000.
Susan E Shaw, trustee, Susan E Shaw Revocable Trust, Kevin L Shaw, trustee, and Kevin L Shaw Revocable Trust to K&k Properties Llc, 720 Green Wing Road, Amboy, $700,000.
Deeds in trust
Curtis A Albus to Curtis A Albus, trustee, and Curtis A Albus Trust, 209 W. Bassett St., Nelson, $1.
William E Near to William E Near, trustee, and William E Near Revocable Trust, 321 S. Elm St., Franklin Grove, $0.