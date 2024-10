Newman Central Catholic High School announces first-quarter honor roll

STERLING – Newman Central Catholic High School recently released its first-quarter honor roll for the 2024-2025 school year. Students named to the honor roll include:

High Honors

Grade 12: Nathaniel Burger, Livvy Clark, Allie Cook, Kaitlyn Conderman, Taylor Crownhart, Chase Decker, Zachary Deforest, Zion Fiorini, Grace Geske, Kaz Grazulis, Payton Hanna, Briar Ivey, Daniel Kelly, Madison Loomis, Gabe Lorenzen, Cody McBride, Allyson McGinn, Mykala Mulderink, Jacob Newberry, Joe Oswalt, Helen Papoccia, Ryan Partington, Aj Propheter, Amiya Rodriguez, Macie Rosengren, James Stitt, Madelynn Taylor-Steffens, Kat Verdick, Wyatt Widolff, Riley Wigginton, Maximus Williar, and Hiram Zigler.

Grade 11: Hannah Britt, Emmy Burger, Bella Clark, Matthew Clemen, Brenleigh Cook, Haleigh Dale, River Fiorini, Leo Francis, Lauryn Francque, Reese Grummert, Frances Haley, Reagan Hammes, Zhyler Hansen, George Jungerman, Garret Matznick, Olivia Mulderink, Lucy Oetting, Leandro Reynolds, Alexandra Setchell, Sam Smith, Sydni Tessendorf, Grace Tobias, Elizabeth Vance, Brooklyn Warren, Ryan Welty, and Garet Wolfe.

Grade 10: Elaina Allen, Klar Amos, Kaylee Benyo, Ella Billiet, Rebecca Boesen, June Drinkall, Ella Ford, Jackson Graham, Blair Grennan, Ayden Gutierrez, Parker Hanrahan, Lauryn Hiatt, Brooks Knudson, Ember Lopez, Ashton Miner, Matthew Murray, Liam Nicklaus, Holden Paisley, Anna Propheter, Joel Rhodes, Renner Rosengren, John Rowzee, Max Sagel, Brooklyn Smith, Parker Strommen, Jeffrey Thormeyer, Claire Von Holten, Daniel Welty, and Layla Young.

Grade 9: Jessica Ardis, Chloe Behrens, Ruby Burger, Logan Cook, Lucas Cook, Easton Coward, Lauren Dale, Aubrey Devine, Keane Courtney Donaire, Emily Dorathy, Grace Drew, Owen Frank, Andrew Garland, Veronica Haley, Jameson Hanlon, Daniel Hicks, Grace King, Mindy Lorenzen, Lauren McClain, Sophie Mezo, Landon Near, Layla Nicklaus, Timothy Papoccia, Tim Plote, Roman Reynolds, Anthony Selmi, Trevor Simpson, Nathan Skokna, Madison Storey, Paizlee Williams, Tyson Williams, and Peyton Verdick.

Honors

Grade 12: Destini Chambers, Jaylee Dugger, Makenzie Duhon, Seamus McDonnell, Mia Trujillo, and Brady Williamson.

Grade 11: Evan Bushman, Jacob Payne, and Anderson Verhulst.

Grade 10: Matt Blackert, Sophia Brantley, Alexander Briseno, Kai Force, Amaya Gomez, Jerry Mulderink, Mason Mulderink, Eveyiah Sandrock, Ian Skokna, Tessa Steder, and Aiden Volz.

Grade 9: Liam Ackley, John Blackert, Charley Frank, James Gainey, Bella Lanning, Josiah Lewis, and Gianna Vance.