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Real Estate

Bourbonnais: Single-family home sells for $385,000

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By United Robots

The single-family residence located at 847 Tremont Street in Bourbonnais was sold on May 13. The purchase price was $385,000.

The property is situated on a lot spanning 10,875 square feet.

Other homes in Bourbonnais that have recently been purchased close by include:

· At 747 Tremont Street, in July 2025, a single-family residence was sold for $385,000.

· In February, a single-family residence at 730 Tremont Street sold for $435,000.

· A single-family residence at 909 Revere Street, sold in June 2025, for $360,000.

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