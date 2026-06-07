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Real Estate

Single-family home in Streator sells for $150,000

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By United Robots

A 1,766-square-foot single-family residence, built in 1961, has changed hands.

The home at 608 Pine Tree Road in Streator was sold on May 15 for $150,000, or $85 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 13,068 square feet.

Other homes in Streator that have recently been purchased close by include:

· A 1,485-square-foot single-family residence at 3 Old Orchard Lane, sold in July 2025, for $225,000, a price per square foot of $152.

· At 1 Old Orchard Lane, in February, a 1,489-square-foot single-family residence was sold for $225,000, a price per square foot of $151.

· In May, a single-family residence at 813 Oakley Avenue sold for $139,000.

Real EstateUnited Robots