Whiteside County property transfers for Aug. 25-29, 2025

Warranty deeds
Sharon E Hostetler, trustee, Sharon E Hostetler Trust and James W Hostetler Trust to Gilbert Hostetler and Julie Hostetler, one parcel in Hahnaman Township: 23-32-100-001, $0.
Sharon E Hostetler, trustee, James W Hostetler Trust and Sharon E Hostetler Trust to Grant Garretson and Shirley Garretson, one parcel in Hahnaman Township: 23-28-300-001, $0.
Leon J Hostetler and Sheila I Hostetler to Jonas Shrock, 27530 Bell Road, Tampico, $135,000.
Bradley S Huizenga and Ashley Huizenga to Brian K Oostenryk Jr, 11666 Prairie Center Road, Morrison, $216,000.
Sharon E Hostetler, trustee, Sharon E Hostetler Trust and James W Hostetler Trust, to Lucinda Hostetler, four parcels in Hahnaman Township: 23-28-100-007, 23-28-100-009, 23-31-200-005 and 23-32-100-001, $0.
Starr Shamp, also known as Starr Coleman, and James Shamp to Annabelle Chattic, 405 12th Ave., Sterling, $100,000.
Marcus Klavenga and Shannon Klavenga to Madison Lenhart and Jacob A Lenhart, 1602 3rd Ave., Sterling, $164,900.
Jacob A Lenhart and Madison Lenhart to Dylan B Williams, 1402 7th Ave., Sterling, $124,500.
Madison M Ribordy to Michael Bryce, 1307 Sycamore Drive, Rock Falls, $99,900.
John O Eyer, Kenneth Drehman and Susan Desplinter to John O Eyer, two parcels on Moline Road, Erie, 19-15-300-002 and 19-22-100-002, $0.
Kevin M Manon and Kayla I Manon to Chase A Fischbach, 1308 12th Ave., Sterling, $115,000.
Debra M Brown to Brooke Rose Smith, 513 21st Ave., Fulton, $114,000.
Casey Hnatiuk to Nicholas Devers and Julie Devers, 208 E. Miller Road, Sterling, $0.
Jerry E Bartlett and Gloria A Bartlett to Delia Gomez, 601 15th Ave., Sterling, $42,500.
Danny Vanzuiden, also known as Daniel Vanzuiden, and Julie Vanzuiden to Elaina Nath and Travis Nath, 616 10th Ave., Fulton, $168,000.
Leland E Sedig and Karen J Sedig to Raphael P Mendez, 728 Broadway Ave., Sterling, $189,900.
Kristol Ann Anderson and Gladys L Ramsey Estate to Thomas Wise, 1513 Wike Drive, Rock Falls, $86,000.
Randy M Bell and Connie L Sullivan to Seth Meyer and Aubrey Meyer, 1300 7th Ave., Rock Falls, $125,000.
Wayne A Wiersema and Mary B Wiersema to Benjamin R Eshelman, 1200 4th St., Fulton, $50,000.
Blue Ridge Properties Llc to Keeyan A Davis, 511 Locust St., Prophetstown, $118,000.
Quit claim deeds
Thomas J Snyder and Cynthia S Snyder to Lindsay A Davis and Thomas N Current, 1026 6th Ave., Fulton, $0.
Andrew Joseph Funk to Madison M Ribordy, 1307 Sycamore Drive, Rock Falls, $0.
Logan S Dornbush and Courtney J Melvin, now known as Courtney J Dornbush to Logan S Dornbush, 10190 Albany Road, Erie, $0.
Industrial Development Commission and city of Rock Falls to Mitchell Herrero and Sharon Herrero, 1213 W. 21st St., Rock Falls, $5,650.
Eric C Baker to Danielle S Baker, 3602 15th Ave., Sterling, $0.
Ronnie Schies and Tammy Schies to Melissa Schies, 2809 Spruce St., Rock Falls, $0.
Madeline Gasso and Alejandro Escalante to Madeline Gasso, 516 E. Rock Falls, Road, Rock Falls, $0.
Dougals R Delille to Lana L Stropes, 2210 Stropes Road, Albany, $0.
Douglas R Delille to Lonny Stropes, one parcel on Stropes Road, Albany: 13-30-300-002, $0.
Dougals R Delille to Theresa Mcdaniel, one parcel on Stropes Road, Albany: 13-30-300-003, $0.
Cal Jarrett to David L Seidel and Janice F Seidel, one parcel in Coloma Township: 11-28-440-004, $0.
Robert L Cameron to Shaun Michael Cameron and Brandi J Cameron, 23140 Emerson Road, Sterling, $0.
Deeds
Guy A Dumont and Carla M Dumont to Carla Dumont Family Trust and Guy Dumont Family Trust, 15375 Ebson Road, Fulton, $0.
Edward B Stover and Barbara J Stover to Darcy Canas, trustee, and Stover Family Trust, 2116 14th Ave., Sterling, $0.
Margo L Converse to Margo Renee Magnuson, trustee, and Margo L Converse Trust, 1710 Avenue E, Sterling, $0.
Trustees deeds
Judith A Reinhart, trustee, Kenneth J Reinhart Trust and Judith A Reinhart Trust to Justin R Jensen, 16179 Greenland Drive, Morrison, $185,000.
Regions Bank, trustee, and Trust No 90p01500 to Steven Vigen, 15951 Timberlane, Morrison, $90,000.
Lorie B Nutt, trustee, and Arthur A Heinze Trust to Daniel Garza and Anjanette W Garza, 2011 39th Ave., Sterling, $28,000.
Jennifer L Vital Family Trust to Jennifer R Johnson, 115 4th St., Fulton, $213,000.