Lee County property transfers for Aug. 18-22, 2025

Warranty deeds
Everett Street Enterprises and Ronald J Blaine to Blaine Investments Lp, 13-21-28-100-001, $147,000.
Thomas E Linhart to Natalie C Crocker, 2396 Shaw Road, West Brooklyn, $260,000.
Curtis Phelps to Bunny’s Bait Shop Llc, 1000 E. River St., Dixon, $10,000.
Raymond W Hays to Bunny’s Bait Shop Llc, 1024 E. River Road, Dixon, and 75 Ravine Ave., Dixon, $140,000.
Sharon Nagy and Joseph Nagy to Omar Nathaniel Rodriguez and Carolina Arreola, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-278-007, $19,500.
Kathryn Kierczynski to Gabriel Monroy and Karina Ruiz, 390 N. East Ave., Amboy, $22,500.
Hiram Soto to Edwin Soto, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-205-009, $0.
Juan Cruz to Alfega Cerda and Andres Cerda, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-378-041, $0.
Kelly Daraska, trustee, and Kelly Daraska Trust to Richard D Elliott, 327 W. Division St., Amboy, $78,000.
Enriqueta Schott Bonilla, Enriqueta Schott and Stephany Rafols to Roy Corona, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-107-036, $13,500.
Brian David Clinite and Tanya M Clinite to David A Radomski and Christine M Radomski, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-407-024, $24,500.
Joel Piotrowski, Elaine T Robaczewski and Elaine Bannon to Abner Magdiel Martinez San Juan and Ashley May Martinez, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-377-008, $15,000.
James Randall Bowman and Alizet Santiago, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-352-022, $20,000.
Hector Salcido and Jose Alan Perez Zamudio to Andrea M Johnson, Dalton G Handel and Cody M Halte, one parcel in Wodhaven Lakes: 13-21-12-231-003, $38,000.
Calix Saul Laboy Feliciano to Todd A Mullen and Pamela Eileen Mullen, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-329-001, $16,000.
Wilma Chavez to Andrzej Stasik and Zofia Stasik, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-480-009, $11,500.
William G Hrynko and Pamela M Hrynko to Alicia Anaya, Raul Enrique Anaya Jr and Isaiah Matthew Rivera, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-176-003, $11,000.
Carole Novak and Krista M Muell to Lynne Marie Reilley and James Michael Reilley, one parcel in Woodhaven Lakes, $19,250.
John Myron Colbeck and Michelle L Colbeck to Ruben Moreno Gutierrez and Leila Moreno, one parcel in Woodhaven Lakes, $16,900.
Bruce James Bradley and Sheila Ann Bradley to Vanessa Suarez Rodriguez, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-328-010, $16,000.
Edward D Keen to Joseph Burton Phillips, 1104 Beech Drive, Dixon, $165,000.
Sharon C Dunphy to Michael A Helfrich and Rebecca J Helfrich, 500 Countryside Lane, Dixon, $215,000.
Vincent Morris and Vincent E Morris to Matthew Bumber and Deborah Bumber, 802 Union Road, Harmon, $430,000.
Harrison R Mccoy to Russell P Myers and Natalie K Baquerizo, 611 S. Hennepin Ave., Dixon, $240,000.
Aaron Joseph Kwak and Melissa Le Kwak to Brianna Beetz and Dristin Beetz, 223 N. Lincoln Ave., Dixon, $145,900.
Candy L Jonsson to Aaron Wagner, 518 W. Chestnut St., Compton, $105,000.
Joel Jakobs to Paul Sandefer and Corrine Sandefer, 800 Gregden Shores Drive, Sterling, $210,500.
Diane Jakobs to Paul Sandefer and Corrine Sandefer, 800 Gregden Shores Drive, Sterling, $210,500.
David J Nauman, Ladonna Sue Nauman and Ladonna Sue Singleton to Brandon G Horner and Brandon Horner, 147 N. Jefferson Ave., Amboy, $65,000.
Stephanie Rene Eastman to Alicia M Eastman, 421 E. Bradshaw St., Dixon, $160,000.
Mary Mcwethy and Steven Humphrey Jr to Jordan A Bivins, 1115 White Rock, Dixon, $165,000.
Mark S Dejarnatt, David Dejarnatt and Michele Linner to Natalia M Ciesla and Aneta Ciesielka, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-151-001, $40,000.
Jonathan T Ritter, Jonathon T Ritter and Samantha J Ritter to Austin W Cliffe and Susan M Stephens, 223 Chapman St., Paw Paw, $160,000.
Margo L Reaver, trustee, Joseph E Reaver, trustee, Joseph E Reaver Family Trust, Reaver, Margo L Family Trust, Margo L Reaver Family Trust and Jlp Reaver Llc to Sterling Park District, one parcel: 16-07-07-400-003, $45,000.
Mary Kathryn Stenzel to Nichole Stenzel and David Stenzel, 112 S. Stroble Ave., Amboy, $30,000.
Ronald A Pontecore Jr and Cheryl L Pontecore to John R Vicich and Jennifer Lynn Percifield, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-432-014, $36,500.
Michael Vaessen and Brenda Vaessen to Carmen Quitana, 103 W. Main St., Sublette, $21,500.
Richard H Mccullough and Deborah Bennett to Angela Considine, 673 Maytown Road, Harmon, $40,000.
Brittany V Jordan to Nicole Fisher, 1306 Hemlock Ave., Dixon, $165,000.
Rick A Mills and Tamara S Mills to Brittany V Jordan, 1306 Hemlock Ave.,Dixon, $130,000.
Joseph K Roth and Kate E Roth to Deanna L Fidis and Coventine Fidis, 436 IT Route 2, Dixon, $0.
Quit claim deeds
Carlota Vargas to Randolfo Vargas, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-376-008, $0.
Ian E Henson and Jennifer G Fonseca to Raymond E Lynch Jr and Rebecca A Lynch, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-308-016, $0.
Edgardo Tureios and Edgardo Turcios to Jose Aguilera, 804 Main St., Ashton, $0.
Robert G Gibson to Robert G Gibson and Diane G Brinegar Gibson, 588 Church Road, Compton, $0.
Christopher Thomas and Kathryn Thomas to Kathryn Thomas, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-129-013, $0.
Jeffrey G Reif, Jeanne A Sheridan, Katherine M Elliott to George A Reif to Margaret Ann Reif, 17-05-15-200-011, $0.
Allison Haslett and Enoch Haslett to Allison Haslett, Enoch Haslett and Jami Tillis Saddler, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-155-003, $0.