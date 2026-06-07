Bourbonnais: Single-family home sells for $350,000

A single-family residence located at 1812 Brassie Drive in Bourbonnais has a new owner since May 22.
The house was sold for $350,000. The property sits on a 9,965-square-foot lot.
Other homes in Bourbonnais that have recently changed hands close by include:
· At 2033 Willow Brook Drive, in February, a single-family residence was sold for $375,000.
· In February, a single-family residence at 2021 Willow Brook Drive sold for $400,000.
· A single-family residence at 1985 Claire Drive, sold in July 2025, for $232,500.