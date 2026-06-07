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Real Estate

Bourbonnais: Single-family home sells for $350,000

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By United Robots

A single-family residence located at 1812 Brassie Drive in Bourbonnais has a new owner since May 22.

The house was sold for $350,000. The property sits on a 9,965-square-foot lot.

Other homes in Bourbonnais that have recently changed hands close by include:

· At 2033 Willow Brook Drive, in February, a single-family residence was sold for $375,000.

· In February, a single-family residence at 2021 Willow Brook Drive sold for $400,000.

· A single-family residence at 1985 Claire Drive, sold in July 2025, for $232,500.

Real EstateUnited Robots