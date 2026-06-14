Sale closed in Plainfield: $470,000 for a single-family home

A 2,038-square-foot single-family home, built in 2003, has changed hands.
The home at 24336 West Apple Tree Lane in Plainfield was sold on May 21 for $470,000, or $231 per square foot. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 9,325 square feet.
Other homes in Plainfield have recently been purchased nearby:
· A 2,234-square-foot single-family residence at 24333 West Walnut Circle, sold in October 2025, for $539,900, a price per square foot of $242.
· In March, a 1,537-square-foot single-family house at 24333 West Leski Lane sold for $317,500, a price per square foot of $207.
· At 24341 West Leski Lane, in September 2025, a 1,606-square-foot single-family residence was sold for $343,000, a price per square foot of $214.