Bourbonnais: Single-family home sells for $385,000

The single-family residence located at 847 Tremont Street in Bourbonnais was sold on May 13. The purchase price was $385,000.
The property is situated on a lot spanning 10,875 square feet.
Other homes in Bourbonnais that have recently been purchased close by include:
· At 747 Tremont Street, in July 2025, a single-family residence was sold for $385,000.
· In February, a single-family residence at 730 Tremont Street sold for $435,000.
· A single-family residence at 909 Revere Street, sold in June 2025, for $360,000.