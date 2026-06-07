Single-family home in Princeton sells for $228,000

A single-family residence located at 1203 West Clark Street in Princeton changed owners on May 20.
The home, built in 1977, was sold for $228,000. The property’s lot measures 9,600 square feet.
Other homes in Princeton have recently changed hands nearby:
· A single-family house at 1111 North Jacqualine Lane, sold in June 2025, for $180,000.
· In June 2025, a single-family home at 1051 West Lora Avenue sold for $190,000.
· At 824 West Marquette Street, in May, a single-family house was sold for $152,500.