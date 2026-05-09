Single-family home in Ottawa goes for $385,000

A 1,984-square-foot single-family residence, built in 2007, has changed hands.
The home at 1239 Tower Drive in Ottawa was sold on April 20 for $385,000, or $194 per square foot. This is a two-story house. The interior features a fireplace. The property’s lot measures 12,632 square feet.
Other homes in Ottawa have recently been purchased nearby:
· In January 2025, a 2,050-square-foot single-family residence at 1248 Tower Drive sold for $400,000, a price per square foot of $195.
· A 2,246-square-foot single-family residence at 1410 Shaws Lane, sold in April 2025, for $400,000, a price per square foot of $178.
· At 1403 Shaws Lane, in November 2025, a 2,288-square-foot single-family residence was sold for $520,000, a price per square foot of $227.